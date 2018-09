Công thức điều trị nám lâu năm

Nám da là bệnh cứng đầu, khó điều trị, nhưng với công nghệ đặc trị bằng huyết tương tự thân Dracula Blood, việc xóa nám diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Nám da luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ độ tuổi 35 và thể hiện rõ hơn ở tuổi 40. Đây được xem là một dạng rối loạn da với sự xuất hiện những đốm nâu màu sắc không đồng đều trên da do lượng sắc tố tăng đột biến. Khu vực thường bị ảnh hưởng nhiều là 2 bên gò má, cằm, trán… Nám có thể xảy ra với những phụ nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai, hoặc do thay đổi hormone, di truyền, ánh nắng mặt trời, dùng mỹ phẩm không có nguồn gốc hoặc do tẩy lột da.

Hiện nay có nhiều cách thức trị nám khác nhau được chia sẻ nhưng hiệu quả mang lại không cao và tốn nhiều thời gian. Với công nghệ đặc trị nám bằng huyết tương tự thân Dracula Blood, việc điều trị diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Huyết tương sau khi được phân tách chứa lượng tiểu cầu cao gấp 3-7 lần máu bình thường. Vì là máu tự thân nên an toàn cho người dùng, không bị phản ứng, dị ứng hay đào thải. Nguyên lý của phương pháp là hút máu từ chính cơ thể người cần trị liệu, qua quá trình phân tích bằng máy li tâm, phần huyết tương giàu tiểu cầu được sử dụng để bơm vào da thông qua các vết chích.

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hành, Chủ tịch Hội phẫu thuật thẫm mỹ TP HCM chia sẻ: “Thoạt nghe việc lấy máu và đưa vào lại cơ thể có thể thấy rùng rợn, nhưng đây là thao tác lấy máu để làm xét nghiệm thông thường. Lượng máu lấy chỉ khoảng 10-20 ml. Sau đó, máu được đưa vào một tiến trình để trích ly tiểu cầu trong phòng thí nghiệm. Huyết tương lấy ra sẽ được cho vào trong những phần của cơ thể như khớp xương, da nám”.

Mong muốn tìm lại nét tươi trẻ cho làn da, nhiều người đã không ngại ngần thử mọi phương cách làm đẹp, bỏ qua những đau đớn và sự sợ hãi.

Sau khi tiêm vào vùng da cần điều trị của bệnh nhân, huyết tương giàu tiểu cầu sẽ làm tăng tốc quá trình đặc trị nám bằng cách phá vỡ sắc tố melanin nằm sâu dưới tầng hạ bì, đồng thời kích thích tái tạo collagen nhằm làm da trắng sáng và căng mịn. Phương pháp làm đẹp này được nhiều ngôi sao, minh tinh thế giới lựa chọn để có được làn da tươi trẻ, mịn màng.

Dracula Blood giúp loại bỏ tận gốc sắc tố nám, tổn thương sâu; căng da, xóa nếp nhăn, căng mịn da tay. Phương pháp còn chống lão hóa da đầu, kích thích mọc tóc, làm đầy các vết sẹo, ngăn ngừa mụn tái phát. Khách hàng trước và sau khi điều trị nám, tàn nhang bằng huyết tương Dracula Blood. Xem thêm tại đây.

Chương trình ưu đãi dành cho 60 khách hàng trong tháng 6: nâng mũi sụn mềm chỉ còn 9 triệu đồng, nâng mũi S-line chỉ còn 25 triệu đồng, cắt mắt 2 mí còn 8 triệu đồng. Tặng ngay 10 triệu đồng cho 6 khách hàng đăng ký đầu tiên nâng ngực nội soi, căng da mặt bằng chỉ. Ưu đãi đến 35% khi mua trọn gói liệu trình chăm sóc da. Thời gian áp dụng từ 1/6 đến 30/6.

Viện thẩm mỹ Khơ Thị (Hotline 0933 888 515) 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM; ĐT: (08) 6252 5566 - 6253 5566 170 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM; ĐT: (08) 392 092 88 - 392 092 89 Website: www.thammyvienkhothi.com Facebook: www.facebook.com/spakhothi

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)