Cung cấp vitamin C nguyên chất cho da

Đảm bảo cơ thể đủ nước và vitamin C sẽ giúp làn da luôn khỏe mạnh, mịn màng, tươi sáng.

Vào mùa hè, cường độ ánh nắng mặt trời cao khiến làn da có nguy cơ đối diện với lão hóa, sạm đen, nám. Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ nước và Vitamin C là rất quan trọng giúp làn da luôn khỏe mạnh, mịn màng và tươi sáng. Đặc biệt, Vitamin C còn có công dụng chống lại các gốc tự do, khắc phục tổn thương do ánh nắng mặt trời, giảm nếp nhăn, làm trắng da và ngăn ngừa sạm nám.

Nếu thiếu vitamin C, lỗ chân lông dầy sừng, thô to, màu sắc không tươi sáng, da dễ bị bầm, chảy máu, giảm khả năng liền sẹo của vết thương. Để cung cấp C cho da, hiện nay trên thế giới có 3 xu hướng:

Tiêm vitamin C trực tiếp vào da tuy nhiên dễ gây sốc.

Uống viamin C rất dễ tương tác với các chất khác, hơn nữa không có tác dụng cục bộ lên vùng da cần điều trị.

Thoa trực tiếp vitamin C nguyên chất vào vùng da cần điều trị. Tại các spa chuyên nghiệp, vitamin C nguyên chất sẽ được đẩy trực tiếp vào da bằng thiết bị thẩm mỹ chuyên dụng, giúp chất này thâm nhập sâu tận trong biểu bì, ức chế việc tạo thành và làm mờ sắc tố melanin. Đồng thời, những vết thâm do mụn sáng dần lên và thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, giúp sẹo mụn trở nên trơn phẳng.

Dịch vụ cung cấp vitamin C giúp da duy trì vẻ trắng sáng, mịn màng, tươi trẻ phù hợp với mọi loại da. Đặc biệt, vitamin C giúp điều trị hiệu quả các vấn đề về da như: bị sám nám hoặc da bị tổn thương bởi tác hại của ánh nắng mặt trời; thâm, sẹo do mụn để lại; da nhờn, lỗ chân lông to; da lão hóa, kém tươi sáng

