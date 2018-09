Công nghệ mới trị sẹo rỗ, trẻ hóa da

Venus Vivia BL 15 là công nghệ mới có xuất xứ từ Mỹ, hiệu quả trong lĩnh vực điều trị sẹo rỗ, trẻ hóa da.

Belas Spa mang tới cho khách hàng cơ hội trải nghiệm Venus Viva BL15 - công nghệ mới trong điều trị sẹo rỗ, trẻ hoá da từ Mỹ được nhiều khách hàng yêu thích. Đây cũng là công nghệ nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên gia làm đẹp.

Công nghệ làm đẹp da Venus Viva BL15

Venus Viva BL15 sử dụng tia RF năng lượng lớn tác động xuống các vùng cần điều trị kích thích, sản sinh, làm co lại các collagen bị chảy xệ, giúp da tái tạo. Điểm mới trong phương pháp này là công nghệ smartscan ứng dụng trong thẩm mỹ nội khoa giúp quét nhanh hơn trên bề mặt da, giảm tổn thương, giúp truyền tại năng lượng một cách đồng đều trên vùng điều trị. Công nghệ được được kiểm nghiệm, chứng nhận về độ an toàn.

Với công nghệ Venus Viva BL15, bạn có thể yên tâm xử lý triệt để các vấn đề sau: xoá sổ sẹo rỗ, sẹo trái rạ, sẹo thâm, sẹo bỏng, sẹo lồi; xoá mờ nếp nhăn; thu nhỏ lỗ chân lông; trẻ hoá da giúp da mịn màng, khoẻ đẹp.

Cơ chế hoạt động và hiệu quả

Venus Viva điều trị sẹo, trẻ hoá da độc đáo với 2 đầu cơ chế hoạt động: fractional RF và smartscan chuyên điều trị sẹo, rạn da, thu nhỏ lỗ chân lông, diamond polar chuyên về trẻ hoá da, giảm nếp nhăn mang tới hiệu quả điều trị kép trong một lần điều trị. Với công nghệ smartscan quét thông minh giúp điều trị chính xác đến từng mm, ngoài các vùng da lớn như trán, má, cằm, Venus Viva Bl15 còn tác động tới từng khu vực nhỏ như khoé mắt, chân mày… cho da đẹp lên từng chi tiết.

Ưng Hoàng Phúc là một trong những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ Venus Viva BL15 để xoá sẹo rỗ và trẻ hoá da.

Công nghệ không gây hại khi điều trị sẹo mới hay sẹo lâu năm, làn da không bị làm mỏng, không xâm lấn. Ngoài ra, khách hàng sẽ có cảm giác dễ chịu do vùng da được điều trị không bị tổn thương nhiều. Phương pháp này còn tăng tính an toàn cho khách hàng do kích thước điểm chiều của chân pin cực nhỏ nên năng lượng xâm nhập vào da sâu hơn, ít đau, ít gây tổn thương, đồng thời nhanh chóng lột tẩy và tái tạo bề mặt, giúp da mau lành nên không gây tác dụng phụ kể cả làn da nhạy cảm.

Với công nghệ mới, bạn chỉ cần từ 1 đến 3 lần điều trị, điều trị các tình trạng da thâm, nám, sẹo… Thời gian điều trị linh hoạt, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Chương trình trải nghiệm tại Belas Spa

Để mang tới cho khách hàng cái nhìn tổng quát và cơ hội trải nghiệm công nghệ làm đẹp, Belas Spa tổ chức chương trình hội thảo “Giới thiệu công nghệ trị sẹo, trẻ hoá da Venus Viva BL15 - Nano Fractionla RF và Smartscan từ Mỹ” dành cho tất cả các khách hàng vào ngày 12/6 tại TP HCM (từ 9h đến 20h) và ngày 14/6 tại Thành phố Đà Nẵng (từ 9h đến 20h ) với nhiều chương trình hấp dẫn trong suốt các ngày diễn ra sự kiện.

Đến với buổi hội thảo, khách hàng sẽ được bác sĩ chuyên khoa da liễu từ Mỹ Anna Olsen tư vấn (từ 9h đến 20h). Khách tham dự hội thảo sẽ có cơ hội rút thăm với giải thưởng là gói dịch vụ bằng công nghệ Venus Viva BL15 trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Bên cạnh đó, khách hàng đăng ký mua gói điều trị sẹo, trẻ hoá da bằng công nghệ Venus Viva BL15 trong ngày hội thảo sẽ được giảm giá 50% trên tổng chi phí dịch vụ và giảm 5% trên giá mỹ phẩm đi kèm.

Công nghệ mang lại vẻ đẹp mới cho làn da.

