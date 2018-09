Chuyên gia tư vấn giảm cân khỏe mạnh

Để giảm cân khỏe mạnh, các bạn cần có chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý, cân bằng.

Vì sợ thừa cân, nhiều phụ nữ sẵn sàng áp dụng các biện pháp giảm cân nhanh, gây hại cho sức khỏe. Tỷ lệ nữ giới bị suy nhược cơ thể do giảm cân theo lối “hành xác” ngày càng nhiều, lên mức báo động. Bác sĩ Chuyên khoa 2 - Đỗ Thị Ngọc Diệp- Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM sẽ giúp bạn làm rõ hơn vấn đề này và tìm ra phương pháp giảm cân khỏe mạnh.

Từ thực tế điều trị thừa cân, béo phì và các khảo sát cho thấy, chị em thường nhịn ăn, bỏ bữa, ăn đồ chua, thậm chí uống giấm... để giảm cân. Những phương pháp này không mang lại hiệu quả lâu dài mà còn gây hại cho sức khỏe. Nhịn ăn hoặc ăn kiêng quá mức sẽ làm suy giảm các hoạt động thể lực, gây rối loạn chuyển hóa đường và mỡ trong cơ thể. Uống giấm sẽ gây bào mòn niêm mạc dạ dày, tạo thành các ổ viêm loét gây chảy máu đường tiêu hóa. Xông hơi, tập thể dục quá mức sẽ gây mất nước, suy kiệt cơ thể.

Thức ăn nhiều chất béo là “thủ phạm chính” gây thừa cân.

Nguyên nhân chính gây thừa cân, béo phì là do ăn uống dư thừa năng lượng so với năng lượng mà cơ thể cần cho hoạt động chuyển hóa và vận động hàng ngày. “Thủ phạm chính” gây thừa cân là thức ăn quá béo hay quá ngọt. Việc ăn uống không điều độ, ăn nhiều chất béo, ít vận động cơ thể cũng góp phần gây thừa cân, béo phì.

Chất béo cung cấp nhiều năng lượng, gấp đôi so với chất bột đường và chất đạm (100 gram chất béo cung cấp 900 Kcalo, trong khi 100 gram chất đạm chỉ cung cấp 400 Kcalo). Đây là lý do mà chúng được xem là thủ phạm chính gây thừa cân, béo phì. Để tránh điều này, chị em chỉ nên sử dụng chất béo không quá 20% tổng năng lượng hàng ngày, chú ý không nên ăn chất béo no (có nhiều trong mỡ, phủ tạng, da động vật) quá 10% tổng năng lượng mỗi ngày.

Các loại thực phẩm giàu chất xơ như là rau xanh, táo, bưởi, lê, mận… sẽ có tác dụng ức chế hấp thu chất béo.

Để giảm cân, nhiều chị em đã sử dụng các thực phẩm, sản phẩm có tác dụng ức chế hấp thu chất béo trong thức ăn vào cơ thể. Vì khi cơ thể hấp thu càng ít chất béo có trong thức ăn, nguy cơ thừa cân sẽ càng ít. Các loại thực phẩm giàu chất xơ như là rau xanh, táo, bưởi, lê, mận… sẽ có tác dụng ức chế hấp thu chất béo. Một số thuốc giảm cân trên thị trường hiện nay cũng có tác dụng tương tự.

Từ năm 1999, thuốc giảm cân chứa hoạt chất có tác dụng ức chế hấp thu chất béo đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận và cho phép lưu hành vì hiệu quả giảm cân và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Để giảm cân khỏe mạnh, các bạn cần có chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý, cân bằng, nên ăn uống đa dạng, cân đối các chất dinh dưỡng; không nên nhịn ăn hay ăn kiêng quá mức, không ăn sau 20 giờ. Ngoài ra, bạn nên vận động thường xuyên bằng nhiều hình thức như đi bộ, leo cầu thang, làm việc nhà, luyện tập thể dục thể thao (ít nhất 5 lần trong tuần, mỗi lần trên 30 phút)… Bạn có thể sử dụng thuốc không kê toa có tác dụng ức chế hấp thu chất béo để giảm cân nhưng cần theo chỉ định ghi trên toa. Nếu trong nhãn thuốc có điều gì khó hiểu, bạn cần hỏi bác sĩ.

