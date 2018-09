Da sáng mịn nhờ tắm dưỡng bằng trái cây

Nhiều chị em chăm sóc da mặt thật kỹ càng nhưng lại quên rằng việc chăm sóc da toàn thân cũng rất quan trọng.

Có được làn da toàn thân sáng mịn không khó nhưng nó đòi hỏi bạn phải có sự hiểu biết để chăm sóc dưỡng mà không làm tổn hại cho làn da và sức khỏe. Từ năm 2008, Rosie spa với công thức độc quyền của Chris Farrell Đức, đã thiết kế liệu trình "tắm dưỡng sáng mịn da bằng trái cây", mang lại sự mịn màng và trắng sáng sau lần đầu sử dụng. Đặc biệt, kết hợp các nguyên liệu là trái cây tươi, Rosie spa sử dụng các loại hạt giàu vitamin C và vitamin E như Macadamia được nhập khẩu từ Đức trong liệu trình tắm dưỡng da bằng trái cây, giúp cho làn da của bạn như được thưởng thức một bữa tiệc cocktail mà dư âm vẫn còn đến những ngày sau.

Rosie spa sử dụng các loại trái cây giàu vitamin C và vitamin E để giúp da bạn sáng và khỏe hơn.

Ngay sau khi tắm trái cây kết hợp với hạt Macadamia, bạn cảm nhận được sự tươi mát mịn màng và trắng sáng của làn da toàn thân. Đặc biệt hơn, hạt Macadamia giàu vitamin E kết hợp với vitamin C từ trái cây tươi thẩm thấu vào da giúp chống lão hóa và phục hồi làn da sạm nắng, cháy nắng do tắm biển hoặc phơi nắng nhiều hoặc đơn giản là do lâu ngày không được chăm sóc.

Không chỉ là cảm giác sáng mịn đạt được sau khi tắm trái cây kết hợp với hạt Macadamia, mà đến những ngày sau đó, bạn vẫn tự cảm nhận được làn da của mình ngày càng sáng hơn. Đó là nhờ vitamin E từ hạt Macadamia kết hợp với vitamin C từ trái cây tươi đã phát huy tác dụng sau khi thẩm thấu vào da.

Khách hàng tham gia liệu trình "tắm dưỡng sáng mịn da bằng trái cây" tại Rosie spa.

Với liệu trình tắm dưỡng sáng mịn da bằng trái cây tại Rosie spa, bạn được an tâm vì liệu trình sử dụng nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng hóa chất, không gây kích ứng da nên có thể sử dụng nhiều lần trong tuần. Đồng thời, tắm dưỡng da bằng trái cây còn giúp cho làn da của bạn ngày càng sáng mịn và khỏe hơn.

Kỷ niệm 6 năm thành lập công ty và mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, Rosie spa đặc biệt ưu đãi cho khách hàng mới làm thẻ VIP hoặc khách VIP nạp tiền vào thẻ sẽ được tặng 50% giá trị. Chương trình kéo dài đến hết ngày 20/10.

Thông tin liên hệ: Rosie spa (mở cửa từ 8h30 đến 20h hàng ngày). Địa chỉ: 47/6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3. Điện thoại tư vấn và đặt hẹn: 08 38203552/ 0938 86 26 56. Website: www.rosiespa.com.vn.

Minh Thảo