Chuyên môn hóa làm đẹp ngành mắt

Bác sĩ mổ lại mắt to cho khách hàng phẫu thuật 2 lần tại Thái Lan bị hỏng, mí to và mắt nhìn lờ đờ thiếu sức sống. Sau mổ 2 tháng: mí nhỏ tự nhiên, mắt to tròn trông rất đẹp làm cho gương mặt sáng hơn.