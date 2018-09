Cơ hội tiết kiệm đến 50% chi phí làm đẹp

Giảm đến 50% chi phí và ưu đãi một tặng một cho tất cả các dịch vụ làm đẹp là những ưu đãi lớn của Dencos Luxury vào thời điểm cuối tháng 12.

Từ khi thành lập đến nay, Dencos Luxury luôn nỗ lực trong việc xây dựng thương hiệu và uy tín trong lòng khách hàng với những dịch vụ chất lượng cao và quy cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm. Tháng 12 năm nay, với mong muốn tri ân sự đồng hành của khách hàng trong suốt hơn 6 năm qua, đồng thời chào mừng sự kiện ra mắt chi nhánh mới tại thành phố Cần Thơ, Dencos Luxury giới thiệu chương trình ưu đãi mới mang tên “Vẻ đẹp của bạn, đẳng cấp của chúng ta”. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp những người yêu thích làm đẹp có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ thẩm mỹ cao cấp với chi phí phải chăng, đặc biệt có nhiều dịch vụ được ưu tiên khuyến mãi đến 50% chi phí.

Công nghệ tắm trắng Queen’s Skin (hiện giảm 50% chi phí) giúp Lan Ngọc sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng tư nhiên.

Tắm dưỡng trắng cao cấp theo phong cách nữ hoàng Queen’s Skin: công nghệ mới từ Dencos Luxury làm sáng bật một đến 2 tông màu da, cải thiện nước da mềm mịn, trong mượt, trắng hồng ngay tức thì, phù hợp cho cả da mặt và da toàn thân. Phương pháp tắm dưỡng này được tạo ra từ 3 thành phần quý, giàu dưỡng chất, có tác dụng nuôi dưỡng sâu và phục hồi trọn vẹn đặc tính nguyên thủy của da, đó là noãn hoa hồng, nhân sâm tươi và ion vàng. Xem thêm tại đây.

Công nghệ đặc trị mụn bằng dưỡng chất sinh học Meso Cell: trị mụn bằng ánh sáng hồng ngoại Ala và trị mụn bằng công nghệ laser mới. Cả ba công nghệ này đều có tác dụng trừ khử tận gốc nhân mụn, diệt tan cồi mụn, ức chế chất nhờn, ngăn sự hình thành của tuyến bã, giúp tái sinh tế bào, phục hồi mô da, ngăn ngừa sự tái phát, thích hợp điều trị cho nhiều dạng mụn như mụn đầu trắng, đầu đen, mụn viêm sưng, mụn mủ, mụn cám…

Tiết kiệm ngay 50% chi phí các liệu trình điều trị mụn và trị sẹo cao cấp tại Dencos Luxury.

Công nghệ điều trị sẹo rỗ bằng năng lượng ánh sáng laser Fractional Lotus và đầu típ vi điểm Fractional Endymed: cả hai công nghệ này có tác dụng tác động sâu vào vị trí mô da bị tổn thương, kích thích quá trình sản sinh collagen và elastin để làm đầy các vị trí da bị lõm do mất mô, giúp bề mặt da bằng phẳng, mịn màng hơn mà không gây tổn thương, không mài mòn da.

Công nghệ triệt lông Hyperyon: sử dụng năng lượng nhiệt và laser: tự động phân tích màu lông, mật độ lông và sắc tố da…để tạo ra bước sóng phù hợp, tác động và tiêu hủy tận gốc nang lông, làm nhạt màu lông với hiệu quả duy trì lâu dài.

Tất cả các liệu trình chăm sóc da tại Dencos Luxury đang được giảm đồng loạt đến 50% chi phí.

Công nghệ trẻ hóa, nâng cơ, săn chắc da bằng năng lượng máy Endymed và máy E-light: giúp xóa mờ nếp nhăn, giảm thiểu tình trạng chảy xệ, chùng nhão, tái tạo độ đàn hồi và căng chắc của làn da.

Tất cả các liệu trình chăm sóc da cơ bản và chuyên sâu, có tác dụng giúp da thư giãn, điều hòa, trắng hồng, mịn màng, se khít lỗ chân lông, nuôi dưỡng da khỏe manh, sáng mịn từ sâu bên trong, gia tăng sức đề kháng cho làn da. Các liệu trình chăm sóc da được giảm 50% chi phí bao gồm chăm sóc da trắng sáng White Skin, Cavi-Deluxe, tái tạo da hư tổn EGF, thanh lọc, giải độc da Nano White, nâng cơ, trẻ hóa da Lift up, White up, chăm sóc da cơ bản bằng Vitamin C và tế bào gốc…

Ngoài ưu đãi đặc biệt đến 50% chi phí, Dencos Luxury còn tổ chức chương trình “mua một tặng một" áp dụng với nhiều dịch vụ cao cấp như giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe; căng da bằng chỉ sinh học; điều trị nám PRP; trẻ hóa da Vampire Facelift; thanh lọc, tái tạo da Nano Cell Skin…Riêng tại Cần Thơ sẽ có chương trình trải nghiệm làm đẹp miễn phí dành cho 50 khách hàng đầu tiên, thời gian áp dụng từ 10/12 đến 31/12. Xem thêm tại đây.

