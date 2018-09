Da mặt trắng sáng với vitamin C

Làm đẹp da mặt bằng cung cấp vitamin C trực tiếp sẽ khắc phục các khuyết điểm như sẹo lõm, thâm sạm, nám, tàn nhang…

Vitamin C mang lại nhiều tác dụng tích cực cho làn da như: gia tăng tuần hoàn máu, giúp duy trì sự đàn hồi và săn chắc, ngăn ngừa lão hóa da; kích thích sự tổng hợp collagen, làm đầy sẹo lõm. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, khi sử dụng trên da, tế bào tiếp xúc với vitamin C tái tạo sợi collagen nhanh gấp 8 lần so với bình thường.

Bên cạnh đó, chúng có thể ngăn sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin, cải thiện tình trạng sạm, làm mờ đốm nâu và vết nám da; bảo vệ da trước những tác hại bên trong lẫn bên ngoài, hiệu quả cao trong việc điều trị da bị tổn thương do tác hại của ánh nắng và bảo vệ da trước nắng.

Vitamin C giúp ngăn ngừa lão hóa da.

Quy trình chăm sóc diễn ra trong 80 phút với các bước sau:

Bước 1: rửa mặt.

Bước 2: tẩy tế bào chết.

Bước 3: xông hơi + hút mụn cám.

Bước 4: ấn huyệt bằng tinh dầu thư giãn.

Bước 5: thoa nước hoa hồng + lăn C dưỡng chất (đưa vitamin C vào da bằng phương pháp điện di)

Bước 6: đắp mặt nạ collagen săn chắc da (kết hợp massage thư giãn vai và đầu cổ)

Khách hàng đang được trị liệu làm đẹp da tại Glamour World Spa.

(Nguồn: Glamour World Spa)