Da khỏe đẹp hơn nhờ collagen

Chiếm 70% cấu tạo của da, collagen là một loại protein với thành phần chính là các axit amin có trong các mô thịt và mô liên kết của người.

Loại protein này có thành phần chính của mô liên kết và chiếm từ 25% đến 35% số lượng protein trong cơ thể. Collagen ở dạng sợi dài, chủ yếu được tìm thấy trong các mô xơ như dây chằng, gân da và cũng có nhiều trong giác mạc, sụn, xương, mạch máu, ruột, đĩa đệm. Chức năng chính của collagen là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau, nếu không có chúng, cơ thể người sẽ chỉ là các phần rời rạc.

Collagen chiếm 70% thành phần cấu tạo nên da người và collagen trong cơ thể cũng có tuổi thọ của nó. Khi tuổi càng tăng, lượng collagen sẽ giảm dần và yếu đi hẳn. Vì collagen được ví như chất sống và tuổi thanh xuân của da nên khi giảm đi, nó sẽ tác động trực tiếp đến da và là tác nhân chính của quá trình lão hóa, làm da xấu đi. Khi con người sắp bước sang tuổi trung niên thì hiện tượng lão hóa da do thiếu collagen được thấy rất rõ. Các dấu hiệu thường gặp là da khô không căng mịn, nhăn nheo, xuất hiện tàn nhang, da đồi mồi và rất khó khôi phục các tổn thương sẽ để lại sẹo hay vết nám.

Các sản phẩm bổ sung collagen đều sử dụng phương pháp ngoại dưỡng như đắp mặt, thoa lên da hay dạng sữa tắm. Phương pháp này chỉ có tác dụng cấp tính làm mềm mịn lớp biểu bì da mà không cải thiện được lượng collagen dưới da. Việc bôi một lớp collagen lên da chỉ đơn giản là bôi một lớp protein lên da mà da lại không thể hấp thụ trực tiếp qua lớp biểu bì.

Với công nghệ tiến tiến của Nhật Bản, các nhà khoa học dinh dưỡng đã cho ra đời những sản phẩm collagen có thể được tan và thẩm thấu trực tiếp vào cơ thể qua đường tiêu hóa. Đây là một bước tiến mới trong ngành công nghiệp dinh dưỡng và là một tín hiệu tốt cho những người quan tâm đến sắc đẹp làn da. Đặc biệt khi hãng dược phẩm của Nhật Shiratori đã cho ra đời sản phẩm collagen Piacer dạng bột mịn (được phân phối bởi Công ty cổ phần KIZUNA) có thể pha chung với nước hay các loại đồ uống hoặc đồ ăn dạng lỏng như: canh, súp, cháo… hằng ngày để sử dụng. Sản phẩm này có thành phần chính là collagen TRIPEPTIDE (là dạng chuỗi kết hợp một lần 3 phân tử axit amin có khả năng thẩm thấu nhanh hơn so với collagen thông thường chỉ thẩm thấu từng phân tử axit amin) do đó có tác dụng cải thiện làn da với hiệu quả cao và thời gian ngắn.

Bổ sung collagen là phương pháp làm đẹp từ bên trong và có tác dụng lâu dài mà không có tác dụng phụ. Sản phẩm Collagen Piacer Nhật Bản do Plus One phân phối đang có chương trình giảm giá 10% và tặng một hộp chia thuốc khi mua hàng với hóa đơn từ 2 triệu đồng.

