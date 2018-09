Công nghệ tắm trắng thách thức nắng Sài Gòn

Cùng Spa Khơ Thị cập nhật những công nghệ tắm trắng giúp làn da khỏe mạnh, trắng hồng, không sợ cái nắng oi bức để luôn tự tin, rạng rỡ.

Công nghệ tắm trắng Body Mask - Đây là công nghệ tắm trắng đặc trị dành cho làn da sạm đen, tối màu do tiếp xúc quá lâu ngày dưới ánh nắng mặt trời. Công nghệ tắm trắng Body Mask giải quyết hàm lượng hắc sắc tố melanin dư thừa sản sinh dưới tầng hạ bì do cơ chế tự bảo vệ của cơ thể trước tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Tinh chất dưỡng trắng từ sữa non và đậu đỏ kết hợp cùng công nghệ ánh sáng Aduro Range sẽ đưa các dưỡng chất thấm sâu xuống tầng hạ bì giúp hồi phục và tái sinh làn da tươi mới, trẻ trung, khỏe mạnh.

Công nghệ tắm trắng Body Mask - đặc trị làn da sậm màu.

Công nghệ tắm trắng ngọc trai Hàn Quốc - Sử dụng tinh chất làm trắng có trong bột ngọc trai từ thiên nhiên. Công nghệ này không chỉ giúp làn da trắng sáng nhanh chóng mà còn có tác dụng trẻ hóa da, chống lão hóa. Ứng dụng kỹ thuật diện di ion đưa các tinh chất trắng da có trong bột ngọc trai len lỏi vào tận sâu tầng hạ bì, công nghệ tắm trắng này nuôi dưỡng làn da từ bên trong giúp làn da sau liệu trình điều trị trắng mịn như ngọc trai, tăng cường khả năng tự bảo vệ của da trước các tác nhân môi trường như ô nhiễm, khói bụi, ánh nắng mặt trời.

Tinh chất làm trắng có trong ngọc trai thiên nhiên.

Công nghệ tắm trắng thảo dược Nhật Bản - Sử dụng bí quyết ủ trắng, ủ mịn da bằng thảo dược thiên nhiên từ đất nước mặt trời mọc, công nghệ tắm trắng này bổ sung những dưỡng chất cần thiết để tái tạo và nuôi dưỡng làn da từ bên trong như mật ong, vitamin C, B1, B5, B6, B12… Ứng dụng công nghệ máy ánh sáng Aduro Range, lỗ chân lông được giãn nở, tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất xuống tầng sâu các lớp biểu bì, ngăn chặn sự hình thành hắc sắc tố melanin - nguyên nhân chính gây tình trạng sạm da. Không chỉ giúp da hấp thụ các dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên, công nghệ tắm trắng thảo dược Nhật Bản còn kích thích quá trình sản xuất collagen và elastin, giúp làn da lấy lại độ đàn hồi, khỏe đẹp từ bên trong.

Phương pháp ủ trắng bằng thảo dược Nhật Bản giúp da tươi sáng, mịn màng.

