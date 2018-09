Công nghệ nâng mũi 3D từ Hàn Quốc

S-line 3D là sự kết hợp và cải tiến công nghệ nâng mũi S-line thế hệ cũ với kỹ thuật 3D tiên tiến.

Nâng mũi giúp phái đẹp có khuôn mặt thanh tú hơn. Tuy nhiên, không hẳn trường hợp nào nâng mũi cũng mang lại kết quả thẩm mỹ như ý muốn. Bạn không nên lạm dụng thẩm mỹ mà chỉ nên chỉnh sửa khi chiếc mũi có một số khuyết điểm như: mũi thấp, tẹt, lỗ mũi quá to, mũi quá to so với khuôn mặt, mũi bị bè ra hai bên nếu nhìn từ phía trước, mũi khoằm và đầu mũi chúc xuống phía trước, hai cánh mũi dày và nở rộng, mũi không thẳng hoặc đầu mũi hếch lên trên...

Bạn gái thường mong muốn sở hữu chiếc mũi cao, thanh tú.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ khi nâng mũi, việc lựa chọn công nghệ cũng như địa chỉ thẩm mỹ đóng vai trò khá quan trọng. Sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ hiện đại đã cho ra đời giải pháp nâng mũi cho bạn xem trước kết quả sau khi nâng mũi. Bạn có thể biết được dáng mũi sau khi nâng có phù hợp với khuôn mặt không và ra quyết định nên hay không nên thực hiện. Công nghệ nâng mũi tiên tiến này là S-line 3D có nguồn gốc từ xứ sở Hàn Quốc và trở thành công nghệ nâng mũi được ưa chuộng tại một số quốc gia châu Á như: Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

. Nâng mũi S-line 3D giúp chỉnh hình dáng mũi toàn diện.

S-line 3D là sự kết hợp và cải tiến công nghệ nâng mũi S-line thế hệ cũ với kỹ thuật 3D tiên tiến. Sự cải tiến này cho phép phân tích tỉ mỉ và chính xác đến từng milimet các chi tiết cấu thành chiếc mũi. Bác sĩ có thể xác định các khuyết điểm chiếc mũi một cách rõ ràng sau đó tiến hành điều chỉnh thay đổi bằng phần mềm 3D để tạo hình dáng mũi mới sau khi chỉnh sửa. Khách hàng có thể nhìn thấy trước dáng mũi sau khi nâng và ra quyết định để thay đổi chiếc mũi như ý hoặc có tiếp tục thực hiện nâng mũi hay không. Xem chi tiết quy trình nâng mũi S-line 3D tại đây.

Bên cạnh những ưu điểm về tính an toàn, vẻ đẹp thẩm mỹ kế thừa từ công nghệ nâng mũi S-line trước kia. Công nghệ nâng mũi S-line 3D mới được nâng cấp bởi kỹ thuật 3D giúp quá trình phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, an toàn và chính xác. Chỉ sau khoảng 60 phút, bạn có thể sở hữu dáng mũi như ý muốn và trở lại với cuộc sống thường nhật mà không cần nghi dưỡng.

Mũi cao, thon tự nhiên với công nghệ nâng mũi S-line 3D.

Công nghệ nâng mũi S-line 3D đã được Thẩm mỹ viện Kangnam thực hiện chuyển giao công nghệ và đưa vào ứng dụng để làm đẹp cho nhiều khách hàng. Kangnam là địa chỉ thẩm mỹ công nghệ Hàn Quốc uy tín với chất lượng dịch vụ đảm bảo, công nghệ hàng đầu và đội ngũ bác sĩ lành nghề, giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, Kangnam áp dụng chính sách bảo hành vĩnh viễn. Tìm hiểu thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn về dịch vụ Nâng mũi S-line 3D tại đây

