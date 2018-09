Cơ hội nâng mũi S Line Plus miễn phí tại JW Hàn Quốc

Một giải đặc biệt nâng mũi công nghệ mới miễn phí khi bạn tham dự Hội thảo ra mắt công nghệ nâng mũi S Line Plus vào 8h ngày 6/1/2018.

Ưu đãi khi tham gia ngày hội nâng mũi tại JW

Khi nâng mũi S line Plus tại bệnh viện JW, bạn không cần lo lắng tình trạng đầu mũi bóng đỏ, lộ sụn, dị ứng chất liệu độn… Giải pháp này hạn chế xâm lấn, không đau đớn và không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Đơn vị này tổ chức Hội thảo ra mắt công nghệ nâng mũi S Line Plus vào 8h ngày 6/1/2018 tại hội trường 44-50 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM). Bạn có cơ hội trở thành một trong 200 người nhận được vé mời tham dự sự kiện khi đăng ký tại đây.

Tham dự chương trình, bạn nhận được những ưu đãi sau:

Một giải đặc biệt: miễn phí nâng mũi S Line Plus

Ba giải nhất: giảm 50% phí nâng mũi S line Plus

Ngoài ra, bạn còn được ưu đãi 20% phí phẫu thuật thẩm mỹ. Khi sử dụng các combo thẩm mỹ, bạn có cơ hội nhận miễn phí dịch vụ tùy chọn: nha khoa thẩm mỹ hoặc chăm sóc điều trị da.

Combo thẩm mỹ gồm hai dịch vụ, mỗi dịch vụ giá 15 triệu đồng trở lên. Dịch vụ tùy chọn gồm: cạo vôi và đánh bóng răng; tẩy trắng răng; chăm sóc da thư giãn.

Một số biến chứng nâng mũi thường gặp

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, nâng mũi là phương pháp làm đẹp được ưa chuộng hiện nay, có khả năng mang lại dáng mũi cao và hài hòa. Tuy nhiên, có không ít trường hợp gặp biến chứng sau nâng mũi như thủng da đầu mũi, tụt sóng, lệch cánh mũi, nhiễm trùng thậm chí biến dạng mũi... Biến chứng này tác động không nhỏ đến tính thẩm mỹ cũng như tâm lý nhiều người.

Theo bác sĩ Tú Dung, khi có ý định nâng mũi, chị em cần tìm hiểu kỹ phương pháp và địa chỉ mình định thực hiện để tránh biến chứng có thể xảy ra.

Một số biến chứng do nâng mũi sai cách. Xem thêm một số hình ảnh biến chứng sau khi nâng mũi tại đây.

Cách khắc phục biến chứng sau nâng mũi

Kỹ thuật nâng mũi S Line Plus ứng dụng màng tế bào huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), có khả năng kích thích quá trình sản sinh collagen tốt cho vùng da mũi, cải thiện trường hợp da đầu mũi mỏng, ngăn ngừa biến chứng hậu phẫu. Lớp màng này còn thúc đẩy quá trình hồi phục diễn ra nhanh, tái tạo tế bào mới chống lại các tác nhân oxy hoá lâu dài, bảo toàn kết quả nâng mũi đẹp và ổn định theo thời gian.

Hình ảnh khách hàng Lean Yee Ling (Singapore) trước và sau nâng mũi S Line Plus.

Để làm được kỹ thuật này, đòi hỏi bác sĩ phải có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo bài bản chuyên khoa tạo hình mũi. Với những trường hợp mũi bị biến chứng, việc tái phẫu thuật sẽ gặp nhiều thách thức, chị em dễ rơi vào tình trạng biến chứng nối tiếp. Do đó, để đảm bảo an toàn từ lúc đầu, khách hàng cần lựa chọn cho mình một địa chỉ thẩm mỹ an toàn, chất lượng.

Hiện Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ nâng mũi S Line PLus. Với sự đầu tư đầy đủ về hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ cao cùng với đội ngũ các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, JW cam kết mang đến kết quả nâng mũi như ý. Bạn có thể đăng ký để có cơ hội nâng mũi S Line Plus miễn phí tại đây.

Đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa tại JW.

Liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc Địa chỉ: 44-46-48-50 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM Hotline: 09. 6868 1111 hoặc 09. 6868 2222

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)