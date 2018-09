Chuyên gia Nhật gợi ý kiểu tóc trẻ trung, cá tính cho phái đẹp

Khách tham dự được theo dõi màn trình diễn kỹ thuật tạo mẫu tóc và nhuộm màu theo xu hướng mới của các chuyên gia đến từ Nhật Bản.

Sáng ngày 30/9, tại Star Galaxy, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Tập đoàn Phú Thái phối hợp cùng nhãn hiệu Wella tổ chức sự kiện “Fall in love with Wella”. Đây là chương trình đánh dấu 135 năm Wella có mặt trên thị thường và là lời tri ân tới những khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng thương hiệu suốt thời gian qua. "Fall in love with Wella" giúp gắn kết các salon, chuyên gia của Wella với người tiêu dùng, để mang lại cho họ những kiểu tóc đẹp, quyến rũ và thời thượng.

Tham dự chương trình, khách mời được gặp gỡ các chuyên gia tóc nổi tiếng đến từ Nhật Bản như ông Masahide Shio Kawa - CEO Học viện tóc Kingdom, nhà tạo mẫu tóc Masahiko, Kaori. Sự kiện cũng mang tới nhiều ưu đãi giá trị cho khách hàng. Tất cả khách tham dự đều nhận được voucher giảm giá tới 70% và có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 140 triệu đồng.

Nhà tạo mẫu Masahide Shio Kawa và Masahiko giới thiệu về kiểu tóc sẽ trình diễn tại sự kiện. Điều thú vị là hai người mẫu tóc là chị em sinh đôi, có ngoại hình khá giống nhau. Để nhấn mạnh nét khác biệt trong tính cách và phong cách của hai chị em, các nhà tạo mẫu thiết kế hai kiểu đầu khác nhau.

Masahide Shio Kawa có 32 năm kinh nghiệm trong ngành tạo mẫu tóc, được đào tạo cao cấp tại Vidal Sassoon London và hợp tác với Wella Professional trong nhiều năm. Ông cũng là chuyên gia nổi tiếng trong việc đào tạo nâng cao cho các nhà tạo mẫu tóc trẻ tại Nhật Bản. Trong sự kiện lần này, Masahide nhấn mạnh việc tạo kiểu tóc mềm mại, nữ tính cho phái đẹp châu Á nói riêng và phụ nữ Việt nói chung.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng tại Kichijoji Salon - ông Masahiko giới thiệu về kiểu tóc phù hợp với người mẫu. Ông cho biết đây là lần đầu tiên tới Việt Nam nhưng ông rất thích Việt Nam bởi nét văn hóa và sự nhiệt tình của con người nơi đây.

Mái tóc dài sau quá trình cắt tỉa tỉ mỉ đã trở nên ngắn gọn và trẻ trung hơn. Sau khi cắt, nhà tạo mẫu sử dụng một số sản phẩm để dưỡng tóc và tiến hành sấy tạo kiểu.

Về phía nhà tạo mẫu Masahiko, anh cắt kiểu đầu bob, xuôi về đằng trước cho người mẫu. Thiết kế hướng tới sự nhẹ nhàng, dịu dàng của người con gái Việt. Anh cho biết, vì người mẫu có phần khuôn mặt khá bầu bĩnh nên kiểu tóc phải tạo được sự thon gọn.

Kaori - nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng của Aoyama Salon tư vấn về các kiểu màu được giới trẻ Nhật yêu thích. Chị cũng giải thích thêm về kiểu nhuộm màu sao cho đẹp và phù hợp mùa thu đông. Kaori tốt nghiệp xuất sắc chương trình đào tạo chuyên sâu tại Vidal Sassoon London.

Sau quá trình tạo mẫu công phu, tỉ mỉ, mái tóc mới của hai chị em sinh đôi xuất hiện đầy trẻ trung và cá tính.

Các chuyên gia tóc người Nhật chụp hình cùng 2 người mẫu.

Đông đảo khách tham dự là các nhà tạo mẫu tóc trẻ tuổi từ nhiều salon tại Việt Nam.

Các chủ salon nghe tư vấn mua hàng với mức giảm giá tới 50%. Xem thêm các hình ảnh khác tại đây.

Sự kiện "Fall in love with Wella" tiếp tục diễn ra đến hết ngày 1/10 với sự xuất hiện của các chuyên gia tạo mẫu tóc người Nhật và một số nhà thiết kế nổi tiếng tại Hà Nội như Leslie Đỗ - người Việt Nam đầu tiên gia nhập Hiệp hội tóc thế giới 2003; Huy Việt - Quán quân Trend Vison Việt Nam 2016 hạng mục Creative Vision, Andy Minh - Giám khảo cuộc thi tay nghề Asea skills - Top 100 Hair stylist AHA; salon Thu Tranh , salon Long Nguyễn, salon ViVi... Khách tham dự còn được theo dõi những bộ sưu tập mới nhất mùa thu đông đến từ các chuyên gia tạo mẫu tóc, đồng thời tìm kiểu kỹ hơn về các dòng sản phẩm chăm sóc tóc của Wella và nhận nhiều quà tặng quá trị từ chương trình.

Thu Ngân