Công nghệ xóa nhăn mắt trong một lần

Chỉ một lần trị liệu, các công nghệ xóa nhăn mắt như Botox hay Ultherapy có thể mang lại kết quả sau 5-7 ngày và duy trì hiệu quả tới 2 năm.

Botox xóa nhăn mắt hiệu quả tức thì.

Botox

Xóa nhăn bằng botox là kỹ thuật đơn giản và phổ biến trên thế giới, được FDA chứng nhận an toàn vào năm 2002. Nguyên nhân gây nên nếp nhăn mắt là do sự co cứng của các cơ dưới da, và botox giúp làm duỗi các cơ này trở về trạng thái ban đầu. Ưu điểm của botox là xóa nhăn nhanh, chỉ sau 5-7 ngày nếp nhăn mắt đã mờ đi và biến mất sau 2 tuần. Vì vậy, nhiều ngôi sao Hollywood đã “nhờ cậy” botox trong trường hợp “tút tát” nhan sắc khẩn cấp. Hiệu quả này có thể duy trì 6-12 tháng phụ thuộc vào chất lượng loại botox bạn sử dụng.

Tuy vậy, theo các bác sĩ da liễu tại Saigon’smile Spa, sử dụng botox để xóa nhăn mắt sao cho tự nhiên lại là cả một nghệ thuật. Các bác sĩ giàu chuyên môn và kinh nghiệm sẽ tính toán lượng botox vừa đủ để mang lại một gương mặt trẻ trung tự nhiên, chứ không bị cứng đờ khi quá lạm dụng botox.

Ultherapy - công nghệ xóa nhăn mắt tối tân

Nếu botox xóa nhăn mắt từ biểu hiện bên ngoài, thì Ultherapy lại giúp xóa nhăn từ bên trong cấu trúc da. Ultherapy sử dụng năng lượng siêu âm hội tụ để tác động chính xác vào vị trí chứa nhiều collagen trong cấu trúc da vùng mắt (độ sâu lý tưởng 1,5mm), từ đó kích thích collagen tự thân tái sinh mạnh mẽ. Khi số lượng và chất lượng collagen được tăng cường ở mức tối ưu, làn da sẽ săn chắc và căng mịn, các nếp chân chim đuôi mắt dần dần biến mất. Các công nghệ xóa nhăn trước đây thường sử dụng chung một thiết bị để trị liệu cho các vùng trên gương mặt, nhưng sự tiến bộ của Ultherapy là thiết kế đầu trị liệu cho riêng vùng mắt, do đó, hiệu quả xóa nhăn mắt của Ultherapy rất rõ ràng và bền vững. Sau 3 tháng, nếp nhăn có thể mờ đi đến 80-90% và duy trì hiệu quả tới 2 năm.

Ultherapy giúp xóa nhăn mắt và nâng chân mày từ cấu trúc bên trong da.

Không chỉ xóa nhăn mắt, Ultherapy còn giúp nâng chân mày mà không cần phẫu thuật. Đó là do sóng siêu âm có thể xuyên sâu vào lớp cân cơ dưới da, sau đó phát năng lượng chính xác vào lớp cơ ở nhiệt độ 60-70 độ C (mức nhiệt lý tưởng có khả năng co rút các cơ đang bị chùng nhão), khiến cơ vùng chân mày được nâng cao. Vừa xóa nhăn, vừa nâng cơ, nên Ultherapy được các ngôi sao Hollywood và Việt Nam lựa chọn như công nghệ cho nhan sắc “không tuổi” của mình.

Diva Mỹ Linh là một trong những nghệ sĩ Việt tiên phong sử dụng Ultherapy tại Saigon’smile Spa.

Ultherapy được FDA chứng nhận là công nghệ không phẫu thuật có hiệu quả căng da, xóa nhăn và nâng cơ - một chứng nhận mà các công nghệ trước đây chưa đạt được. Để biết thêm thông tin chi tiết về công nghệ xóa nhăn mắt và nâng chân mày hiện đại của thế giới, cùng chính sách ưu đãi giảm giá 10-20% cho dịch vụ Vip này tại Saigon’smile Spa, mời xem tại đây.

