Dấu hiệu cảnh báo làn da đang hư tổn

Da sạm màu, sần sùi, lỗ chân lông to kèm theo nếp nhăn là những dấu hiệu cảnh báo về tình trạng hư tổn của làn da.

Từ độ tuổi 25, sự đứt gãy và thiếu hụt của collagen và elastin là nguyên nhân khiến cấu trúc da rơi vào trạng thái mất cân bằng biểu hiện qua những dấu hiệu hư tổn như lỗ chân lông to, da sần sùi, sạm màu và nếp nhăn li ti. Quan tâm đến những dấu hiệu ban đầu dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được phương pháp phù hợp để chăm sóc, bảo vệ làn da từ sâu bên trong.

Lỗ chân lông to: thường xuất hiện nhiều ở vùng má, mũi và trán. Tình trạng lỗ chân lông có xu hướng giãn nỡ to là do da mặt tiết nhiều chất nhờn, mồ hôi, khiến bề mặt da kém mịn màng.

Da sần sùi: bề mặt da khô ráp, sần sùi là tín hiệu cho thấy làn da của bạn đang bị mất nước và thiếu độ ẩm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc lười lấy đi những tế bào chết cũng là nguyên nhân khiến cho bề mặt da không được láng mịn và tươi sáng.

Tình trạng da sạm màu, sần sùi, lỗ chân lông to và nếp nhăn li ti là những tín hiệu cảnh báo da bạn đang đối mặt với nhiều dấu hiệu hư tổn.

Nếp nhăn li ti: là dấu hiệu rõ ràng để cảnh báo da bạn đang rơi vào giai đoạn lão hoá nhẹ. Khi da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, bạn đừng nên chủ quan, lúc này cần phải có một chiến lược cụ thể đẩy lùi tình trạng này.

Da sạm màu: nguyên nhân khiến da thâm sạm, xỉn màu là do chế độ dinh dưỡng thiếu vitamin, khoáng chất và axit béo thiết yếu. Cùng với đó, việc làn da thường xuyên hứng chịu tác động của ánh nắng mặt trời, thiếu độ ẩm hay không được làm sạch tế bào chết… cũng khiến cho các sắc tố melanin sẫm màu trong cấu trúc da hình thành nhiều hơn.

Khi làn da bắt đầu đối mặt với những dấu hiệu hư tổn ở mức độ nhẹ trên bạn nên có chế độ chăm sóc da phù hợp để đẩy lùi chúng kịp thời. Những phương pháp da thông thường như đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết là vô cũng cần thiết, song nó chưa đủ giải quyết triệt để các vấn đề mà da đang phải đối mặt. Lúc này, bạn cần đến một công thức chăm sóc da chuyên sâu hiệu quả và toàn diện hơn.

Nano Cell Skin - công thức đẩy lùi mọi dấu hiệu hư tổn

Nano Cell Skin là phương pháp chăm sóc da toàn diện, được đánh giá là công thức thanh lọc da cao cấp khi cùng lúc tích hợp 3 bước chăm sóc da nổi bật như: tái tạo da siêu vi điểm; bổ sung trực tiếp Collagen; lăn kim tế bào gốc. Liệu trình này cùng lúc đẩy lùi nhiều dấu hiệu hư tổn như tình trạng lỗ chân lông to, da sần sùi, sạm màu và nếp nhăn li ti.

Giảm giá 30% cho liệu trình chăm sóc và thanh lọc da cao cấp Nano Cell Skin chỉ duy nhất trong tháng 8.

Để làn da duy trì được vẻ tươi mới, mịn màng, song song với việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất thì việc tạo môi trường để da tiếp nhận dưỡng chất cũng rất quan trọng. Thấu hiểu điều này, liệu trình chăm sóc da Nano Cell Skin sẽ trực tiếp loại bỏ những tế bào già cỗi giúp bề mặt da trở lại trạng thái cân bằng. Sau khi thay mới hệ thống chất nền qua cơ chế đào thải những mô chết, phương pháp này còn tiếp tục bổ sung tinh chất collagen cao cấp thay thế và bù đắp hệ thống đã bị đứt gãy và hao hụt. Những dưỡng chất sau khi thẩm thấu vào da sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả nâng đỡ cấu trúc biểu bì, se khít lỗ chân lông, xóa mờ những nếp nhăn, giảm tình trạng da khô ráp, sần sùi. Cuối cùng, để làn da duy trì được độ căng bóng, hồng hào hệ thống các axit amin, các chuỗi peptide sinh học và nhiều yếu tố tăng trưởng YTTT, EGF, Elestin... có trong tế bào gốc sẽ được truyền dẫn vào sâu cấu trúc biểu bì. Từ đó, các phân tử nhanh chóng đan xen và lấp đầy những vị trí còn thiếu hụt dưỡng chất, phát huy hiệu quả ngăn ngừa, chống oxy hóa.

Chỉ sau một lần trị liệu với Nano Cell Skin, mọi dấu hiệu hư tổn của làn da sẽ được đẩy lùi một cách nhanh chóng, trả lại vẻ căng bóng, mịn màng cho làn da của bạn, giống như vẻ đẹp mà Ninh Dương Lan Ngọc đang tận hưởng. Xem thêm tại đây.

Trong tháng 8, Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury tặng ngay 9,9 triệu đồng cho khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ thanh lọc da cao cấp Nano Cell Skin.

Nano Cell Skin là bí quyết dưỡng da căng mịn, rạng rỡ thật tự nhiên của ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc.

Chào mừng tháng 8 - tháng sinh nhật đặc biệt, Dencos Luxury tổ chức chương trình khuyến mãi lớn nhất và duy nhất trong năm 2015 với chủ đề “Thu vàng tri ân - Nhận ngàn ưu đãi” với những gói khuyến mãi như sau:



Giảm giá lên đến 50% cho tất cả các dịch vụ thẩm mỹ: kèm nhiều quà tặng mỹ phẩm cao cấp có giá trị.



Cơ hội được tư vấn miễn phí: giải đáp mọi thắc mắc về lĩnh vực thẩm mỹ cùng các chuyên gia tại Dencos Luxury và nhận ngay nhiều giải thưởng trải nghiệm dịch vụ có giá trị.

Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 đến 31/8. Xem thêm tại đây.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)