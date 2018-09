Chuyên gia trang điểm nam 'nghiện' đóng giả nữ minh tinh

Paolo Ballesteros, nam chuyên gia trang điểm 32 tuổi người Philippines có sở thích tự trang điểm cho mình thành các sao nữ nổi tiếng như Beyonce, Jennifer Lopez hay Kim Kardashian.

Tại Philippines, Paolo Ballesteros khá nổi tiếng với nhiều vai trò như người dẫn chương trình, diễn viên, chuyên gia trang điểm. Nhờ có "đôi bàn tay vàng" cùng sở thích "cải trang" thành các sao nữ nổi tiếng Hollywood, Paolo Ballesteros nhanh chóng nổi tiếng trên cộng đồng mạng và trở thành khách mời trong show truyền hình đình đám của Ellen DeGeneres.

Chia sẻ với tờ The Huffington Post, Paolo cho biết, anh nảy ra ý định tự trang điểm cho mình thành các nữ minh tinh sau khi xem các video clip dạy trang điểm trên Youtube. Paolo Ballesteros đặc biệt chú trọng kỹ thuật tạo khối khi trang điểm để làm nổi bật được thần thái của từng nghệ sĩ. Anh chia sẻ, điểm anh thấy khó "cải trang" nhất chính là chiếc mũi. "Mũi của tôi nhỏ và ngắn hơn hầu hết các nữ nghệ sĩ Hollywood. Tôi phải mất thời gian khá lâu để tìm cách biến chiếc mũi của mình trông to và dài hơn. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi đã tìm ra cách vẽ "lỗ mũi giả" để khiến mũi trông to hơn bình thường".

Chỉ trong vài tháng, Paolo Ballesteros đã liên tục "hóa thân" thành nhiều nữ minh tinh khác nhau, từ lứa sao gạo cội như Meryl Streep, Julianne Moore, đến các người đẹp trẻ tuổi như Kylie Jenner hay Kim Kardashian.

Chỉ 3 ngày sau khi cô Kim siêu vòng 3 thay đổi kiểu tóc, Paolo đã nhanh chóng "cập nhật" hình ảnh anh hóa thân thành Kim Kardashian phiên bản mới nhất và nhận được rất nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Paolo hóa thân thành nữ diễn viên chính của phim 50 shades of grey Dakota Johnson.

Khuôn mặt của Drew Barrymore thon gọn hơn qua bàn tay vàng của Paolo.

Julianne Moore giống đến từng chi tiết.

Chân dài trẻ tuổi đang lên Kylie Jenner.

Nữ minh tinh châu Á Lucy Liu.

'Người đàn bà thép' Meryl Streep.

