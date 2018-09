Da trắng nõn sau 2 tuần không khó

Phương pháp tắm trắng tự nhiên với thành phần chủ đạo là collagen đậm đặc, chiết xuất từ cá da trơn sẽ mang lại cho bạn làn da trắng hồng.

Tôi 22 tuổi, sở hữu nước da ngăm đen bẩm sinh. Tôi muốn tìm một phương pháp tắm trắng an toàn để cải thiện màu da nhanh chóng mà không cần lột tẩy da hoặc có tác động xấu đến sức khỏe, mong bác sĩ tư vấn giúp. (Ngọc Trang)

Trả lời:

Ở lứa tuổi từ 18 đến 22, kết cấu da đã dần được hoàn thiện, tuy nhiên vẫn khá nhạy cảm trước các tác động từ môi trường bên ngoài hoặc việc sử dụng hóa mỹ phẩm không đúng cách.

Để có được làn da trắng, nhiều bạn gái đã lựa chọn các phương pháp làm trắng “thần tốc” thường sử dụng hàm lượng corticoid cao (một chất bào mòn da có tác động mạnh hơn axit) nên khi thẩm thấu vào da có tác dụng làm trắng nhanh do đã loại bỏ lớp tế bào sừng bảo vệ da ngoài cùng, làm da trở nên mỏng yếu hơn và tưởng như trắng hơn. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ đem lại cảm giác trắng “ảo” trên bề mặt da chứ không tác động sâu được xuống tầng hạ bì, nơi sản sinh các hắc sắc tố melanin (nguyên nhân chính làm sậm màu da). Vì vậy, chỉ sau một thời gian ra ngoài, da dễ dàng bị bắt nắng và nhanh chóng bị sạm đen trở lại. Chưa kể, các phương pháp tắm trắng lột tẩy này có thể dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm như: gây rối loạn sắc tố da, kích ứng da, tệ hơn là ung thư da…

Các phương pháp tắm trắng “thần tốc” thường sử dụng hàng loạt hóa chất tẩy trắng, gây tổn thương và nguy hiểm cho da.

Do vậy, trước khi muốn cải thiện làn da, việc đầu tiên các bạn gái cần làm là tìm đến sự tư vấn chuyên môn để biết được rõ ràng về loại da và tình trạng da của mình, từ đó lựa chọn được một phương pháp làm trắng da thích hợp. Như thông tin đã cung cấp bên trên, da bạn thuộc loại da nâu bẩm sinh nên việc thay đổi sắc độ da của bạn sẽ đòi hỏi thời gian dài hơn và mức độ phức tạp cao hơn những làn da khác.

Bạn cần có sự thăm khám, tư vấn kỹ càng của chuyên gia da liễu trước khi quyết định một phương pháp làm trắng da.

Để đạt kết quả cao, bạn nên tìm đến những phương pháp tắm trắng an toàn được xây dựng thuận theo cơ chế sinh học của cơ thể tại các cơ sở làm đẹp uy tín. Đặc điểm chung của các phương pháp này là thường chứa thành phần tự nhiên giàu dinh dưỡng cho da như cám gạo, thuốc bắc, sữa non cô đặc… Mới đây, phương pháp tắm trắng tự nhiên được phát minh chuyên biệt cho lứa tuổi từ 16 đến 25 với thành phần chủ đạo là collagen đậm đặc chiết xuất từ cá da trơn, giúp tái tạo da từ tế bào mầm, ức chế sản sinh melanin, bổ sung dưỡng chất vào sâu trong da nhanh gấp 16 lần các sản phẩm thông thường. Do vậy, sắc độ da có thể sáng lên một tone sau lần thực hiện đầu tiên mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe làn da.

Lựa chọn phương pháp làm trắng hiệu quả, an toàn, giúp các bạn gái tự tin khoe sắc.

Kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học, uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày và thường xuyên bôi kem chống nắng khi ra ngoài, chỉ sau 2 tuần, bạn sẽ nhận thấy da trở nên sáng rõ rệt, hồng hào, đầy sức sống.

Chuyên mục được tư vấn bởi bác sĩ Vũ Thái Hà - Chuyên khoa Da liễu, Giảng viên Đại học Y Trung ương - công tác tại Hệ thống Lavender Clinic & Spa. Liên hệ để được tư vấn chi tiết bởi Bs. Vũ Thái Hà tại đây.

