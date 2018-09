Da sáng bóng nhờ công nghệ thải độc than hoạt tính

Tại Saigon Smile Spa, than hoạt tính được kết hợp với công nghệ lực hút nam châm để hút tất cả những kim loại độc khỏi da, giúp da bạn trắng khỏe, mịn màng.

Nhiều chị em đổ rất nhiều tiền vào các loại mỹ phẩm dưỡng da, nuôi trắng da nhưng vẫn không hiệu quả. Đó là bởi làn da của bạn chưa được thải độc tố, thậm chí khả năng gây hại của độc tố còn mạnh hơn, nhanh hơn so với khả năng nuôi dưỡng da của mỹ phẩm.

Muốn làm sáng da, trước hết phải thải độc tố

Những thói quen trang điểm hàng ngày, tẩy trang không sạch tại nhà, bầu không khí ô nhiễm, tia UV từ máy tính, điện thoại, ngay cả việc lười chăm sóc da, hoặc chăm sóc không đúng cách… là nguyên nhân khiến da bạn dễ bị nhiễm độc tố. Lớp độc tố tích tụ trong thời gian dài, nếu không thải độc kịp thời, da dễ bị mụn, nám, không đều màu, thô ráp, thậm chí nhanh chóng lão hóa, chảy sệ.

Vì thế, muốn có làn da trắng sáng, căng mịn, trước hết bạn nên thải độc cho da. Phương pháp thải độc được ưa chuộng hiện nay là sử dụng than hoạt tính với những tính năng ưu việt.

Thường xuyên phải make-up, Mỹ Linh vẫn giữ được làn da tươi trẻ, khỏe mạnh nhờ công nghệ thải độc da than hoạt tính tại hệ thống spa do cô làm chủ.

Công nghệ hiện đại - hiệu quả nhân đôi

Mặc dù than hoạt tính là nguyên liệu thải độc khá phổ biến, nhưng việc kết hợp với công nghệ nào sẽ quyết định khả năng thải độc của than hoạt tính. Tại Saigon Smile Spa, than hoạt tính được kết hợp với công nghệ lực hút nam châm để hút tất cả những kim loại độc ra khỏi da. Đây là khả năng thải độc được các nhà khoa học đánh giá cao.

Bên cạnh đó, mặt nạ than hoạt tính siêu mịn được bổ sung các dưỡng chất thiết yếu để hút sạch bụi bẩn và chất sừng trên bề mặt da. Ngay sau đó, oxy tinh khiết và các chất dinh dưỡng sẽ được đẩy sâu đến từng tế bào, nuôi dưỡng làn da sáng đẹp từ sâu bên trong.

Mặt nạ than hoạt tính kết hợp lực hút nam châm giúp làm sạch bụi bẩn, chất sừng già cỗi và kim loại độc ra khỏi da.

Hiệu quả trông thấy chỉ sau 75 phút

Với những ưu điểm đặc biệt, phương pháp thải độc than hoạt tính đem lại hiệu quả trông thấy bằng mắt thường chỉ sau 75 phút: làn da thoáng nhẹ, sạch và mềm mịn, lỗ chân lông se khít.

Hotgirl bóng đá Tú Linh (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, do đặc thù công việc, thường xuyên phải make-up dày cộm, thức khuya cộng với lịch diễn đêm dày đặc... khiến da cô dễ bị khô, sạm và xỉn màu. Trước đây, khi còn du học Pháp, cô sử dụng nhiều phương pháp làm đẹp tiên tiến nước ngoài, nên khi về Việt Nam, Tú Linh rất kỹ tính trong việc chọn lựa phương pháp làm đẹp cho mình.

Qua tìm hiểu, người đẹp quyết định trải nghiệm một buổi thải độc da tại Saigon Smile Spa. Kết quả khiến Tú Linh bất ngờ: “Không ngờ ngay tại Việt Nam, tôi cũng được sử dụng công nghệ làm đẹp hiện đại như vậy, rất phù hợp cho làn da khó tính của tôi”, cô nói.

Sau 10 buổi thải độc, làn da Tú Linh căng bóng, sáng mịn, hồng hào và rạng rỡ.

Phương pháp vừa thải độc, vừa giúp da sáng bóng, hai hiệu quả trong cùng một dịch vụ phù hợp với những người bận rộn, thường xuyên phải trang điểm, làn da sử dụng kem trộn làm trắng lâu ngày, da bị nhiễm hóa chất thiếu sức sống… muốn cải thiện nhanh chóng, tức thì. Liệu trình thải độc da được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ và nhiều năm kinh nghiệm cùng trang thiết bị tiên tiến tại Saigon Smile Spa sẽ đem lại hài lòng cho khách hàng sử dụng.

