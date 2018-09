Da đẹp với các loại mặt nạ tự nhiên

Bạn có thể sử dụng cà chua, sữa chua, dưa leo, khoai tây để làm mặt nạ dưỡng và để khắc phục những nhược điểm của làn da.

Mặt nạ cà chua rất tốt cho người sử dụng.

Mặt nạ cà chua

Nguyên liệu làm mặt nạ là cà chua, nước cốt chanh và bột yến mạch. Bạn hãy dùng thìa khoét lấy phần thịt cà chua, bỏ hạt, nghiền nhuyễn thịt cà chua. Sau đó cho nước cốt chanh và bột yến mạch vào xay nhuyễn. Đắp hỗn hợp vừa làm lên vùng da mặt và cổ khoảng 15 phút. Tiếp đó, bạn hãy rửa mặt bằng nước ấm và nhẹ nhàng lau khô mặt.

Mặt nạ cà chua có công dụng làm mềm, mịn da, tẩy lớp bã nhờn bám trên bề mặt da. Chúng có tác dụng làm se khít lỗ chân lông và dưỡng ẩm cho làn da khô. Cà chua chứa chất chống oxy hóa giúp da tươi trẻ hơn. Chanh là nguyên liệu được sử dụng nhiều trong công nghệ mỹ phẩm, mang lại sức sống mới cho làn da.

Mặt nạ sữa chua

Bạn nên chọn loại sữa chua không đường để làm mặt nạ. Hòa sữa chua không đường với mật ong và dầu ôliu nếu da mặt bạn thuộc loại khô. Hòa sữa chua không đường, mật ong và vài giọt nước cốt chanh nếu da mặt thuộc loại nhờn. Sau khi rửa sạch mặt bạn hãy đắp loại mặt nạ này khoảng 15 phút, massage mặt nhẹ nhàng theo đường tròn, hoặc đường xoắn ốc từ trong ra ngoài. Dưỡng chất trong mặt nạ sẽ được thẩm thấu vào da nhanh và hiệu quả hơn. Thực hiện đắp mặt nạ thường xuyên, da mặt bạn sẽ mịn màng, láng sáng và trẻ trung hơn.

Mặt nạ dưa leo

Dưa leo có chứa các vitamin A, C, B có tác dụng chống lão hóa cho da.Bạn có thể sử dụng dưa leo kết hợp với các nguyên liệu khác để làm mặt nạ. Đắp mặt bằng hỗn hợp dưa leo, mật ong, nước cốt chanh đơn giản và có hiệu quả dưỡng da cao. Có thể cho thêm dầu ôliu, bạc hà, cánh hoa hồng, lòng trắng trứng vào hỗn hợp, tùy theo loại da và sở thích của bạn. Các nguyên liệu này đều có tác dụng tích cực đối với quá trình làm đẹp da. Bạn có thể tự chế nước hoa hồng bằng dưa leo, và sử dụng hàng ngày. Loại nước hoa hồng này được đánh giá rất cao.

Dưa leo có chứa các vitamin A, C, B có tác dụng chống lão hóa cho da.

Mặt nạ khoai tây

Bạn có thể sử dụng khoai tây sống để làm mặt nạ dưỡng da. Những lớp khoai tây mỏng giúp dưỡng ẩm, làm mịn và trắng da. Loại mặt nạ này có thể loại bỏ quầng thâm của mắt. Bạn cũng có thể luộc chín khoai tây, nghiền mịn và đắp lên da khoảng 15 phút. Cả hai cách làm này đều có hiệu quả cao. Tuy nhiên, bạn không nên đắp mặt nạ quá lâu vì mặt nạ sẽ hút ngược lại chất ẩm từ da, làm cho da mặt bạn bị khô.

Ngoài các cách làm mặt nạ như trên bạn có thể sử dụng nhiều cách khác để làm đẹp da. Bạn nên uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và rau để da mịn màng, khỏe mạnh tự nhiên.

Minh Thảo