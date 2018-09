Da trắng hồng, bật tông nhờ thải độc chì

Làn da cũng có thể được detox - thanh lọc giống như cách chúng ta uống nước trái cây để thanh tẩy cơ thể.

Hàng ngày, làn da của chị em phải tiếp xúc với vô số chất bẩn như khói bụi từ xe cộ, vi khuẩn từ bàn tay, điện thoại, dầu nhờn tích trong lỗ chân lông khiến vi khuẩn sinh sôi. Những độc tố này tích lũy ngày càng nhiều trong cơ thể theo thời gian, là nguyên nhân chính khiến làn da xuống cấp trầm trọng từ trong ra ngoài. Lúc này, không những bề mặt da sạm màu, nổi mụn mà sức đề kháng cũng yếu đi và nhanh chóng lão hóa.

Dưỡng trắng không chưa đủ, để có một làn da khỏe và đẹp, bạn cần quan tâm đến việc đào thải độc tố tích tụ lâu ngày dưới da.

Whitox là công nghệ làm trắng và thải độc da mặt hiệu quả, cải thiện những làn da thường xuyên trang điểm hay tiếp xúc nhiều với các chất độc hại. Nếu như các liệu pháp thanh lọc da thông thường như xông hơi, tẩy da chết, đắp mặt nạ… chỉ đơn thuần làm sạch da bên ngoài thì Whitox lại được các chuyên gia da liễu đánh giá cao nhờ khả năng chạm tới lớp độc tố tích tụ sâu trong tầng hạ bì của da.

Không chỉ mang lại làn da trắng hồng, bật tông rõ rệt, Whitox còn thuyết phục giới chuyên môn bởi khả năng đào thải toàn bộ độc tố ở tầng sâu, nơi mọi loại kem tẩy da chết hay máy rửa mặt cũng không thể tác động tới.

Theo bác sĩ Vũ Thái Hà (chuyên gia da liễu tại hệ thống làm đẹp được chuyển giao công nghệ này tại Việt Nam), lý do thuyết phục để Whitox trở thành công nghệ cho năm 2016 nằm ở hiệu quả tái sinh da trắng hồng , cùng kả năng diệt sạch hầu hết các loại mụn (mụn cám, mụn đầu đen…) nhờ hệ thống sóng siêu âm hội tụ Ion C giúp đẩy vitamin C vào sâu bên trong, song song với quá trình kích thích tuần hoàn máu và tăng cường hệ bạch huyết.

Ngoài ra, điểm cộng của Whitox còn nằm ở hệ thống máy công nghệ cao Scaling và JetPeel nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, có khả năng loại bỏ toàn bộ lớp sừng chết, mụn đầu đen, bã nhờn, độc tố, vi khuẩn trên bề mặt da, đồng thời cung cấp oxy tinh khiết nuôi da hồng hào, khỏe mạnh. Da được thanh lọc tới đâu, axit trái cây cùng phôi thai sẽ được đẩy sâu vào tới đó, từ đây hình thành lá chắn bảo vệ da mặt chống lại mọi tác nhân gây hại từ ngoại cảnh.

Khuôn mặt được hồi sinh các vết thâm nám, tàn nhang... cũng mờ dần chỉ sau 10 buổi thải độc chì - sáng da mặt Whitox.

Công nghệ Whitox với 8 chức năng chăm sóc da cơ bản được đánh giá là giải pháp cải thiện gương mặt hay trang điểm, mang đến cho phái đẹp làn da trong veo, căng bóng và săn chắc tự nhiên. Công nghệ này được chứng nhận đảm bảo an toàn cho sức khỏe người trị liệu. Viện thẩm mỹ Lavender là địa chỉ chuyển giao Whitox tại Việt Nam. Xem thêm tại đây.

Từ 1/12, Viện thẩm mỹ Lavender hoạt động tại 2 địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04)22 199 199,(04)73 099 999, (04) 33 899 999, (04) 39 423 939;(04)39 423 636

33-35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 39333219; (08) 39333218 Facebook: vienthammylavender

Website:www.vienthammylavender.vn

Hotline: 0967 11 9999. Tổng đài: 1900 6686

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Lavender)