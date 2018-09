Cô gái 19 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ để thực hiện ước mơ du học

Vương Thị Thanh Tuyền quyết định nâng mũi để tự tin theo đuổi sự nghiệp học tập nơi xứ người.

Trong tập 5 chương trình “Nhan sắc mới - khởi đầu mới” phát sóng cuối tuần qua, Thanh Tuyền gây chú ý với các khách mời vì quyết định phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 19 và sự thay đổi nhan sắc sau dao kéo. Cô tâm sự trước đây, cô sở hữu dáng mũi thấp, đầu mũi to bè khiến gương mặt thiếu điểm nhấn, kém ưa nhìn.

Thanh Tuyền kể luôn nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng và cả thay đổi ngoại hình để thưc hiện ước mơ đi du học, vươn xa hơn cùng những dự định lớn lao. "Trong xã hội ngày nay, chỉ có tài thôi chưa đủ, nếu không xinh đẹp rất có thể bạn phải bỏ lỡ ước mơ", cô gái trẻ tâm sự.

Diễn viên Đào Vân Anh - khách mời chương trình - đồng ý với quan điểm của Thanh Tuyền: “Phụ nữ hiện đại có học vấn thôi chưa đủ, người phụ nữ thông minh sẽ biết cách khiến mình đẹp và tài giỏi hơn”. Nhớ lại thời trẻ của mình, Vân Anh từng bức xúc khi bị nhiều người hoài nghi, họ cho rằng xinh đẹp như cô chỉ để lấy chồng sớm và khó có được thành công.

Hình ảnh khi Thanh Tuyền chưa nâng mũi.

Là người trẻ năng động, Thanh Tuyền không chấp nhận từ bỏ ước mơ du học chỉ vì khuyết điểm nhỏ ở ngoại hình. "Quyết định phẫu thuật nâng mũi là bước ngoặc đánh dấu sự thay đổi, giúp tôi tự tin chinh phục ước mơ của mình", cô nói.

Xuất hiện với diện mạo mới - khác hẳn cô gái mũi thấp và có phần to bè trước đây, Thanh Tuyền khiến mọi người bất ngờ với ngoại hình hiện tại. Diễn viên Đào Vân Anh bất ngờ trước sự thay đổi lớn trên gương mặt Tuyền, cô nói: “Chị không tin đây là hình ảnh của một người".

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết: “Cái đẹp trước hết cần phải có sự hài hòa, chiếc mũi là khuyết điểm làm mất đi sự cân đối gương mặt Tuyền, vì thế, thực hiện nâng mũi, sửa lại dáng mũi thanh tú hơn sẽ thay đổi vẻ đẹp khuôn mặt”.

Tiến sĩ, bác sĩ Tú Dung (giữa) nói về trường hợp của Thanh Tuyền.

Theo bác sĩ Tú Dung, mũi của Tuyền có 4 khuyết điểm: mũi thấp, đầu mũi to, ngắn và cánh mũi rộng. Do đó nên áp dụng kỹ thuật nâng mũi S Line Plus, phối hợp giữa sụn tự thân và sụn nhân tạo để tạo dáng mũi tự nhiên. Giải pháp này có thể giúp bạn sờ nắn thoải mái như mũi thật.

Tuyền không ngần ngại lắc chiếc mũi của mình khi được diễn viên Đào Vân Anh gợi ý.

Thanh Tuyền cho biết, trước khi phẫu thuật luôn trong trạng thái lo lắng. Tuy nhiên, khi được bác sĩ Tú Dung tư vấn kỹ dáng mũi cũng như phương pháp phẫu thuật, cô đã vượt qua được nỗi sợ đó.

“Tôi thấy vui và may mắn vì có được chiếc mũi hoàn thiện. Giờ đây tôi tự tin, mọi người cũng thiện cảm hơn khi tiếp xúc với tôi. Nhờ đó tôi có thể đến gần hơn với ước mơ du học. Tôi sẵn sàng đón nhận khởi đầu mới trong công việc và chinh phục cuộc đời”, Thanh Tuyền cho biết.

Thanh Tuyền có diện mạo khác hẳn dù chỉ mới nâng mũi.

Theo bác sĩ Tú Dung: "Không phải ai sinh ra cũng có tài tăng thiên bẩm, vậy nên mới có câu 'ngọc muốn sáng phải mài'. Nhan sắc cũng vậy, không ai được chọn hình hài khi sinh ra, nhưng mọi người đều có quyền hay đổi theo cách mình mong đợi để cuộc sống tươi đẹp hơn".

