Công nghệ làm trắng da an toàn 2016

Sở hữu làn da trắng sáng giúp chị em tự tin hơn trong giao tiếp cũng như trong cuộc sống.

Làn da đóng một vai trò quan trọng trên cơ thể, vừa có tác dụng bảo vệ cơ thể bên trong vừa mang đến vẻ đẹp bên ngoài. Nếu ví các cơ quan trong cơ thể là một ngôi nhà, thì da đóng vai trò là hàng rào bảo vệ, giúp ổn định thân nhiệt, chống mất nước, giảm các tác nhân độc hại từ môi trường.

Thạc sĩ, bác sĩ Hải Lê thực hiện tư vấn cho khách hàng.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Hải Lê, Giám đốc Viện thẩm mỹ Y Khoa Dr. Hải Lê: “Da rất khó để huyết tương bên trong thoát ra ngoài, đồng thời cũng rất khó để cho các dưỡng chất từ ngoài thấm sâu vào được tận trong, nếu chỉ thực hiện những phương pháp làm trắng da và dưỡng da thông thường. Đó chính là lý do khiến làn da chị em cần có chế độ chăm sóc thường xuyên".

Mơ ước có một làn da trắng sáng là ước muốn của tất cả chị em. Nhiều dịch vụ tiêm, truyền, tắm trắng tức thì, sử dụng thành phần nguyên liệu không đảm bảo của các cơ sở thiếu uy tín... đáp ứng nhu cầu trắng nhanh của phái đẹp nhưng lại làm tổn thương da về lâu dài. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Viết Hải cho biết các phương pháp sử dụng hoá chất lột tẩy nên rất nguy hiểm cho làn da. Thay vì sử dụng các biện pháp tắm trắng không an toàn thì chị em nên bổ sung các dưỡng chất tự nhiên lành tính như arbutin, các loại vitamin B, C, E… và các khoáng chất để nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong. Phương pháp trắng da bằng công nghệ cao như Nano Perla White là cách dưỡng trắng da an toàn, được nhiều người lựa chọn.

Công nghệ trắng da an toàn và hiệu quả.

Đây là công nghệ phun áp lực cùng với các sản phẩm có kích thước nano cung cấp sâu vào bên trong da: tinh chất làm trắng và dưỡng chất trẻ hóa da Biolight, oxy tinh khiết nồng độ 90% không chỉ cho da trắng sáng từ tận gốc của tế bào mà còn loại bỏ nám, tàn nhang. Đồng thời, tinh chất nano giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa, tiêu hủy sắc tố melanin, tăng liên kết săn chắc giữa các tế bào, tăng sinh chuỗi collagen, elastin, giúp thải độc tố và phục hồi cấu trúc da. Các hạt nano siêu nhỏ bằng khoảng một phần 2.000 kích thước nang lông với khả năng tăng độ thẩm thấu gấp 1.000 lần so với các phương pháp tắm trắng thông thường. Da bạn sẽ trắng hồng tinh khiết và căng mịn. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi 3-4 tông màu da ngay sau liệu trình đầu tiên.

