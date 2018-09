Da sáng, dáng đẹp với kiwi

Theo bác sĩ chuyên khoa Đào Thị Yến Thủy, kiwi là loại trái cây có nhiều công dụng, giúp mọi người trẻ, đẹp hơn.

Vitamin C là một loại vitamin rất cần thiết cho con người với nhiều chức năng quan trọng. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ về tiêu chuẩn dinh dưỡng (2015), một người trưởng thành cần khoảng 100mg vitamin C cho một ngày.

Kiwi là một trong những loại trái cây rất giàu vitamin C. Hàm lượng 93-105 mg vitamin C trong 100g trái kiwi đã tạo cho kiwi vị thơm đặc trưng riêng biệt, so với 5mg vitamin C của 100g táo; 9mg vitamin C của 100g chuối, 59mg vitamin C của 100g cam. Một nghiên cứu của Carr AC (2013) chỉ ra rằng cơ thể con người có sự phản hồi tích cực với lượng Vitamin C dung nạp. Một trái kiwi mỗi ngày sẽ cung cấp đủ lượng vitamin C một người trưởng thành cần.

Ăn kiwi cho cơ thể khoẻ mạnh

Chức năng chủ yếu của vitamin C là sản xuất collagen, là một chất đạm chính của cơ thể. Collagen rất quan trọng trong việc liên kết các cấu trúc cơ thể với nhau (mô liên kết, sụn khớp, dây chằng..), cần thiết trong việc làm lành vết thương, hỗ trợ nướu răng khỏe mạnh. Theo một tạp chí về kỹ năng điều dưỡng (Moores. J, 2013), Vitamin C còn giúp bền vững thành mạch máu, ngăn ngừa các mảng bầm ở da.

Đặc biệt, vitamin C có chức năng miễn dịch giúp tăng sức đề kháng cơ thể, hạn chế sự phát triển của siêu vi trùng thường gặp là chứng cảm cúm. Vitamin C cũng là một chất dinh dưỡng chống oxy hóa rất mạnh có tác dụng chống lão hóa, giúp đẹp da, hạn chế các bệnh do thoái hóa gây ra, ngăn ngừa ung thư. Trong bữa ăn, nếu có vitamin C sẽ làm tăng hấp thu chất sắt có trong thức ăn giúp phòng chống bệnh thiếu máu do thiếu chất sắt thường gặp trong cộng đồng.

Với lượng năng lượng từ đường, đạm, béo trái kiwi cũng giúp bồi bổ dưỡng chất, tăng cường hoạt động cho cơ thể. Lượng chất xơ cao trong trái kiwi bao gồm cả 2 loại chất xơ tan (pectin) và xơ không tan (hemicellulose, cellulose) mang đến tác động kép có lợi cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Các khoáng chất canxi, Phosphor, Magie cung cấp nguyên liệu cho việc tạo thành khối xương vững chắc.

Kiwi dưỡng da trắng hồng

Hàm lượng vitamin C trong kiwi giúp tạo collagen, cho làn da săn chắc và chống chảy sệ. Bên cạnh vitamin C, trong trái kiwi còn chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa khác như carotenoid, lutein, zeaxanthin, isoflavon, polyphenol để phòng ngừa các bệnh lý về thoái hóa của cơ thể. Với việc tăng hấp thu chất sắt, cơ thể sẽ có đủ nguyên liệu để tạo máu, cho làn da phụ nữ thêm trắng hồng rạng rỡ.

Kiwi không làm tăng cân, không làm tăng đường huyết cũng như mỡ máu, phù hợp với mọi người, ngay cả đối tượng bệnh lý béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch.

Zespri Kiwi có nguồn gốc từ New Zealand. Zespri Kiwi có hai loại kiwi tại thị trường Việt Nam: Kiwi Zespri SunGold (Vàng) và Kiwi Zespri Green (Xanh). Kiwi Zespri SunGold có lượng vitamin C gấp 3 lần quả cam cùng trọng lượng. Zespri Kiwi được trồng dưới Hệ thống Zespri nghiêm ngặt để đảm bảo chỉ một chất lượng trên toàn thế giới. Hệ thống Zespri áp dụng phương pháp hiện đại để ngăn ngừa côn trùng và cỏ, không sử dụng hoá chất gây đột biến gen.

