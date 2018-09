Cơ hội phẫu thuật miễn phí một tỷ đồng

Perfect Beauty là cơ hội cho các bạn có vẻ ngoài còn chưa hoàn thiện, được phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị công nghệ cao miễn phí.

Không phải ai sinh ra cũng có vẻ ngoài đẹp, quyến rũ. Nhiều người muốn phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục các nhược điểm nhưng không có đủ tài chính. Perfect Beauty giúp cho những bạn có dị tật bẩm sinh hoặc do tai nạn trên gương mặt, khiếm khuyết trên cơ thể, có cơ hội thay đổi diện mạo.

Tiếp nối thành công của Let’s Beauty 2014

Năm 2014, cuộc thi Let’s Beauty do Viện thẩm mỹ Khơ Thị tổ chức giúp Ngọc Anh - cô gái Cần Thơ đoạt giải nhất trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Sau 3 cuộc phẫu thuật thành công, Ngọc Anh tâm sự: “Những nhà tuyển dụng từ chối tôi trước đây tự chủ động liên lạc mong tôi hợp tác. Người bạn trai thờ ơ lạnh nhạt trở nên ấm áp ngọt ngào. Giờ đây, tôi chính là niềm tự hào và hãnh diện của cha mẹ. Ý nghĩa chương trình Let’s Beauty do Khơ Thị tổ chức thực sự nhân văn khi nó ban tặng những giá trị nhan sắc cho những người kém may mắn như tôi”.

Năm nay, Khơ Thị tiếp tục tổ chức cuộc thi Perfect Beauty nhằm tạo cơ hội cho những bạn có vẻ ngoài không hoàn thiện, với tổng giải thưởng một tỷ đồng.

Hoa hậu phu nhân Thu Hoài - Tổng giám độc Viện thẩm mỹ Khơ Thị trao giải nhất cho Ngọc Anh (trái) và Ngọc Anh lột xác sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thành công (phải).

Giấc mơ lột xác trong tầm tay

Trái ngược với các cuộc thi sắc đẹp - nơi những người đẹp phô diễn vẻ đẹp trời cho, cuộc thi Perfect Beauty khuyến khích mọi người dũng cảm phô bày những điểm xấu xí trên khuôn mặt và cơ thể nhằm tìm kiếm gương mặt xứng đáng cho chiếc vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí.

Cuộc thi do Viện thẩm mỹ Khơ Thị tổ chức, kéo dài từ ngày 1/7 đến 4/8. Người thắng giải sẽ được Khơ Thị phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị công nghệ cao với chi phí giải thưởng là một tỷ đồng. Đăng ký tham dự tại đây.

Hình ảnh trước sau và khi Ngọc Anh phẫu thuật thẩm mỹ thành công tại Khơ Thị sau cuộc thi Let’s Beauty 2014.

Với chương trình Perfect Beauty, Khơ Thị ưu đãi: tặng 7 triệu đồng khi hút mỡ Cavi-lipo, nâng ngực nội soi và căng da bằng chỉ; tặng đến 5 triệu đồng khi thực hiện nâng mũi, 3 triệu đồng khi bấm mí; ưu đãi lên đến 30% khi mua trọn gói liệu trình, giảm thêm 5% cho khách hàng cũ và bạn mới đi cùng, học sinh, sinh viên. Thời gian áp dụng từ 1/7 đến 31/7.

