Công nghệ tắm trắng an toàn

Muốn có làn da trắng đẹp luôn là cả một quá trình chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sở hữu một làn da như ý.

Vì vậy, tắm trắng là giải pháp làm trắng da được nhiều chị em lựa chọn. Nhưng để tìm cho mình một phương pháp vừa an toàn, vừa hiệu quả không phải là điều dễ dàng. Tắm trắng quang học là một trong những công nghệ làm đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc. Sự phát triển của các thế hệ quang học và máy móc kỹ thuật đã nâng cấp công nghệ tắm trắng ở nước này ngày một hoàn thiện hơn.

Tại Việt Nam, công nghệ tắm trắng quang học Super Almond mới được chuyển giao tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Công nghệ này hoạt động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ ánh sáng kết hợp kỹ thuật tĩnh điện ion để tương tác với các tế bào bên trong da. Dưới tác động của nguồn ánh sáng Led Skin, các bước sóng sinh học được đưa sâu vào dưới da, đẩy mạnh sự hấp thụ dưỡng chất làm trắng của tế bào, một mặt vừa khóa chặt mọi hoạt động của melanin (hắc sắc tố làm đen da) và loại bỏ gốc tế bào tối màu, mặt khác kích thích tăng sinh mạnh mẽ quá trình sản xuất collagen và elastin, đem đến một làn da trắng và mịn thật sự từ bên trong.

Phương pháp tắm trắng Super Almond sử dụng công nghệ quang học.

Với một chương trình tắm trắng thông thường, bạn có thể chịu hậu quả đi kèm của chất tẩy trắng là da dễ bắt nắng, vàng lông, mỏng yếu dễ hư tổn... thì với công nghệ tắm trắng quang học an toàn Hàn Quốc, bạn sẽ có thể yên tâm với liệu trình trị liệu hết sức khoa học và hiệu quả cao mà nó đạt được. Theo báo cáo, công nghệ tắm trắng quang học có thể cho kết quả trắng da lên đến 70 - 90% so với làn da cũ. Dù làn da trắng mịn là mơ ước của bạn, nhưng hãy luôn nhớ rõ, làn da nhạy cảm và dễ tổn thương, lựa chọn một phương pháp làm đẹp an toàn để làn da luôn khỏe mạnh mới là điều quan trọng.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)