Chuyên gia make up Bul Nguyễn: làm nghề cần chuyên nghiệp, không ngừng học hỏi

Bul Nguyễn yêu cầu bản thân phải chỉn chu, chuyên nghiệp, thấu hiểu và chiều lòng khách hàng, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ.

Bul Nguyễn (tên thật Nguyễn Hoàng Nhật Anh, sinh năm 1991) là một trong những cái tên có tiếng trong giới make up chuyên nghiệp, đồng thời là CEO của Bul Nguyễn Make Up Store & Academy. Chàng trai 9x có 6 năm làm make up, 4 năm làm stylist và 3 năm kinh nghiệm người mẫu ảnh.

Anh cùng các học viên trong học viện trang điểm của mình vừa có quãng thời gian làm việc dài hơi cho show diễn thời trang đánh dấu 18 năm làm nghề của NTK Phương Linh. Ngay sau khi kết thúc buổi diễn, chuyên gia trang điểm đã có cuộc trao đổi ngắn với các học viên.

"Không cần biết khả năng của các bạn tới đâu nhưng chỉ cần có lòng tin thì không gì là không thể. Việc làm tốt hết sức mình chưa chắc đã được tôn vinh nhưng nếu chỉ phạm sai lầm một lần, các bạn có nhiều khả năng bị nghề đào thải. Vậy nên, khi làm bất cứ việc gì, hãy đặt hết cái tâm và sự tập trung vào đó", Bul Nguyễn nói.

Chàng trai 27 tuổi Bul Nguyễn là một trong những chuyên gia trang điểm trẻ nổi tiếng trong giới make up.

Nếu là người lần đầu tiếp xúc với Bul Nguyễn, nhiều người sẽ lầm tưởng anh đang nhắc nhở vì học trò gặp sự cố trong công việc, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Đây chỉ là lời căn dặn và chia sẻ mà thầy giáo của học viện Bul Nguyễn dành cho học viên của mình.

Bul Nguyễn cho biết, trong quá trình làm việc tại các sự kiện, anh đều dành thời gian để động viên học trò ngay tại chỗ. Điều này giúp tinh thần của các bạn ổn định hơn, tập trung dành hết công sức và tâm huyết cho công việc. Đó cũng là phong cách làm việc của team Bul. "Tôi nhận thấy, cứ khi nào nói những lời tâm tình nhưng có sức nặng như vậy, các học viên đều tập trung và làm tốt hơn", Bul Nguyễn bộc bạch.

Bul định hướng các học viên phải luôn luôn cố gắng trò chuyện với khách hàng để hiểu mong muốn của họ.

Bul Nguyễn tự nhận bản thân là một người cầu toàn trong công việc. Nếu làm việc lần đầu, người đối diện dễ cảm thấy anh chàng khá khó tính, đôi lúc là nặng lời bởi tính cách thẳng thắn. Bul luôn yêu cầu ở học viên sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong thần thái, tác phong và ngoại hình mỗi khi xuất hiện.

Với chuyên gia trang điểm 9x, make up không chỉ là một nghề mà còn là đam mê, là cuộc sống. Anh chàng cũng có những góc nhìn riêng về công việc này. "Chúng ta là người cung cấp dịch vụ, khách hàng là thượng đế. Nhưng làm việc phải có nguyên tắc. Chúng ta không sợ khách khó tính, chỉ sợ khách không biết mình muốn gì, biết gì. Vậy nên chúng ta phải trang bị kiến thức và tay nghề thật tốt. Làm nghề này cần nhất là chữ nhẫn nhịn", Bul Nguyễn luôn nhắn nhủ với học trò như vậy.

Bul Nguyễn cùng các học viên Bul Nguyễn Make Up Store & Academy.

6 năm trải nghề, từng thất bại, từng phải ép mình thay đổi cái tôi để phù hợp với yêu cầu công việc, Bul Nguyễn cố gắng đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các học viên của mình. Chuyên gia trang điểm mong muốn không ai vấp vào những sai lầm mà anh từng mắc phải và sẵn sàng định hướng cho các bạn nếu cần. Anh bộc bạch: "Tôi luôn cố gắng chia sẻ mọi điều mình biết và học hỏi được cho các học viên. Họ đã tin tưởng và lựa chọn mình, đó là điều ý nghĩa nhất".

Bul Nguyễn luôn coi học trò của mình như những người em thân thiết, tận tình chỉ dạy họ trong công việc cũng như cuộc sống.

Trái lại với sự nghiêm túc trong công việc, trong cuộc sống thường nhật, Bul Nguyễn lại là người anh cả vui vẻ, thân thiện và luôn đứng lên khởi xướng tụ tập vui chơi cùng học trò. Phong cách làm việc của Bul Nguyễn và các đồng nghiệp là làm ra làm, chơi ra chơi; một khi đã làm, phải thật chuyên nghiệp và hoàn hảo, khi hết giờ làm việc, không ai được nhắc tới công việc. "Chúng tôi là một gia đình luôn hỗ trợ, gắn kết và yêu thương nhau", Bul Nguyễn khẳng định.

Thanh Hoa