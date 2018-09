Đánh thức làn da thời thiếu nữ

Với Biogena Plus, làn da của bạn sẽ được nuôi dưỡng, chống nhăn da, tăng cường giữ ẩm, làm trẻ hóa da từ trong ra ngoài.

Ánh sáng mặt trời tốt cho trẻ em để cơ thể tổng hợp vitamin D, chống còi xương. Đối với người lớn thì giúp chống loãng xương, tăng sức đề kháng, ngừa stress. Nhưng ánh nắng luôn mang theo tia tử ngoại, gây da lão hóa và nám, chưa kể tới bỏng da thậm chí là nguyên nhân gây ung thư da.

Quá trình lão hóa sẽ tăng tốc khi tuổi già tới.

Phụ nữ bước sang độ tuổi trung và cao niên sẽ có những dấu hiệu như: da khô, nhiều nếp nhăn hình chân chim vì mất nước nhiều. Da mất nước ngay cả khi ngủ, mất tính đàn hồi do thiếu sợi collagen vì tiến trình tổng hợp sợi keo giúp da căng láng bị đình trệ (quá trình này 80% là thực hiện khi đang ngủ). Phụ nữ tuổi tiền mãn kinh thường xuyên khó ngủ, các điểm hắc tố tăng dần theo tuổi, đặc biệt là vùng gò má, vùng trũng dưới mắt gây nên tình trạng sạm da. Do máu và dưỡng khí cung cấp cho da không đủ do hiện tượng co mạch dưới ảnh hưởng của sự mất cân bằng nội tiết tố khiến da không còn hồng hào như xưa, lượng nội tiết tố cạn dần, dẫn đến sạm da diện rộng.

Mỗi buổi sáng, khi ngắm nhìn khuôn mặt bạn trong gương, bạn khó có thể nhìn thấy những dấu ấn thời gian lắng đọng trên da. Nhưng thực tế, da bạn đã bị lão hóa ở cấp độ vi thể từ ngay những lứa tuổi đôi mươi. Và nếu như bạn không chăm sóc làn da của mình mà chờ tới khi nhìn thấy rõ những nếp nhăn, vết nám, thì cơ hội tái tạo da bạn sẽ khó.

Nếu như việc làm đẹp da từ bên ngoài giống như “chữa lửa cầm canh” thì phương pháp làm đẹp da từ bên trong được giới nghiên cứu đánh giá cao. Hơn nữa, xu hướng sử dụng collagen ngày càng phổ biến ở các nước trên thế giới.

Collagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da và được phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì và trung bì của da. Chúng có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi của da. Collagen có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi của da, đặc biệt là Collagen thủy phân.

Sản phẩm Biogena Plus từ Mỹ, chứa tinh chất collagen thủy phân, Hydroxyproline và Hydroxylysine và acid Ascorbic, các khoáng chất và vitamin là sự lựa chọn cho bạn. Biogena được chiết xuất 100% từ cá. Collagen thuỷ phân chứa các Axit Amin bao gồm: Lysin 10%, Acginin 7%, Histidin 2%, Xystin 2%, Glycin 2%, Can xi 0.079 - 0,118%. Chính những loại axit amin thiết yếu này duy trì sự sống còn cho sự phát triển của các cơ dưới da.

Biogena Plus là thực phẩm chức năng, không thay thế thuốc chữa bệnh và không gây mập khi uống.

Khi bạn sử dụng một hộp 60 viên Biogena Plus, làn da của bạn sẽ được nuôi dưỡng, chống nhăn da, tăng cường giữ ẩm, làm trẻ hóa da từ trong ra ngoài. Bên cạnh đó, sản phẩm này giúp bạn có được làn da căng và mịn, giảm các vết nám do làn da mỏng, dư sắc tố Menaline, duy trì gương mặt khả ái, không nếp nhăn một cách tự nhiên, quyến rũ.

Biogena Plus cũng sẽ là lựa chọn cho đấng mày râu để dành tặng những người phụ nữ mình yêu thương trong những dịp lễ, ngày kỷ niệm quan trọng.

Thông tin liên hệ: Công ty Quốc Tế Cát Vân Sa 129/5 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 393 08 556. Và nhà thuốc Long Châu: 375-399 Hai Bà Trưng (38204334); Mỹ Châu: 389 - 401 Hai Bà Trưng và các Mỹ Châu khác, hiệu thuốc Medicare, ECO, Guardian… Thiên Thanh: 345A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh: 0838385061. Hà Nội: Công ty Khải Nguyên: Văn phòng số 70 ngõ 16 Hoàng Cầu, ĐT: (04) 3863 4664. Hải Phòng: nhà thuốc Việt Dũng: 22 Trần Nguyên Hãn- Lê Trân, ĐT: (0313) 700 987). Đà Nẵng: nhà thuốc Phước Thiện: 370 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, 322 Hùng Vương (0511) 3827 772. Công ty DP Trí Tín, 245 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng. Và các nhà thuốc lớn khác trên toàn quốc. Chi tiết trên web: www.catvansa.com. Facebook: www.facebook.com/davinci discovery.

(Nguồn: Công ty Quốc Tế Cát Vân Sa)