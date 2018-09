Công nghệ thẩm mỹ mắt chuẩn Hàn

Phương pháp không chỉ can thiệp tới mi mắt mà còn tác động tới cơ vòng mi để giải quyết nhiều khuyết điểm khác của đôi mắt.

Phẫu thuật mắt to tại Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW. Đây là kết quả của sự chuyển giao công nghệ, hợp tác nhượng quyền thương hiệu về thẩm mỹ tại Việt Nam.

Hiểu đúng về phẫu thuật mắt to

Thẩm mỹ mắt to là sự kết hợp của nhiều kỹ thuật mắt khác nhau với mục đích cuối cùng làm cho mắt mở to ra cả về chiều dài và chiều rộng như mở rộng góc mắt trong, mở rộng góc mắt ngoài, cắt mí mắt. Đặc biệt, đây là kỹ thuật khó và quan trọng, can thiệp cơ vòng mi mắt để làm mở rộng cung mắt, giúp mắt to hơn. Phương pháp này được áp dụng cho những đối tượng khách hàng mắt hí, mắt lươn, mắt bị sụp mi bẩm sinh, mắt bị tổn thương cơ nâng mi do đã từng phẫu thuật hỏng.

Trong phẫu thuật mắt to có 3 kỹ thuật chính thường được áp dụng:

Tạo mí mắt, loại bỏ mỡ thừa và da chùng vùng mắt bằng phương pháp cắt mí: kết hợp sau đó là bóc tách toàn bộ cơ nâng mi và cơ Muller, sau khi bóc tách thì cố định và treo cơ nâng mi để mắt to hơn. Đây là bước quan trọng trong thẩm mỹ mắt to vì rất khó để nhìn rõ cơ Muller, tính toán khâu cơ bao nhiêu thì đủ và phải khéo léo để hai mắt đều nhau.

Phẫu thuật làm rộng góc mắt trong: kỹ thuật này sẽ giải quyết tình trạng da dư (nếp rẻ quạt) để mắt to hơn về chiều ngang.

Phẫu thuật làm rộng góc mắt ngoài: với mục đích điều chỉnh độ rộng lên trên hoặc xuống theo tỷ lệ đã xác định để khắc phục tình trạng mắt xếch.

Lễ ký kết hợp tác giữa bệnh viện Jeong Won Hàn Quốc và Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW.

Yếu tố quan trọng để thực hiện phẫu thuật mắt to

Để có một kết quả tốt nhất khi thực hiện phẫu thuật mắt to thì cần 2 yếu tố chính bao gồm kỹ thuật và bác sĩ. Ngoài ra để đường mổ thật sự sắc nét và hạn chế sẹo, góp phần tự nhiên cho nếp mí thì cần phải sử dụng chỉ chuyên dụng cho phẫu thuật mắt Hàn Quốc, dao mổ chuyên biệt chỉ dành riêng cho thẩm mỹ mắt.

Kỹ thuật: phẫu thuật mắt to là kĩ thuật mới xuất phát từ Hàn Quốc. Do đó công nghệ này là một trong những bí quyết của ngành thẩm mỹ Hàn Quốc. Vì vậy chỉ một số cơ sở chuyện giao mới thực hiện đúng quy trình và công nghệ.

Bác sĩ: phẫu thuật mắt to đòi hỏi sự tổng hợp nhiều kỹ thuật, nên bác sĩ phải đảm bảo sự tinh xảo trong từng đường nét và chuyên tâm.

Đây là một trường hợp cắt mí hỏng trước đó tại Thái Lan. Mí to, giả, 2 vết sẹo xấu lộ rõ. Sau khi thực hiện phẫu thuật lại tại Thẩm Mỹ Hàn Quốc JW, mắt trở nên to tròn tự nhiên hơn.

Thực hiện phẫu thuật mắt to đúng chuẩn Hàn Quốc như các sao Hàn, bác sĩ cần phải có kiến thức chuyên sâu về thẩm mỹmắt, được đào tạo bài bản và có quá trình học hỏi lâu dài tại Hàn, hiểu rõ từng cấu trúc và tình trạng mắt của khách hàng để đưa ra chỉ định phù hợp.

