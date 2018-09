Cliff CK Cheung sẽ tham gia Đẹp Fashion Runway

Đến từ Hong Kong, Cliff CK Cheung - quán quân cuộc thi tạo mẫu tóc toàn cầu năm 2013 sẽ tham gia tạo mẫu tóc cho Đẹp Fashion Runway.

Revlon Professional trở thành đơn vị tạo mẫu tóc độc quyền cho chương trình Đẹp Fashion Runway năm thứ 3. Theo đó, nhãn hàng sẽ đưa đến chương trình một ekip tạo mẫu tóc gồm những nhà tạo tóc nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Nhà tạo mẫu tóc của Revlon Professional tạo mẫu tóc cho người mẫu.

Trong ekip này, có nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới, Cliff CK Cheung, quán quân cuộc thi tạo mẫu tóc toàn cầu năm 2013. Cliff CK là nhà tạo mẫu tóc tới từ Hong Kong và là chuyên gia của Tập đoàn Revlon tại châu Á Thái Bình Dương. Cliff CK đã có hơn 15 năm tạo kiểu tóc ở những học viện tóc hàng đầu tại Pháp và Hongkong như Jacques Dessange, Toni & Guy vàMod’s Hair. Cliff cũng tham gia tạo mẫu chương trình“hautecoiffure” - chương trình tạo mẫu tóc quý tộc tại Viện Alexandre de Paris và giảng dạy kỹ thuật cắt tóc đỉnh cao cùng với Tim Hartley. Cliff đã từng tạo mẫu tóc cho rất nhiều show trình diễn thời trang hàng đầu Pháp và Hongkong, được rất nhiều nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới mời làm tóc cho các tạp chí và các chiến dịch quảng cáo của các hãng thời trang.

Show trình diễn thời trang Đẹp Fashion Runway lần thứ 3 sẽ tổ chức ngày 13/9 tại Hà Nội. Trong đó, Revlon Professional sẽ sáng tạo hàng trăm mẫu tóc cho toàn bộ các mẫu thiết kế của 5 nhà tạo mẫu của Eva de Eva, Devon Nguyễn, Bảo Loan, Huy Trần và Lý Quý Khánh.

Show trình diễn thời trang tóc Style Master Show hàng năm của Revlon Professional.

Là một trong những thương hiệu chăm sóc tóc hàng đầu thế giới, Revlon Professional đã tạo mẫu tóc cho rất nhiều chương trình thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới như: Tuần lễ thời trang Paris, Tuần lễ thời trang London, Tuần lễ thời trang New York... Đặc biệt, hàng năm tập đoàn Revlon đều tổ chức show trình diễn thời trang tóc Style Masters Show với sự tham gia của hàng nghìn nhà tạo mẫu tóc trên thế giới. Hằng năm, Revlon Professional đều cho ra mắt 2 bộ sưu tập mẫu tóc xuân hè và thu đông như Neon (Thu đông 2014), Yes I Do (Xuân hè 2014), Collection Privee (Thu đông 2013), Wild Collection (Xuân hè 2013)...

Bên cạnh sự xuất hiện của nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Thế Giới Cliff CK Cheung, Revlon Professional cũng mời nhiều nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng trong nước tham gia tạo mẫu tóc trong chương trình như nhà tạo mẫu tóc Thúy Hằng, CEO của hệ thống salon Thúy Hằng, một trong những hệ thống salon lớn tại Việt Nam và nhà tạo mẫu tóc Việt kiều Pháp Duy Claude với hơn 10 năm tu nghiệp tại Pháp, là CEO của salon Elle Glamour, top hair salon tại Hà Nội.

Cliff CK Cheung - Quán quân cuộc thi tạo mẫu tóc toàn cầu 2013.

Với đội ngũ ekip này, Revlon Professional sẽ thổi hồn vào các mẫu tóc trình diễn theo đúng concept của chương trình Đẹp Fashion Runway "Life of Megacities - Cuộc sống tại các siêu đô thị". Chương trình kế thừa một cách đầy sáng tạo trong việc đưa ý tưởng của các bộ sưu tập của tập đoàn cũng như tuân theo xu hướng tạo mẫu tóc của thế giới để tạo ra các mẫu tóc đẹp, năng động, hiện đại, thẩm mỹ và có tính ứng dụng cao trong chương trình.

