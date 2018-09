Chuyên viên trang điểm thay mới tủ quần áo sau một tuần giảm béo

Quá trình thăm khám chuyên sâu khoa học và chính xác với công nghệ phân tích chỉ số cơ thể Inbody (từ Mỹ) khiến chị an tâm. “Trước đây tôi thường hay mặc cảm. Dù người không dư cân nhưng do bụng to nên tôi khó chọn đồ. Bộ vừa các bộ phận khác thì lại chật bụng, trang phục vừa bụng thì lại rộng hết những chỗ còn lại”, chị Mộc Trà tâm sự.