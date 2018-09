Công nghệ mới khắc phục mọi vấn đề thẩm mỹ của mắt

TS.BS. Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, phẫu thuật thẩm mỹ mắt công nghệ mới đảm bảo khắc phục tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của đôi mắt.

- Bác sĩ cho em hỏi, em thấy nhiều người cắt mí mắt xong sẽ để lại sẹo, khi nhìn xuống sẽ thấy rất rõ là mí cắt. Đa phần những người bạn em quen, gần như 99% là nhìn xuống thấy sẹo một lằn dài. Điều này khiến em không tự tin khi muốn thẩm mỹ. Làm sao để sau cắt mí, khi nhìn xuống sẽ không thấy sẹo mà trông tự nhiên như chưa cắt ạ? Và sau bao lâu thì mờ hẳn vết sẹo và nhìn như thật? Em chân thành cảm ơn và mong nhận được tư vấn. (Vo thi Hong Phuc, 35 tuổi, 201/23 Tam Binh , Quan Thu Đức , hcm)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Viện Trưởng Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc JW:

Chào Phúc!

Về nguyên tắc phẫu thuật thẩm mỹ là làm sao che giấu được sẹo hoặc có sẹo thì sẽ ở mức độ nhỏ nhất. Cắt mí mắt là một kỹ thuật rất tinh tế. Nếu bác sĩ sử dụng đúng kỹ thuật mổ, khâu vết thương, kỹ thuật tạo mí thì kết quả là bạn sẽ có được cặp mí tự nhiên và sẹo rất mịn. Đa phần sẹo này không nhìn thấy khi mở mắt hoặc nhìn thấy rất mờ khi nhắm mắt. Thời gian trung bình để sẹo mờ là từ 3 - 6 tháng.

TS.BS. Nguyễn Phan Tú Dung - Viện Trưởng Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc JW. Ảnh: Phước Trí.

- Chào bác sĩ. Tôi năm nay 38 tuổi. Mấy năm nay mắt của tôi bị chảy xệ và xuất hiện nhiều bọng mỡ, nhìn già nua, không có sức sống. Tôi rất muốn đi cắt mí mắt cho đỡ tự ti nhưng lại sợ ảnh hưởng tới chức năng của mắt. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi phương pháp nào xử lý tình trạng này? (Vũ Lan Chi, 30 tuổi, Gò Vấp, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi - chuyên gia thẩm mỹ mắt hàng đầu Hàn Quốc:

Chào Chi,

Có nhiều phương pháp để xử lý tình trạng mắt chảy xệ. Ví dụ, với phần mi mắt bị sụp kết hợp phần chân mày chảy xệ quá nhiều, gần với mắt thì dùng phương pháp nội soi treo cung mày. Trường hợp chảy xệ mí dày, khoảng cách giữa mí mắt và chân mày rộng sẽ dùng phương pháp treo cung mày dưới với vết cắt ngay dưới đường chân mày. Đối với trường hợp mí mắt không có mỡ, phần da thừa nhiều thì cắt bỏ da thừa.

Đôi mắt là điểm nhấn của khuôn mặt nên cần khám rất kỹ và đánh giá từng chi tiết nhỏ. Khi nhìn những trường hợp sụp mi thì ta cứ nghĩ rằng giống nhau cùng một triệu chứng và giải pháp là cứ cắt mắt lấy bỏ mỡ và da là được. Nhưng điều đó chưa đúng, tùy vào cấu trúc của từng khuôn mặt, cấu tạo của mắt và các bộ phận xung quanh mà bác sĩ và chuyên gia tư vấn sẽ đưa ra phương pháp phù hợp nhất, sao cho đảm bảo kết quả thật sự tự nhiên và hài hòa. Đây là điểm mấu chốt, có thể gọi là đỉnh cao trong thẩm mỹ mắt. Nếu được, mời bạn đến gặp bác sĩ để được tư vấn chính xác hơn trường hợp của mình, hoặc bạn có thể gởi hình mắt cho bác sĩ qua email: thammyvienhanquoc@gmail.com nhé.

TS.BS. Hong Lim Choi. Ảnh: Phước Trí.

- Cho em hỏi những rủi ro có thể gặp phải khi thực hiện cắt mí. Cắt mí và bọng mắt cùng lúc được không và bao lâu thì hết sưng? Ở Hà Nội nơi nào thực hiện cắt mí là uy tín nhất? (nguyễn hiền, 27 tuổi, đống đa hà nội)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Rủi ro khi cắt mí có thể gặp như hai mí không đều, mắt nhắm không kín do lấy quá nhiều da hoặc mỡ. Có thể kết hợp cắt mí và bọng mắt cùng lúc, trung bình để mắt bớt sưng là 1 tuần đến 10 ngày. Nếu kỹ thuật mổ tốt và cơ địa tốt thì thời gian sưng khoảng 3-5 ngày.

Bạn có thể đến Viện 108, Bệnh viện Việt Nam - CuBa để thực hiện cắt mí mắt.

- Chào bác sĩ, mắt em vốn dĩ 2 mí nhưng khoảng 2-3 năm nay do sinh hoạt (ngủ không điều độ) nên một bên mí mắt có vẻ hơi sụp xuống và không còn rõ 2 mí như bên còn lại, xin hỏi đây là hiện tượng gì và em phải khắc phục như thế nào ạ? Em cảm ơn. (Thùy Nguyễn, 26 tuổi, 167 Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ, Q.7)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Đây là hiện tượng lão hóa bình thường hoặc do ảnh hưởng chế độ sinh hoạt. Bạn nên gặp trực tiếp bác sĩ để khám và tư vấn phương pháp điều trị hợp lý.

- Bác sĩ cho em hỏi, em đã nhấn mí một lần nhưng giờ đã bị sụp. Liệu cắt mí tiếp thì có ảnh hưởng gì không? Cắt mí thì sau có bị sụp như nhấn mí không bác sĩ? (Nguyễn T.T Hương, 30 tuổi, Hà Đông, Hà Nội)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Khi em đã nhấn mí mà mí sụp thì có thể do da và mỡ thừa dư và hiện tượng lão hóa sụp cơ nâng mi theo tuổi tác. Do vậy, trường hợp này cắt mí là phù hợp nhất.

- Tôi mắt mí lót, nên cắt mí hay bấm mí sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để nhìn tự nhiên, không giả tạo? (DIEN, 30 tuổi, TP HCM)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Cắt mí và bấm mí đều có thể thực hiện được. Nếu nếp mí lót rất nhỏ và không sâu thì có thể bấm mí. Nếu nếp mí sâu hoặc lớn và có nhiều da mỡ thừa thì cắt mí là phương pháp tốt nhất.

- Xin bác sĩ cho biết, cắt mí mắt có xử lý được vùng da nhăn nheo và các vết chân chim không? (Hà Anh, 27 tuổi, Thủ Dầu 1, Bình Dương)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào bạn,

Với những trường hợp đôi mắt có vết chân chim thì sau khi cắt mắt sẽ có thể giúp giải quyết vùng da nhăn và dấu chân chim (ngay đuôi mắt) một phần nào đó.

- Mắt của em bị hốc mắt quá sâu, mắt hơi lồi, từng phẫu thuật cắt mí 1 lần nhưng không tạo được nếp mí. Em cũng đi tư vấn nhiều nơi kể cả bác sĩ ở JW đều bảo là chỉ có thể cấy mỡ tự thân làm đầy hốc mắt và sau nửa năm sẽ tự tiêu và trở lại như cũ. Vậy bác sĩ cho em hỏi có cách nào giải quyết được trường hợp của em và được lâu dài hơn không? (Nguyễn Hằng, 26 tuổi, Hà Nội)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn là do lỗi lấy da và mỡ thừa quá nhiều khi phẫu thuật mắt hoặc cơ địa của bạn là mắt đã sâu. Kỹ thuật cấy mỡ hốc mắt bằng lớp bì có thể giải quyết được hơn 90% tình trạng của bạn.

- Mắt tôi ngày càng có nhiều bọng mắt và quầng thâm, xin hỏi bác sĩ liệu tôi có nên cắt mí mắt dưới không? Cắt mí có giúp hết bọng mắt và quầng thâm không? (Thanh An, 27 tuổi, quận 1, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

An mến!

Các nguyên nhân gây ra quầng thâm là do sắc tố da, do mỡ thừa và nhiều nếp nhăn. Sau khi phẫu thuật mắt dưới lấy mỡ và da thừa thì phần bọng mỡ và nếp nhăn sẽ được giải quyết. Quầng thâm tạo ra do nhăn và do mỡ sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nếu quầng thâm chỉ được tạo ra do sắc tố da thì chỉ khắc phục phần nào chứ không thể giải quyết triệt để. Bác sĩ cần khám chi tiết mắt bạn để chẩn đoán đúng nguyên nhân và đưa ra lời tư vấn chính xác.

TS.BS. Nguyễn Phan Tú Dung trao đổi cùng TS.BS. Hong Lim Choi. Ảnh: Phước Trí.

- Mắt tôi hai mí nhưng bị sụp, tôi muốn cải tạo tình trạng hiện nay nhưng đang phân vân vì không biết nên làm ở đâu cho uy tín, vì phần mắt tôi yếu, không biết cắt mí mắt có ảnh hưởng đến thị lực không? Hơn nữa mất bao lâu thì mí mắt nhìn tự nhiên? Mẹ tôi cũng đã đi cắt mắt cách đây 10 năm, nhưng tôi thấy mí mắt to, trợn, thiếu tự nhiên, nhìn giống như thiếu ngủ. Hiện tại chi phí cho một ca phẫu thuật mí mắt khoảng bao nhiêu? (le thi uyen, 36 tuổi, 70/5 huynh van banh)

- TS.BS. Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Uyên,

Tình trạng sụp mi do tuổi tác có thể áp dụng phương pháp cắt mí mắt để loại bỏ da, mỡ thừa. Nếu bạn đã có mắt hai mí tự nhiên thì khi cắt mí, bác sĩ sẽ cắt theo đúng đường mí cũ và loại bỏ da mỡ thừa thì mắt bạn sẽ trông rõ mí và trẻ. Trường hợp của bạn có thể treo chân mày nếu da và mỡ thừa không nhiều. Kỹ thuật cắt mí cũ hay mắc lỗi là mí to, mí sâu, mắt trợn vì bác sĩ cắt và bỏ da mỡ thừa quá nhiều, chỉ khâu quá siết chặt vào cơ nâng mi, làm mắt trợn giả tạo. Trường hợp mẹ bạn có thể chỉnh sửa được hoàn toàn.

- Chào bác sĩ. Mắt của tôi có nhiều bọng mỡ ở cả mí trên và mí dưới. Bạn bè tư vấn tôi nên đi bóc mỡ mí mắt. Tôi muốn hỏi bác sĩ là bóc mỡ mí mắt có để lại sẹo không? (Hồng Hạnh, 37 tuổi, So 20 ngo 82/29 nguyen phuc lai , dong da , Ha Noi)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Đối với tình trạng bị bọng mỡ mí dưới ít thì có thể cắt bên trong nếp mí dưới để lấy bọng mỡ ra. Trường hợp này hoàn toàn không nhìn thấy vết cắt. Tuy nhiên, nếu bọng mỡ mí dưới nhiều thì sẽ cắt ngay sát dưới đường mí. Vết khâu dưới đường mí sẽ không nhìn thấy sẹo. Mặc khác đường mổ rất mảnh nên bạn không phải lo lắng vấn đề sẹo.

Đối với tình trạng bọng mỡ mắt trên thì đường mổ là một đường siêu mảnh trùng với nếp gấp mi mắt nên sẽ không nhìn thấy vết cắt, nên đôi mắt rất tự nhiên.

- Em vừa cắt mí được 3 tuần, phía đuôi mắt xuất hiện cục u giống như phần da bị may nhíu lại, em cần phải làm gì để mất phần u thịt đó và mí mắt nhanh về tự nhiên. Cần phải ăn kiêng bao lâu để không ảnh hưởng đến sự hồi phục của mắt. (Thanh Loanh, 25 tuổi, Ngo gia tu, tphcm)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn phải chờ đến 3 tháng để đánh giá lại. Nguyên nhân có thể do mũi khâu chỉ chùng lại hoặc do đuôi mắt cụp vì dư da. Trong một tháng đầu tiên, bạn cần kiêng ăn các món như rau muống, thịt bò...

- Có thể vừa phẫu thuật treo cung mày vừa bấm mí cùng lúc không ạ, hay chỉ cần treo cung mày? (Huong, 38 tuổi, Ha Noi)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Trường hợp này có thể kết hợp hai phương pháp cùng lúc nếu tình trạng mắt của bạn phù hợp chỉ định bấm mí và treo cung mày.

- Chào bác sĩ. Em năm nay 28 tuổi. Mắt em vốn là mắt 2 mí nhưng vài năm gần đây thì mí mắt sụp xuống nên trông mắt lúc nào cũng sưng húp, rất xấu. Xin bác sĩ tư vấn giúp em có nên đi cắt mí không? (Ngọc Hân, 39 tuổi, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn, bác sĩ cần đánh giá mức độ sụp của mí và nguyên nhân gây ra sụp mí. Nếu do mỡ và da thừa đồng thời phần chân mày sụp thì bác sĩ phải áp dụng phương pháp treo cung mày nội soi. Còn nếu chỉ do hiện tượng mỡ và da dư thì bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp cắt mắt, lấy mỡ da thừa mi trên.

- Tôi đang có ý định cắt mí nhưng không biết cắt thì có ảnh hưởng gì đến công việc không và bao lâu thì đi làm lại, và giá cắt khoảng bao nhiêu tiền? (Thu Nguyễn, 38 tuổi, tân Phú, TPHCm)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Thu,

Đa phần cắt mắt hai mí không ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe và công việc. Tùy tình trạng mỗi người mà hiện tượng tái phát da dư, mỡ dư có thể gặp lại 5-10 năm sau. Chi phí cắt mắt trung bình 12-15 triệu đồng.

- Từ nhỏ em đã rất tự ti vì đôi mắt một mí ti hí, cười không thấy mặt trời nên rất muốn được phẫu thuật cắt mí để mắt trông to hơn, xin bác sĩ tư vấn giúp em nên dùng phương pháp nào? (Thanh Ngân, 34 tuổi, Hà Nam)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào bạn,

Cấu trúc thẩm mỹ đôi mắt được đánh giá hài hòa ở chiều dài và chiều rộng.

Để giải quyết chiều rộng của đôi mắt có thể cắt mắt 2 mí hoặc nếu cơ nâng mi yếu thì kết hợp cắt mắt hai mí và nâng cơ mi. Trường hợp cung mắt quá nhỏ thì phẫu thuật mắt to mở rộng cung mắt. Còn nếu đuôi mắt bị xếch lên có thể hạ đuôi mắt xuống.

Đối với chiều dài mắt thì có thể áp dụng mở góc mắt trong và góc mắt ngoài để làm dài đôi mắt hơn với những đôi mắt ngắn.

Để biết chính xác trường hợp của bạn cần làm những phương pháp nào thì cần khám chi tiết đôi mắt.

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Phước Trí.

- Mắt em một có mí, một không mí. Vậy cho em hỏi nên cắt hay nhấn mí? Thời hạn sử dụng bao lâu? Chi phí bao nhiêu? (lê phương, 30 tuổi, 110 nguyễn thị minh khai q3)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Phương,

Tình trạng của bạn phải đến gặp bác sĩ để khám và chẩn đoán nên cắt mí hay nhấn mí. Đa phần nhấn mí áp dụng khi trẻ tuổi. Mắt ít da dư, ít mỡ thừa. Cắt mí mắt áp dụng cho người có tuổi, da dư, mỡ dư nhiều. Kỹ thuật cắt mí mới sẽ tạo mí vĩ viễn.

- Xin bác sĩ cho biết cắt mí mắt bao lâu thì hết sưng? Bao lâu thì trông sẽ tự nhiên? (Huyền, 25 tuổi, Thủ Đức, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào bạn,

Sau hai tuần phẫu thuật, mắt sưng to sẽ hết. Sau một tháng, chỉ cần trang điểm sơ nhìn là tự nhiên. Sau 3 tháng, mắt của bạn sẽ hoàn toàn tự nhiên.

- Tôi 41 tuổi, mắt 2 mí nhưng phần đuôi mắt hơi cụp xuống từ lúc còn trẻ. Nay lớn tuổi nên tôi thấy đuôi mắt cụp nhiều hơn và có hơi sụp xuống 1 tí. Nay tôi có ý định cải tạo lại. Vậy phải làm sao? (Nguyễn Thị Thu Hiền, 41 tuổi, 359 Bình Mỹ, Bình Khánh, Cần Giờ, TpHCM)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Tình trạng của bạn có thể cắt mí mắt theo đường nếp mí cũ và kết hợp nâng cơ đuôi mắt hoặc treo chân mày để nâng phần đuôi mắt.

- Tôi đã phẫu thuật cắt mí mắt cách đây 12 năm. Nhưng từ lúc phẫu thuật xong, mí mắt của tôi đã không đều nhau, bên to bên nhỏ. Tôi không biết có nên phẫu thuật lại không, xin bác sĩ tư vấn giúp tôi. (Bích Thùy, 49 tuổi, quận 7, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Thùy mến!

Khi phẫu thuật cắt mí, một số trường hợp có sự bất cân xứng về 2 mí, tùy mức độ chênh lệch mà bác sĩ có phẫu thuật lại cho bạn hay không. Trường hợp của chị nên phẫu thuật lại tạo 2 mí bằng nhau.

- Mắt em 2 mí nhưng bị sụp mí bẩm sinh, xin hỏi bác sĩ cắt mí có khắc phục được tình trạng này không? (Thanh Thúy, 29 tuổi, quận 3, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào Thúy,

Sụp mí bẩm sinh là một trường hợp khó do tổn thương về thần kinh. Phẫu thuật mắt 2 mí có thể can thiệp một phần chứ không giải quyết triệt để tình trạng của bạn.

Một số trường hợp sau phẫu thuật có thể tái phát hoặc đã phẫu thuật nhưng mắt bên bị sụp mí bẩm sinh không thể cân bằng hoàn toàn giống mắt bình thường.

- Bác sĩ cho em hỏi là hiện nay quảng cáo thẩm mỹ viện quá nhiều. Em không biết phải tìm như thế nào để biết bác sĩ có tay nghề tốt và viện thẩm mỹ có uy tin hay không. Các thông tin trên mạng gần như là ảo, và để tìm được người từng làm thẩm mỹ ở các thẩm mỹ cũng không phải dễ. Vậy làm sao để tin tưởng chọn lựa cho minh một chỗ tốt uy tín để thẩm mỹ ạ. Còn nếu đến bệnh viện đa khoa để làm thì yên tâm không bị nhiễm trùng, nhưng chưa chắc sẽ được đẹp. Còn lựa chọn viện thẩm mỹ bên ngoài thì quá nguy hiểm vì không đủ thông tin chính xác cung như tính chân thực, độ uy tín... Rất mong nhận được tư vấn và chân thành cảm ơn. (Vo thi Hong Phuc, 35 tuổi, 201/23 tam binh, q.thu duc, hcm)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Cảm ơn bạn đã có một câu hỏi rất hay. Đúng là tình trạng quảng cáo về thẩm mỹ rất xô bồ và khó kiểm soát được. Thật khó cho khách hàng phân biệt đâu là cơ sở thẩm mỹ uy tín, bác sĩ có trình độ và chuyên môn cao. Bạn phải tìm hiểu thật kỹ cơ sở đó có giấy phép hoạt động rõ ràng hay không, được phép thực hiện các phẫu thuật đó hay không, bạn phải gặp trực tiếp bác sĩ phẫu thuật để tư vấn, bạn có thể tham khảo với những người từng phẫu thuật và quan trọng nhất là bạn phải cảm nhận được khi trực tiếp tư vấn bác sĩ và tìm hiểu rõ nguồn gốc của cơ sở đó.

Hiện nay có sự nhầm lẫn giữa thẩm mỹ viện có phẫu thuật và không phẫu thuật, có những trung tâm không được cấp phép vẫn quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ, có những nơi quảng cáo liên kết bác sĩ Hàn Quốc, Mỹ, Pháp... nhưng thực chất hòa toàn không có hoặc mời những bác sĩ không đủ tay nghề cao hoặc những bác sĩ không phải là bác sĩ thẩm mỹ. Bởi vì lợi nhuận mà nhiều cơ sở, nhiều bác sĩ đã không làm đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

- Em đã từng cắt mí Hàn Quốc cách đây 2 năm nhưng đường mí bị gập ghềnh, sẹo lồi rõ rệt. Xin bác sĩ tư vấn giúp em nên sửa mí lại như thế nào?

(Vo Ngoc Trang, 35 tuổi, Ha Noi)- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào bạn,

Nếu từng cắt mí mắt Hàn Quốc cách đây 2 năm và gặp tình trạng mí bị gập ghềnh, sẹo lồi rõ rệt thì bạn vẫn có thể được cắt 2 mí lại, bỏ sẹo cũ, tái tạo mắt 2 mí thì có thể giải quyết nhược điểm trên cho bạn.

- Tôi bị sụp mí nhiều năm nay, xin được hỏi phẫu thuật ở đâu và cách phẫu thuật như thế nào? Mắt tôi 2 mí to nhưng bị sụp, giờ phải cắt hay là hút mỡ thừa phần mí, tôi muốn làm nhưng đang phân vân, xin bác sĩ tư vấn giúp. (Nguyễn Thị Ngọc Tam, 40 tuổi, huyện krông năng- Đăk Lăk)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Sụp mi có nhiều nguyên nhân gây ra và tùy vào từng trường hợp mà có những giải pháp cụ thể. Ví dụ nếu trường hợp của bạn nguyên nhân sụp mi là do mỡ thừa và da chùng nhiều ở mí trên, đồng thời phần chân mày chảy xệ thì cần áp dụng phương pháp treo cung mày nội soi để giải quyết cả vấn đề mỡ thừa, da chùng và cả vấn đề cung mày bị chảy xệ thì mới có thể mang lại một đôi mắt thật sự tự nhiên và tươi sáng. Hoặc trường hợp của bạn chỉ bị da chùng và mỡ thừa, phần chân mày đã được cấu tạo cân xứng với khuôn mặt thì chỉ cần áp dụng phương pháp cắt mí loại bỏ mỡ và da thừa. Nếu bạn không hài lòng với độ cao mí hiện tại thì qua phương pháp này bác sĩ cũng có thể tạo lại nếp mí mới cho bạn.

- Tôi đi bấm mí cách đây 3 năm. Sau khi làm xong mắt hơi bị trợn. Có cách nào khắc phục được không? (Thanh Nga, 30 tuổi, Vũng Tàu)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào Nga,

Có nhiều nguyên nhân gây ra mắt trợn sau bấm mí. Chẳng hạn như bấm chỉ quá sâu, các cơ nâng mi dính quá chặt vào nhau khi bấm mí, đường chỉ bấm mí bị lệch sai vị trí. Trường hợp của bạn, bác sĩ sẽ phẫu thuật tháo bỏ những mối chỉ đã bấm trước đó và tạo lại mắt 2 mí cho mắt bạn đẹp hơn.

- Chào bác sĩ. Mắt em 2 mí nhưng không đều nhau, bên to bên nhỏ. Em có nên đi cắt mí không ạ? (Ngọc Ngà, 32 tuổi, quận 10, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào bạn,

Trường hợp 2 mắt của bạn không đều nhau bên to bên nhỏ, có thể là một bên mí to, một bên mí nhỏ, hoặc một bên mắt to một bên mắt nhỏ.

Trường hợp mí to mí nhỏ thì cắt 2 mí tạo 2 mí mắt bằng nhau.

Trường hợp mắt to mắt nhỏ thì phẫu thuật phức tạp hơn. Có thể bác sĩ sẽ phẫu thuật can thiệp vào cơ để làm mắt bạn to hơn.

TS.BS. Hong Lim Choi. Ảnh: Phước Trí.

- Tôi năm nay 36 tuổi, từng nhấn mí một lần nhưng do hốc mắt sâu nên không cải thiện được tình trạng mắt nhỏ. Xin hỏi bác sĩ có cách nào cải thiện tình trạng mắt sâu và làm to mắt ra không? (Mai Hoang, 36 tuổi, Hà nội)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Mắt bạn từng nhấn mí qua thì không thể tiếp tục phương pháp nhấn mí nữa, đồng thời hốc mắt sâu, mắt nhỏ nên phương pháp áp dụng cho bạn là cắt mắt kèm cấy mỡ hốc mắt sâu, điều chỉnh cơ nâng mi, tạo lại cung vòng mi mắt. Nếu cần thiết phải áp dụng phương pháp phẫu thuật mắt to sẽ khắc phục được vấn đề. Để biết chính xác, bác sĩ cần khám trực tiếp măt bạn để xác định các nguyên nhân cụ thể và đưa ra giải pháp hợp lý nhất. Bạn có thể gửi hình về địa chỉ mail thammyvienhanquoc@gmail.com để được tư vấn chính xác nhất.

- Mắt tôi bị thâm và da nhăn nheo. Có cách nào làm cho nó hết thâm và da chỗ đó hết nhăn được không bác sĩ? (Hằng Trần, 35 tuổi, Hà nội)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Tùy vào trường hợp của bạn bị da thâm và nhăn ở mí mắt trên hay mí mắt dưới mà sẽ có chỉ định phù hợp. Với trường hợp bạn bị mí trên thì áp dụng phương pháp cắt mắt, kết hợp căng cơ vòng mi mắt. Nếu bạn bị mi dưới thì áp dụng phương pháp loại bỏ da thừa mi dưới kết hợp căng cơ thì sẽ khắc phục hoàn toàn hiện tượng da nhăn và phần nào hiện tượng màu da thâm.

- Tôi có một thắc mắc là mắt có sẵn 2 mí rồi thì sau khi cắt mí có bị thừa đường gấp mí không? (Ngọc Nga, 37 tuổi, quận 1, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào Nga,

Trường hợp này của bạn, bác sĩ sẽ cắt đúng đường mí cũ, loại bỏ đường gấp nếp mí dư thì mắt sẽ có 2 mí rõ ràng.

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Đường mỗ mi mắt là đường rất mảnh và trùng với đường nếp mí đôi. Nếu bạn hài lòng với độ cao mí đôi hiện tại thì bác sĩ sẽ giữ nguyên đường mí cho bạn. Trường hợp bạn không hài lòng với nếp mí hiện tại thì bác sĩ sẽ phẫu thuật tạo hình lại mí đôi theo mong muốn của bạn và chắc chắn sẽ không có hiện tượng bị thừa đường gấp mí.

- Cho em hỏi công nghệ cắt mí và bấm mí có gì khác nhau ạ? (Minh Phương, 29 tuổi, Hà Nội)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào Phương,

Cắt mí và bấm mí đều nhằm mục đích tạo mắt 2 mí. Tuy nhiên, chỉ định cắt mí và bấm mí hoàn toàn khác nhau.

- Bấm mí chỉ định cho các trường hợp mắt không có mí nhưng không có dư da và mỡ nhiều hay những người có mí nhưng chưa rõ.

- Cắt mắt 2 mí áp dụng cho trường hợp khi mắt một mí có nhiều da mỡ dư, sụp mi kết hợp, mí có nhiều nếp phụ.

- Năm 8 tuổi tôi bị nẹo 1 bên mắt phải sau đó khỏi nhưng 2 mắt lại không đều nhau. Mắt bên phải to hơn mắt bên trái. Xin hỏi bây giờ tôi cắt mí mắt bên trái đi có cải thiện được tình trạng 2 mắt không đều nhau không? Xin cảm ơn! (Hồng Nhung, 30 tuổi, Bắc Giang)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn bác sĩ cần khám trực tiếp mắt để đánh giá nếp mí hai bên mô sẹo... và cung vòng mi mắt hai bên để đưa ra phương pháp chính xác. Thông thường, với những trường hợp mắt hai bên không đều nhau thì cần phải được điều chỉnh cả hai bên mắt mới tạo được tính tự nhiên và hài hòa cho đôi mắt. Tuy nhiên, một số trường hợp một bên mắt được cấu tạo khá chuẩn thì chỉ cần can thiệp một bên còn lại. Bạn có thể đến trực tiếp Viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại 141 - 143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 để được tư vấn cụ thể.

- Chi phí cho một cuộc phẫu thuật cắt mí Hàn Quốc là bao nhiêu tiền, thưa bác sĩ? (Lan Anh, 36 tuổi, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào bạn,

Có rất nhiều phương pháp thẩm mỹ cắt mắt khác nhau từ đơn giản đến phức tạp, cho nên tùy trường hợp bác sĩ sẽ tư vấn và khám trực tiếp vùng mắt của bạn để quyết định mức giá chính xác.

- Bác sĩ cho em hỏi sắp đến kỳ kinh nguyệt có đi cắt mí được không ạ? (HoaTigon, 40 tuổi, Hòa Bình)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trong thời gian kinh nguyệt thì máu của bạn sẽ loãng hơn ngày bình thường, đồng thời sức khỏe của bạn cũng yếu hơn. Do đó, với bất kỳ phẫu thuật nào, dù lớn hay nhỏ cũng không nên tiến hành trong thời gian đó. Tuy nhiên, bạn có thể tiến hành vào những ngày liền trước hoặc liền sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt đều được.

- Em bị cận thị thì có nên đi cắt mí không thưa bác sĩ? (Hồng Nhung, 22 tuổi, quận 11, TP HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Nhung mến,

Trường hợp cận thị của em có thể cắt mí được, tuy nhiên bác sĩ sẽ đánh giá độ lồi của mắt. Nếu trường hợp mắt lồi quá nhiều thì trường hợp của em sẽ không nên cắt mắt 2 mí.

- Sau khi cắt mí mắt thì tôi có cần kiêng khem gì không ạ?

(Hạnh Nga, 29 tuổi, quận 3, TP HCM)- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào Nga,

Sau khi cắt mí mắt, trong tháng đầu tiên bạn không nên ăn những món dễ gây sẹo như rau muống, thịt bò và các món hải sản… bạn nhé.

- Em mắt 2 mí nhưng mí nhỏ, em muốn bấm mí thì được không bác sĩ và chi phí nhiều không ạ? (vương thị kỷ, 16 tuổi, 302 dường só 8 f11 gò vấp)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp mắt của bạn hai mí nhưng nếp mí không quá sâu và nhỏ đồng thời bạn vẫn còn trẻ tuổi thì có thể tiến hành bấm mí. Tuy nhiên, chính xác nhất bạn có thể đến gặp trực tiếp bác sĩ để được tư vấn rõ hơn. Hoặc thể truy cập www.thammyhanquoc.vn để biết thêm thông tin.

- Cắt mí mắt có thể gặp biến chứng gì không, thưa bác sĩ? (Hà Nhi, 30 tuổi, Bình Dương)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào Nhi,

Việc cắt mí mắt có thể gặp một số biến chứng như hai mí không đều nhau, mắt bị trợn nếu bác sĩ lấy da quá nhiều.

- Chào bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung. Xin được bác sĩ tư vấn trường hợp của em với ạ.

Em mắt nhỏ mí lót, em mong được thẩm mỹ để mắt to hơn (được biết phải phẫu thuật mở rộng khóe mắt và đuôi mắt). Xin hỏi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ này thì có thể biết được mắt sau phẫu thuật to hơn như thế nào không ạ? Chi phí phẫu thuật để bác sĩ Dung thực hiện là bao nhiêu (đã bao gồm thuốc men). Mong nhận được câu trả lời tư vấn của bác sĩ Dung. Chúc bác sĩ ngày càng mang đến cho phụ nữ Việt Nam diện mạo xinh đẹp như chị em mong muốn. (Thanh Xuan, 40 tuổi, 192/18 Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, Tp.HCM)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn mắt nhỏ và mí lót hoàn toàn có thể khắc phục được với phương pháp phẫu thuật mắt to. Đây là phương pháp tổng hợp nhiều tiểu kỹ thuật khác nhau. Đó là tạo lại mí đôi, mở rộng cung vòng mi mắt làm tròn mắt, mở rộng góc mắt trong và góc mắt ngoài làm dài mắt nếu trường hợp mắt bạn ngắn. Chắc chắn sau phẫu thuật mắt bạn sẽ có sự khác biệt rõ ràng.

Chi phí phẫu thuật mắt to công nghệ chuẩn Hàn là 35 triệu đồng, đó là chi phí trọn gói đã bao gồm thuốc uống, chăm sóc, tái khám sau phẫu thuật.

- Tôi từng cắt một mí mắt năm 2010 nhưng không thành công. Hiện 2 mắt không đều nhau nên muốn cắt lại sao cho đều và trông tự nhiên. Xin tư vấn và cho biết chi phí hết bao nhiêu? Cảm ơn. (Le Thu Dung, 33 tuổi, 47 duong 20 Linh Chieu, Thu Duc, TP. HCM)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Với mắt đã từng phẫu thuật rồi nhưng không đều nhau vẫn có thể khắc phục lại để tạo đôi mắt đều tự nhiên. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp mà bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định phù hợp và chi phí sẽ báo cụ thể khi tư vấn trực tiếp. Với mắt đã từng phẫu thuật thì bác sĩ cần khám chi tiết và phân tích kỹ hơn so với mắt thông thường. Bạn có thể sắp xếp đến gặp bác sĩ để được tư vấn rõ hơn về trường hợp của mình.

- Xin hỏi bác sĩ có cách nào sửa cho khóe mắt đưa lên để trông mắt vui hơn không? Tôi đã phẫu thuật cắt mí mắt cách đây chừng 10 năm, nhưng đường cắt lúc đó hơi dài nên đuôi mắt bị sụp xuống, hơn nữa mỡ ở mí mắt làm cho đôi mắt nhỏ và ngắn so với chân mày và tổng thể khuôn mặt. Xin hỏi bác sĩ có cách gì khắc phục không và nếu được thì chi phí mất khoảng bao nhiêu. (NGUYỄN LÊ UYÊN, 39 tuổi, Đà Nẵng)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp mắt bị sụp mi hoàn toàn có thể khắc phục với phương pháp nâng cơ đuôi mắt. Tuy nhiên, trường hợp của bạn khá phức tạp và cần đánh giá tổng thể phần mi mắt trên và các bộ phận xung quanh như khoảng cách bờ mi mắt và chân mày, độ rộng và nếp da góc mắt trong, góc mắt ngoài.. để đưa ra phương pháp hợp lý nhất. Điều này nhằm giúp bạn khắc phục phần cơ đuôi mắt chảy xệ và cân đối nó với các bộ phận khác của mắt nhằm tạo được tính tự nhiên và tươi sáng cho đôi mắt.

Trường hợp của bạn sẽ khắc phục được nhưng phương pháp chính xác như thế nào thì bác sĩ phải xem trực tiếp mắt mới tư vấn cụ thể và báo mức chi phí hợp lý. Bạn có thể gọi điện thoại 09 6868 1111 để được tư vấn chính xác hơn.

- Mắt tôi bị sụp mí trên, tôi phải lấy mỡ ở mí mắt hay treo chân mày? (Nguyen thi ha, 50 tuổi, 67/41 hoang hoa tham f6 Qbinh thanh)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Với trường hợp sụp mí trên thì có nhiều nguyên nhân gây ra, và cần đánh giá cụ thể phần mí trên với các bộ phận xung quanh để đưa ra giải pháp hợp lý. Các phương pháp có thể được áp dụng cho việc xử lý hiện tượng sụp mí trên là: treo cung mày nội soi, treo cung mày dưới, treo cung mày trên, cắt mắt kết hợp nâng cơ đuôi mắt kèm lấy mỡ da thừa mi mắt... Để biết trường hợp của bạn cần áp dụng phương pháp nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất thì bác sĩ cần khám trực tiếp.

- Em năm nay 22 tuổi, mắt em dạng mí lót nhưng một bên to một bên nhỏ không đều nhau nhìn mất thẩm mỹ. Em muốn hỏi bác sĩ độ tuổi này nên bấm mí hay cắt mí ạ? Và em bị cận, nếu làm có bị ảnh hưởng tới thị lực không? Em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ (Bích Ngọc, 22 tuổi, Lê Đức Thọ quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Với độ tuổi của bạn và tình trạng mắt hiện tại thì mắt em có thể làm cả 2 phương pháp cắt mắt và bấm mí đều được. Phẫu thuật thẩm mỹ mắt chỉ can thiệp vùng cơ và da mi mắt, không can thiệp cấu trúc mắt bên trong nên hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến thị lực.

- Chào bác sĩ. Mắt em 2 mí, nhưng 2 mắt không đều nhau, một bên to một bên nhỏ. Em đi hỏi nhiều nơi thì họ tư vấn là do dây thần kinh nên bị sụp mí. Cho em hỏi trường hợp của em thì phẫu thuật bấm hay là cắt mí ạ, có để lại sẹo không? Khi phẫu thuật xong mắt có tự nhiên không? Chi phí phẫu thuật bao nhiêu và sinh viên có được ưu đãi không ạ. (Kenny Nguyễn, 27 tuổi, Q.1, Tp.HCM)

- TS.BS. Hong Lim Choi:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn có thể bạn bị hiện tượng sụp mi bẩm sinh. Nếu mức độ nhẹ thì phương pháp áp dụng cho bạn là thẩm mỹ cắt mắt đồng thời phục hồi chức năng cơ nâng mi. Tuy nhiên, nếu mức độ nặng thì cần áp dụng phương pháp phẫu thuật mắt to. Công nghệ thẩm mỹ mắt Hàn Quốc tạo đường mí rất nét, khoảng cách độ cao nếp mí rất tự nhiên, hài hòa khuôn mặt, nên bạn yên tâm về điều này. Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Viện Thẩm Mỹ JW để được tư vấn chi tiết về các chương trình ưu đãi.

- Cho em hỏi, mắt em to, nhưng mắt rất buồn vì đuôi mắt đi xuống nên khi nào cũng như buồn ngủ. Em muốn hỏi có cách nào để mắt đẹp hơn, để mặt tươi hơn không ạ. Và làm như vậy chi phí bao nhiêu. Em cảm ơn ạ (thái ngọc bích, 22 tuổi, đà nẵng)

- TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Nếu bạn đã hài lòng về đôi mắt của mình và chỉ cảm thấy thiếu tự tin ở phần đuôi mắt bị sụp xuống thì bạn có thể thực hiện phẫu thuật mắt với phương pháp cắt mắt và điều chỉnh nâng cơ đuôi mắt. Hiện tượng đuôi mắt cụp khá phổ biến, trước đây kỹ thuật cắt mắt đơn giản không thể giải quyết vấn đề này nhưng công nghệ mắt mới đã có thể khắc phục hiệu quả. Kỹ thuật này tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi rất cao tay nghề bác sĩ.





Phẫu thuật thẩm mỹ mắt công nghệ mới đã có nhiều bước tiến, không chỉ dừng lại ở vài kỹ thuật đơn giản, thô sơ như trước đây mà là một tổ hợp công nghệ từ đơn giản đến phức tạp, sao cho đảm bảo khắc phục tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của đôi mắt. Mặc khác, thẩm mỹ mắt cũng đòi hỏi rất cao sự khéo léo, sự tinh tế và kinh nghiệm chuyên sâu của người bác sĩ trong việc phân tích và nhận diện tất cả vấn đề của đôi mắt để đưa ra chỉ định phù hợp.

Thanh An