Trong hai ngày 18 và 19/8, bác sĩ Man Koon Suh sẽ tới Việt Nam để trực tiếp tư vấn, phẫu thuật cho các khách hàng.

Đây là cơ hội để chị em sở hữu vẻ đẹp như các mỹ nhân xứ sở kim chi mà không tốn thời gian và chi phí xuất ngoại. Dịp này, bệnh viện JW Hàn Quốc cũng hỗ trợ 20 triệu đồng cho 10 khách hàng đăng ký thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng tiến sĩ, bác sĩ Man Koon Suh sớm nhất. Đăng ký tại đây.

Cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ với bác sĩ Hàn Quốc tại Việt Nam

Tiến sĩ Man Koon Suh - Giám đốc hệ thống JW toàn cầu, là người đã phát triển công nghệ nâng mũi S Line Plus với nhiều lợi ích hơn nhờ màng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP).

Ưu điểm của công nghệ nâng mũi S Line Plus là mô tăng trưởng nhanh, tạo liên kết hỗ trợ nhau, mang đến dáng mũi bền vững; tăng khả năng kích thích các chất ngoại bào, collagen; tạo độ dày cho da, tăng các sợi nguyên bào, hạn chế biến chứng. Phương pháp còn góp phần thúc đẩy sự phát triển các tế bào mới.

Màng PRP dùng trong nâng mũi.

Chị Nguyễn Thị Thu Loan (Bình Thuận) từng 9 lần thẩm mỹ mũi thất bại. Chị bị ám ảnh và đau đớn nhiều năm vì mũi biến chứng nặng sau khi làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng. Sau quá trình nâng mũi bằng công nghệ S Line Plus tại JW, dáng mũi của chị đã cải thiện đáng kể.

Nâng mũi S Line Plus còn có thể ứng dụng cho tình trạng mũi biến dạng nặng, lệch vách ngăn, đầu mũi bóng đỏ, lộ sóng.

Chị Thu Loan trước và sau khi nâng mũi S Line Plus.

Diễn viên hài Việt Trang - quán quân chương trình "Làng hài mở hội" sau nhiều năm làm nghề chỉ dám đảm nhận các vai diễn kém sắc. Cô quyết định thẩm mỹ mũi S Line Plus để tự tin thử sức với những vai diễn đa dạng hơn. Dáng mũi mới thanh cao, thon gọn không còn gồ ghề khiến gương mặt nữ diễn viên có điểm nhấn và duyên hơn trước.

Việt Trang làm mới hình ảnh nhờ nâng mũi S Line Plus.

Nhiều trường hợp khác cũng đã tìm đến JW để cải thiện gương mặt và hài lòng với kết quả đạt được. Thuận An (Bình Dương) là cô gái trẻ có nhiều hoài bão kinh doanh nhưng tự ti bởi dáng mũi xấu, cánh mũi to, trông mất thẩm mỹ, ảnh hưởng tới công việc. Sau khi nâng mũi bằng công nghệ S Line Plus, Thuận An đã tự tin hơn với diện mạo mới của bản thân, công việc của cô cũng tiến triển thuận lợi.

Khuôn mặt Thuận An cuốn hút hơn nhờ nâng mũi S Line Plus.

Đăng ký đặt lịch tư vấn và phẫu thuật với tiến sĩ, bác sĩ Man Koon Suh và nhận ưu đãi 20 triệu đồng tại đây.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)