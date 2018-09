Công thức cho làn da đẹp của mỹ nhân Việt

Hoa hậu Diễm Hương, Hoa khôi Lại Hương Thảo hay Miss photo Phan Thu Quyên đều có cách riêng để giữ làn da trắng mịn màng, không tỳ vết.

Đối với phái đẹp, bên cạnh khuôn ngực đầy đặn, vòng eo "con kiến", vòng ba gợi cảm và nuột nà thì làn da đẹp mịn màng cũng là niềm tự hào của họ. Đặc biệt, với những người nổi tiếng, việc hoàn thiện vẻ đẹp không chỉ thể hiện phong cách cá nhân mà còn là sự tôn trọng khán giả hay người đối diện khi giao tiếp. Với tiêu chí làm đẹp không phẫu thuật, các người đẹp Việt như: Hoa hậu Diễm Hương, Hoa khôi Lại Hương Thảo, Miss Photo Phan Thu Quyên đều tin tưởng lựa chọn riêng cho mình công nghệ làm đẹp và an toàn tại Angel Beauty để bảo vệ làn da. Hãy cùng tìm hiểu và học hỏi cách chăm sóc da của họ.

Diễm Hương làm mịn da nhờ thu nhỏ lỗ chân lông với công nghệ ánh sáng PTF và công nghệ Nano.

Dù lịch trình luôn kín với vai trò MC, ban giám khảo cho các cuộc thi sắc đẹp hay tham gia nhiều sự kiện... nhưng Diễm Hương vẫn dành thời gian cho việc tập gym để giữ vóc dáng và tăng cường sức khỏe. Quan điểm làm đẹp của Hương là tuyệt đối tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên. Vì thế, để ngăn ngừa tình trạng da kém sắc, kém mịn màng, ngoài việc sử dụng kem dưỡng, cô còn chọn cho mình công nghệ chăm sóc da an toàn và hiệu quả. Công nghệ với ánh sáng xanh PTF, bước sóng 500nm giúp giãn nở lỗ chân lông, giảm sự tắc nghẽn trong nang lông, đào thải các chất nhờn, tế bào chết, thông thoáng và thu nhỏ lỗ chân lông. Đồng thời, các tinh chất Pore and Oil Control Astringent, mặt nạ bùn khoáng giúp kiểm soát lượng dầu trên da và triệt tiêu vi khuẩn P.Acnes . Phương pháp này còn cải thiện tình trạng bóng nhờn, mụn, nếp nhăn, giúp da khỏe mạnh, mịn màng. Kết hợp bổ sung vitamin C, collagen, đem đến cho Hương một làn da hoàn hảo.

Việc chăm sóc làn da tránh những dấu hiệu như: da sạm đen, thô sần và lão hóa sớm là điều rất quan trọng với Phan Thu Quyên.

Với vóc dáng chuẩn, làn da rạng ngời cùng gương mặt khả ái, Phan Thu Quyên luôn tạo được nhiều thiện cảm mỗi khi xuất hiện. Với cô, việc chăm sóc làn da tránh những dấu hiệu như: da sạm đen, thô sần và lão hóa sớm là điều rất quan trọng. Vì thế, cô thường chọn cho mình phương pháp chăm sóc da với công nghệ Nano giúp da khỏe mạnh từ sâu bên trong. Liệu pháp này cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, vitamin A, C, E nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa sạm da, mụn trứng cá, làm chậm tiến trình lão hóa. Đồng thời, tinh chất Nano White Plus cùng Serum được đưa thẩm thấu sâu vào bên trong da với máy Galvanic giúp phân giải hắc sắc tố. Song song đó, ánh sáng sinh học Red Light giúp độ đàn hồi da tăng, cải thiện làn da bị xỉn màu, chống lão hóa da và mang lại hiệu quả phục hồi cao.

Lại Hương Thảo chăm sóc làn da trắng với Chamomile.

Còn người đẹp Lại Hương Thảo, ngoài vóc dáng cao ráo thì làn da trắng ngần của cô là điểm nổi bật khiến cô luôn tự tin và tỏa sáng trên sàn diễn. Cô cho biết việc chăm sóc da tại nhà không thể mang đến một vẻ đẹp hoàn hảo vì phải thường xuyên trang điểm kết hợp với các hoạt động ngoài trời khiến làn da lại càng dễ bị tác động. Do đó, cô thường dành thời gian cuối tuần để “tút” lại làn da của mình thêm rạng ngời. Công nghệ tắm trắng toàn thân chứa thành phần collagen, vitamin A, C, E, Acid amin… là bí quyết của cô. các tinh chất này có thể phân chia phân tử cực nhỏ, thẩm thấu dưỡng chất nhanh, kích thích làn da hoạt động lại, tăng cường nguyên bào sợi. Phân giải sắc tố da với tinh chất hoa Chamomile từ Pháp kết hợp công nghệ Nano đẩy sắc tố melanin ra khỏi bề mặt da. Sau đó nuôi dưỡng làn da với vitamin và mặt nạ ngọc trai giúp da khỏe mạnh, mịn màng và trắng hồng không tỳ vết.

Hải My