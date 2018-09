Cơ hội sở hữu mặt V line cho phái đẹp

Để sở hữu khuôn mặt thon gọn, nhiều sao Hàn Quốc phải nhờ đến kỹ thuật gọt mặt V line.

Phương pháp gọt mặt V Line có thể cải thiện những khuyết điểm trên một khuôn mặt to thô, góc cạnh và thay vào đó là một khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn.

Minh Yến sử dụng phương pháp gọt mặt V line và công nghệ thẩm mỹ toàn diện khuôn mặt tại thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

Được chuyển giao công nghệ thẩm mỹ từ Hàn Quốc, Thẩm mỹ Hàn Quốc JW có thế mạnh về phương pháp gọt mặt V line. Phẫu thuật này là kỹ thuật làm mới những gương mặt thô to, tròn hoặc vuông chữ điền, góc cạnh theo hai phong cách:

Gọt mặt V Line: Gương mặt thon gọn dần từ dưới tai tới vùng cằm, điểm nhấn chính ở phần cằm khá nhọn, tạo hình tam giác cá tính và sắc sảo.

Gọt mặt trái xoan: Cũng tạo sự thon gọn dần như V line nhưng tại vùng cằm cho nét cong mềm mại hơn, trông bạn sẽ nữ tính và hiền thục.

Không như mọi người thường nghĩ, phẫu thuật gọt mặt V Line là một thủ thuật khá đơn giản, nhanh chóng và an toàn, giúp bạn sở hữu một gương mặt mới thon gọn chỉ sau khoảng 2 giờ với các ưu điểm như: công nghệ chuyển giao Hàn Quốc giúp ca phẫu thuật an toàn; đường viền gương mặt mềm mại, thanh thoát như sao Hàn; kết quả lâu dài; ít đau sau phẫu thuật.; may chỉ tiêu nên không cần cắt chỉ; không biến chứng sau phẫu thuật; đường mổ trong miệng nên không có sẹo.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung của Thẩm mỹ Hàn Quốc JW đã tu nghiệp chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Jeong Won, Hàn Quốc và được chính Viện trưởng JW Hàn Quốc Tiến sĩ, bác sĩ Man Koon Suh trực tiếp đào tạo. Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW đều được đi tu nghiệp chuyên sâu 4 năm và tái tu nghiệp bổ sung mỗi năm tại bệnh viện JW Hàn Quốc. Tay nghề cao, thái độ chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ tại đây sẽ giúp các bạn gái thay đổi mặt thô, góc cạnh của mình trở thành một gương mặt V Line xinh đẹp, thon gọn.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, đồng thời là đại diện của bệnh viện JW tại Gangnam - Hàn Quốc ở Việt Nam. Đặc biệt, giá của các dịch vụ thẩm mỹ tại đây hợp túi tiền với đa số khách hàng. Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thẩm mỹ Hàn Quốc JW giảm ngay 10% chi phí phẫu thuật, 30% chi phí điều trị da và tặng ngay voucher một triệu đồng sau dịch vụ để tri ân khách hàng.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW

Địa chỉ: 141 - 143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

ĐT: (08) 6683 2222 - (08) 2237 4567.

Hotline: 09. 6868. 1111 - 09. 6868. 2222 - 09. 6869. 2222.

Email: thammyvienhanquoc@gmail.com

Website: http://gotmat.vn/ hoặc http://thammyhanquoc.com.vn/got-mat.

Facebook: https://www.facebook.com/ThamMyHanQuocJW

