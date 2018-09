Cơ hội thẩm mỹ mắt miễn phí tại Kangnam

Ngoài suất miễn phí, bạn còn được giảm tới 30% chi phí khi tham gia sự kiện 'Ngày vàng tư vấn thẩm mỹ mắt' vào ngày 8/4.

Chương trình "Ngày vàng tư vấn thẩm mỹ mắt" do Chuyên khoa thẩm mỹ mắt tại Bệnh viện Kangnam tổ chức. Theo đó, chị em có cơ hội nhận một suất miễn phí và hai suất giảm 50% chi phí khi bốc thăm may mắn tại sự kiện. Với suất làm đẹp miễn phí, bạn không cần phải trả bất kỳ khoản tiền nào mà vẫn có thể sở hữu đôi mắt đẹp chuẩn Hàn do chuyên gia kinh nghiệm thực hiện.

Ngoài ra, Chuyên khoa thẩm mỹ mắt còn giảm sâu tới 30% chi phí khi bạn đăng ký các dịch vụ sau: cắt mí Plamsa; cắt mí Hàn Quốc; bấm mí Multi-Point; bấm mí Dove Eyes; lấy mỡ mí mắt; nâng chân mày; combo cắt mí mắt và lấy mỡ; combo cắt mí mắt và ghép mỡ…

Đôi mắt to tròn, cuốn hút sau bấm mí.

Kangnam tặng ngay 20% phí thực hiện khi bạn đăng ký bấm mí Hàn Quốc; chỉnh hình sụp mí bẩm sinh; cắt mí mắt sửa lại; thẩm mỹ mắt to; combo nâng cung mày và phun xăm…

Khi có nhu cầu thực hiện các combo thẩm mỹ, chị em còn được giảm 30% các dịch vụ như thẩm mỹ mắt và nâng mũi (nâng mũi S-line 4D, 3D); thẩm mỹ mắt, tạo má lúm và tạo môi trái tim; thẩm mỹ mắt và độn cằm (chất liệu độn)

Để nhận vé mời tham gia sự kiện “Ngày vàng thẩm mỹ mắt” tại Chuyên khoa thẩm mỹ mắt của Kangnam, bạn có thể truy cập và đăng ký tại đây.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tại Kangnam.

Chuyên khoa thẩm mỹ mắt được thành lập bởi Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc KCCS và Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam sau nhiều năm hợp tác, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên sâu. Chuyên khoa được cấp phép bởi Bộ Y tế nhằm khắc phục khuyết điểm ở mắt như mắt một mí, mắt không rõ mí, sụp mí, mắt da chùng… đem đến cho bạn đôi mắt đẹp tự nhiên.

Đội ngũ bác sĩ tại đây được đào tạo chuyên sâu - là thành viên của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc với trên 10 năm kinh nghiệm. Tuỳ thuộc tình trạng của chị em, các chuyên gia sẽ đưa ra giải pháp phù hợp cho khuyết điểm trên cơ địa từng người.

Với trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ các nước có nền thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới, bạn có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ cũng như chế độ chăm sóc và chính sách bảo hành sau phẫu thuật.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam)