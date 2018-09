Dấu hiệu nhận biết nhanh bệnh rụng tóc

Không chỉ khiến cho người mắc bệnh kém tự tin, rụng tóc còn báo trước nhiều vấn đề sức khỏe.

Những dấu hiệu dưới đây sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc phòng chống tình trạng rụng tóc.

Tình trạng rụng tóc

Cũng giống như các cơ quan khác, tóc cũng có vòng đời của riêng mình. Tuổi thọ trung bình của sợi tóc kéo dài khoảng 2-6 năm với số lượng tóc khoảng 120.000 sợi tùy thuộc vào mỗi cá thể.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 40-60 sợi tóc rụng tùy thuộc vào lượng tóc trên da đầu, độ tuổi hay vòng đời sinh trưởng của tóc ở mỗi người. Tình trạng rụng tóc được xác định là bệnh lý khi bạn thấy lượng tóc rụng tăng vọt lên tới trên 100 sợi ngày. Tóc rụng nhiều khi chải tóc, gội đầu, ngủ dậy… hay đơn giản là dùng tay vuốt nhẹ đã thấy các sợi tóc nằm gọn trong lòng tay. Đây là biểu hiện cơ bản của chứng rụng tóc.

Nhận biết rụng tóc bằng cách quan sát lược khi chải đầu.

Mỗi người có thể tự kiểm tra và đánh giá mức độ bệnh rụng tóc bằng cách kẹp một lọn tóc khoảng 10 sợi giữa hai ngón tay cái, tay trỏ và kéo mạnh. Nếu có hơn 2 sợi bị rụng thì chứng tỏ đây là dấu hiệu xấu báo hiệu chân tóc yếu.

Ngoài ra, gương cũng là công cụ đắc lực giúp mọi người kiểm tra mật độ của tóc.Nếu như ở nữ giới tóc trở nên thưa thớt, làm lộ rõ da đầu, chân tóc thì nam giới rụng tóc nhiều sẽ tạo thành từng mảng hói nhẹ.

Kích thích tóc mọc trở lại

Tình trạng rụng tóc có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là biểu hiện của bệnh nấm da đầu, hay do những dấu hiệu của suy giảm nội tiết tố, thiếu hụt dinh dưỡng hay do căng thẳng, stress,… Do đó, để trị rụng tóc hiệu quả, việc cần hơn hết là xác định được nguyên nhân gây bệnh để loại bỏ những ảnh hưởng của nó. Ngoài ra, bạn nên điều trị sớm để tránh tình trạng teo nang tóc khiến tóc không mọc trở lại.

Tránh tạo kiểu với tóc: việc gia tăng áp lực cho tóc khi sử dụng các loại thuốc uốn, nhuộm, duỗi tóc hay tác động cơ học của máy sấy, máy làm xoăn… có hại cho tóc. Đặc biệt ở thời điểm nhạy cảm này thì các lớp lipid và các lớp vảy keratin ở lớp biểu bì của tóc càng dễ bị phá vỡ.

Lựa chọn dầu gội thích hợp: tuy có khả năng loại bỏ bụi bẩn, làm sạch và giữ tóc mềm mại, nhưng các thành phần có trong dầu gội cũng gây hại cho tóc. Bởi khi tóc đang bị rụng thì bất kỳ tác động ngoại cảnh nào cũng chỉ khiến tóc yếu hơn. Bạn nên dùng các loại dầu gội được chiết xuất từ tự nhiên để tránh kích ứng và tổn thương cho da đầu.

Bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho tóc: chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng chính là cội nguồn của mái tóc khỏe mạnh. Đây là cách tốt để phục hồi những tổn thương cho tóc, nuôi dưỡng cho mái tóc luôn khỏe mạnh mà không lo gãy rụng.

Đừng quên bổ sung các loại thực phẩm dưới đây trong thực đơn hàng ngày như các loại rau tươi: cải xanh, bí đao, súp lơ xanh, cà rốt, bạc hà xanh,… các loại hoa quả họ dâu, cam quýt, dưa,… Đặc biệt nên tăng cường thực phẩm giàu vitamin H (Biotin) và vitamin B5 (axit pantothenic) bằng cách ăn nhiều gan, thận, lòng đỏ trứng, men bia, sữa hoặc bổ sung dưỡng chất thông qua các viên uống dưỡng tóc.

Hà Thủ ô giúp ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc.

Sử dụng viên uống dưỡng tóc từ thảo dược: y học cổ truyền còn tìm thấy sự kết hợp của hà thủ ô, xuyên khung, thục địa,… có khả năng trị rụng tóc hiệu quả nhờ tăng cường tuần hoàn máu nuôi dưỡng dưới da đầu. Người bệnh có thể sắc uống hoặc sử dụng dưới dạng viên nang để điều trị rụng tóc.

