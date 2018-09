Contri Plus - giải pháp giảm béo 2 buổi cho nam giới

Ra mắt từ cuối tháng 11, Contri Plus thu hút phái mạnh nhờ khả năng hủy mỡ hiệu quả từng vùng sau 2 buổi, giải quyết đến 15kg mỡ cứng đầu, phù hợp với những người bận rộn.

Contri Plus - khắc tinh của bụng bia nam giới

Ngoại hình lý tưởng, sức khỏe bền bỉ và phong thái tự tin là chìa khóa thành công cho nam giới thời nay. Tuy nhiên, có nhiều quý ông không may mắn khi sở hữu thân hình “quá khổ”.

Nam giới béo bụng thường có nguy cơ bị cao huyết áp, tim mạch hay đái tháo đường cao gấp nhiều lần người bình thường. Tình trạng này khiến nam giới rối loạn chuyển hóa, làm suy giảm lượng hormone, dẫn đến rối loạn cương dương. Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đời sống vợ chồng, khiến "cánh mày râu" mất dần bản lĩnh và phong độ vốn có.

Contri Plus thế hệ mới từ Mỹ là giải pháp "đánh bay" bụng mỡ của nam giới.

Thấu hiểu điều đó, các nhà khoa học đầu ngành nước Mỹ đã nghiên cứu và cho ra đời công nghệ giảm cân Contri Plus. Ngay khi ra mắt hồi tháng 11, Contri Plus không chỉ thu hút phái đẹp mà còn nhận được sự quan tâm của đông đảo phái mạnh. Đây là công thức "xóa sổ" mỡ thừa, phù hợp với nam giới bởi 3 lý do: khả năng giảm mỡ cứng lâu năm ở từng vùng da dày (bụng, đùi, bắp tay...) hiệu quả; không gây mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi và tiết kiệm thời gian.

Nhờ khả năng hủy mỡ hiệu quả từng vùng ngay sau 2 buổi, giải quyết được vấn đề tích mỡ lâu năm, Contri Plus giúp công cuộc giảm cân của nam giới - những người thường gặp nhiều khó khăn trong việc giảm cân do cấu tạo cơ thể, da dày, mỡ tích tụ dưới da thường có số lượng lớn và cứng - trở nên dễ dàng hơn.

Với năng lượng xung cực đại từ đầu máy HI FU mang tần số 600 KHZ (tần số an toàn với cơ thể người) được phát ra, tác động nhiệt trực tiếp vào vùng mỡ thừa nằm sâu dưới lớp da cứng của nam giới, phá vỡ liên kết giữa các hạt mỡ li ti, đánh tan và hóa lỏng chúng. Đầu máy linh hoạt này có thể di chuyển đến từng vùng tích mỡ như bắp tay hay bụng, giảm mỡ vùng này mà không ảnh hưởng đến những vùng khác.

Hơn nữa, liệu trình giảm cân với Contri Plus chỉ còn 2 buổi nhưng cho phép giảm tới 15kg mỡ thừa. Bởi vậy, công nghệ này thích hợp với những người béo lâu năm, không có nhiều thời gian ép cân bằng phương pháp luyện tập hay ăn kiêng.

"Thổi bay" tới 15kg trong 2 buổi, lấy lại thân hình lý tưởng cho phái mạnh

Contri Plus là giải pháp hiệu quả, giúp giảm tới 15kg trong 2 buổi, nhanh chóng lấy lại thân hình lý tưởng cho phái mạnh nhờ ứng dụng tinh chất giảm cân từ Nhật Bản, kết hợp với thiết bị công nghệ cao.

Buổi 1: tinh chất đặc trị chiết xuất từ đậu Nato Nhật Bản được sử dụng để tấn công mỡ thừa tầng sâu, hóa lỏng thành những phân tử mỡ ti li. Ngay sau buổi trị liệu, nam giới có thể cảm nhận rõ độ mềm và nhẹ khi chạm tay vào phân vùng giảm mỡ giúp giảm 2-3kg và 3-5cm vòng eo, không gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến sinh hoạt hay công việc bận rộn của nam giới.

Doanh nhân Tuấn Vũ giảm được 18kg mỡ thừa, tự tin với thân hình săn chắc và khỏe mạnh sau khi sử dụng Contri Plus. Xem clip chia sẻ của nhiều khách hàng nam giảm cân thành công với Contri Plus tại đây.

Buổi 2: Contri Plus sử dụng 2 đầu máy HI FU và Ultra Sound cường độ cao, phá vỡ các tổ chức mỡ cứng đầu, lâu năm, tiếp tục đào thải 6-8kg mỡ thừa và giảm 5- 7cm vòng eo. Đặc biệt, kỹ thuật bấm huyệt bí truyền đào thải độc tố, tạo phom dáng săn chắc, cân đối, giúp nam giới nhanh chóng lấy lại thân hình chuẩn.

Sau 2 buổi trị liệu với Contri Plus, doanh nhân Thanh Tùng đã giảm được 13cm vòng bụng, sở hữu thân hình rắn chắc. Anh chia sẻ: “Sau khi giảm cân với Contri Plus, tôi rất tự tin với ngoại hình của mình khi đi gặp gỡ khách hàng và đối tác”.

Tại Việt Nam, Viện thẩm mỹ Lavender là đơn vị nhận chuyển giao và ứng dụng công nghệ giảm cân Contri Plus từ các nhà khoa học Mỹ. Nhờ khả năng giảm béo hiệu quả chỉ trong 2 buổi theo nguyên lý tự nhiên, khoa học, Contri Plus là gợi ý dành cho nam giới béo phì toàn thân hay béo cục bộ từng vùng.

Để phái mạnh nhanh chóng lấy lại vóc dáng tự tin đón Tết, từ ngày 26/12/2016 đến 20/1/2017, Lavender triển khai ưu đãi lên tới 20% khi khách hàng đăng ký dịch vụ Contri Plus. Nhận ưu đãi tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Lavender - Địa chỉ giảm cân uy tín của giới doanh nhân và sao Việt

Tổng đài tư vấn: 090 230 8888

Website: vienthammylavender.com

Facebook: Vienthammylavender

Chi nhánh Hà Nội: 19 Điện Biên Phủ. Tel: (04) 22 199 199, (04) 33 899 999

Chi nhánh TP HCM: 33-35 Bà Huyện Thanh Quan. Tel: (08) 88 553 999, (08) 39 333 219, (08) 39 333 218

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Lavender)