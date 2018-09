Cô gái gốc Vũng Tàu đổi diện mạo nhờ phẫu thuật hàm hô

Sau thẩm mỹ, Thảo My sở hữu gương mặt thanh tú, tự tin hơn trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn trong công việc.

Lớn lên cùng mặc cảm ngoại hình

Sinh ra ở Vũng Tàu, Thảo My là chị gái đầu trong gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Từ nhỏ, My đã ý thức trách nhiệm của mình nên cố gắng học tập và làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ. Càng lớn, khuyết điểm hàm hô trên gương mặt càng hiện rõ, khiến cô luôn thấy buồn tủi. Trong khi bạn bè cùng trang lứa vui vẻ, yêu đời, Thảo My luôn chứa đầy tâm trạng, mong mỏi duy nhất của cô là được thay đổi ngoại hình.

Thảo My bị hô quá mức, răng nhô ra phía ngoài quá nhiều khiến gương mặt kém duyên.

Thời đi học, bạn bè thường hay trêu chọc cô sinh ra ở Bến Tre nên mới có hàm răng kiểu "cạp dừa". Khi xin việc làm thêm, My nhiều lần bị từ chối vì ngoại hình kém ưa nhìn. Vô số lần cô khóc nấc khi đáp trả bạn bè mỗi lần bị trêu chọc: "Hãy thử ở hoàn cảnh của tôi rồi bạn phán xét”. Mặc cảm suốt thời thơ ấu khiến cô càng quyết tâm thuyết phục gia đình cho phẫu thuật hàm hô.

Thay đổi cuộc đời nhờ thẩm mỹ

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật hàm hô của Thảo My.

Xuất hiện trong chương trình "Nhan sắc mới - khởi đầu mới", Thảo My cho biết đã tìm được ánh sáng hy vọng sau những ngày buồn tủi. Cơ hội phẫu thuật hàm hô giúp cô "thay ngoại hình đổi số phận. “Sau khi về phòng hồi sức và tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là soi mình trong gương. Tôi vỡ òa vui sướng, quay sang hỏi mẹ có thực sự là con hay không. Đó là phút giây chắc chắn tôi không bao giờ quên”, 9x kể lại.

Diễn viên Hồ Bích Trâm - khách mời chương trình - bất ngờ trước ngoại hình mới của Thảo My và thắc mắc bác sĩ đã dùng giải pháp gì khiến cô khác hẳn so với trước.

Diễn viên Hồ Bích Trâm bất ngờ trước dung nhan mới Thảo My.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc - sẻ: “Thảo My bị hô nặng do xương nên tôi phải nhổ hai răng số 4, cắt và đẩy lùi hàm về sau để hai hàm đều và loại bỏ hô nhanh chóng”. MC Anh Thơ cho biết không thể ngờ chỉ với ca phẫu thuật hàm hô đã có thể biến đổi toàn diện, giúp một người từ xấu xí trở nên đẹp đến như vậy.

Thảo My tâm sự: "Tôi luôn muốn mình đẹp hơn. Tuy nhiên, điều thúc đẩy tôi quyết thay đổi ngoại hình là hy vọng tương lai xán lạn, có thể lo cho cuộc sống gia đình. Trước đây đi phỏng vấn, tôi luôn bị từ chối vì ngoại hình xấu. Sau phẫu thuật, tôi đã xin được công việc yêu thích nên rất hạnh phúc".

Vẻ tự tin, xinh đẹp của cô gái trẻ sau ca phẫu thuật hàm hô.

Qua câu chuyện của Thảo My, MC Anh Thơ và diễn viên Hồ Bích Trâm cũng gửi gắm đến bạn trẻ: “Đừng chê cười khuyết điểm của người khác, bởi đôi khi lười đùa vô tư sẽ gây ra tổn thương đến người bị chọc".

Trước Thảo My, có rất nhiều cô gái, chàng trai có cơ hội thay đổi nhan sắc, tự tin hơn nhờ thẩm mỹ. Bác sĩ Tú Dung tâm sự: "Họ là động lực để đội ngũ bác sĩ và nhân viênBệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc JW tiếp tục cố gắng trong hành trình làm đẹp cho đời".

