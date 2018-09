Công thức chăm sóc sắc đẹp cho thí sinh Hoa hậu của Nutrilite

Bộ 4 sản phẩm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein thực vật Nutrilite All Plant Protein Powder; thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio C Plus Vitamin C Nutrilite; thực phẩm bổ sung Nutrilite Salmon Omega-3; thực phẩm chức năng Nutrilite Parselenium E, có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa và tốt cho làn da của bạn.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Amway Việt Nam, Lô 230 KCN Amata, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

