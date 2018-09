Công nghệ mới về phẫu thuật thẩm mỹ mắt

Trường hợp 1: hốc mắt sâu do can thiệp lấy mỡ quá mức, sau khi cấy mỡ và tái tạo mí tại Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW, mắt trở nên trẻ trung và sinh động hơn. Trường hợp 2: cắt mí hỏng, mí to, giả, 2 vết sẹo xấu lộ rõ. Sau khi cắt mí tại lại tại JW mắt trở nên to tròn tự nhiên hơn. Trường hợp 3: hình ảnh trước và sau phẫu thuật tạo 2 mí, giảm mắt xếch.