Chuyên gia chia sẻ ưu nhược điểm của nâng mũi sụn tự thân

Không phải cứ nâng mũi sụn tự thân là đẹp, nếu làm không đúng cách thì dù có dùng loại sụn này vẫn có thể gặp rủi ro hay kết quả không như ý.

Nâng mũi S line không còn xa lạ, tuy nhiên không phải ai nâng mũi S line cũng có thể sở hữu được chiếc mũi tự nhiên như ý, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - người nhận được tác quyền nâng mũi S line tại Việt Nam chia sẻ rõ hơn về vấn đề này.

- Xin bác sĩ cho biết, vì sao có trường hợp nâng mũi dáng mũi rất đẹp tự nhiên, tuy nhiên có trường hợp lại rất thô và giả tạo?

- Sở dĩ, có người nâng mũi xong dáng mũi thô và giả tạo vì nhiều nguyên nhân: do vật liệu sóng được đặt vào quá to và được gọt giũa thủ công; một số trường hợp do có cấu tạo xương sóng mũi to bè nhưng lại không giải quyết được mà chỉ đặt áp dụng đặt sóng vào nên buộc loại sóng được đặt vào phải lựa kích thước cho tương thích; một số do bác sĩ đặt quá cao mà da bệnh nhân lại khá mỏng gây nên hiện tượng dáng mũi thô hoặc bóng đỏ lộ sóng…

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung báo cáo chuyên đề tại Hội nghị chuyên đề phẫu thuật chỉnh hình mũi Asan Medical Center Korea 2016.

- Nhiều trường hợp thời gian đầu sau nâng mũi Sline dáng mũi rất đẹp, tuy nhiên sau một thời gian sóng mũi bị nhăn nhúm, biến dạng không được thẳng như ban đầu là vì sao?

- Đây là biến chứng của vi lạm dụng sụn tai quá mức trong nâng mũi. Khi nâng mũi S line sụn tự thân xuất hiện, nhiều người nghĩ rằng cứ dùng sụn tự thân là tốt, là đẹp vĩnh viễn, cho nên một số khách hàng đã được bác sĩ dùng sụn tai để làm cho cả phần đầu mũi và sóng mũi, điều này không đúng.

Sụn tai là loại sụn cong có tính chất co rút nhất định, do đó cần phải áp dụng đúng chỗ, sóng mũi là phần cần loại sụn thẳng, nếu khách hàng nào không muốn dùng sụn nhân tạo thì có thể dùng sụn sườn mông để thực hiện, chứ tuyệt đối không nên dùng sụn tai.

Đây là biến chứng của trường hợp lạm dụng sụn tai quá mức trong nâng mũi: nâng mũi Hàn Quốc bọc sụn sai kỹ thuật, hoặc chỉ áp dụng công nghệ cũ.

Trường hợp mũi ngắn, sóng mũi nâng hỏng bị bóng đỏ và không tự nhiên khiến gương mặt đơ. Sau khi khắc phục bằng nâng mũi Sline, gương mặt hài hòa, cân đối hơn, chiếc mũi cao thon gọn.

- Có ý kiến cho rằng nên nâng mũi sụn tự thân sẽ tốt hơn là sụn nhân tạo, bác sĩ nghĩ thế nào về điều này?

- Thật ra, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ thì các loại sụn nhân tạo hiện nay đã được làm rất chuyên nghiệp, đảm bảo cả tính thẩm mỹ và an toàn cho khách hàng. Do đó, nếu xét về cái nào tốt hơn cái nào thì cũng không đúng, đỉnh cao trong công nghệ nâng mũi Sline là sự kết hợp rất thành công giữa sụn tự thân và sụn nhân tạo. Điều quan trọng nhất là làm sao phải đạt được tỷ lệ vàng của một dáng mũi tự nhiên.

Sở dĩ nâng mũi S line đúng tiêu chuẩn Hàn Quốc có thể làm được điều này là vì: S line không phải là phương pháp nâng cao sóng mũi đơn thuần như xưa nay, mà là sự can thiệp chỉnh hình toàn bộ dáng mũi. Đường mổ S line nằm ở phần chân trụ mũi, bác sĩ có thể can thiệp được toàn bộ cấu trúc mũi bên trong và điều chỉnh các phần khiếm khuyết của mũi một cách dễ dàng như: đầu mũi ngắn, bè, to, khoằm; xương sóng mũi bè, cánh mũi rộng, dày… kể cả trường hợp lệch vách ngăn cũng được giải quyết hiệu quả, trong đó 2/3 sóng mũi là sụn nhân tạo, 1/3 đầu mũi là sụn tự thân.

Việc kết hợp 2 loại sụn này để tạo được dáng mũi hài hòa đòi hỏi tiêu chuẩn tay nghề rất cao ở người bác sĩ, mặc khác, bác sĩ đó phải là người được chuyển giao công nghệ trực tiếp từ Hàn Quốc và thường xuyên cập nhật kỹ thuật mới về thẩm mỹ mũi.

- Bác sĩ có thể nói rõ sự khác biệt giữa công nghệ mũi S line và công nghệ nâng mũi cũ?

Một số chỉ tiêu để chúng ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt như sau:

Chỉ tiêu so sánh Nâng mũi kỹ thuật cũ Nâng mũi S line cấu trúc Loại sụn sử dụng Dùng sụn nhân tạo nguyên cây được gọt gọn để làm cao mũi Phối hợp sụn tự thân và sụn nhân tạo Đầu mũi Đầu mũi ngắn, hếch Đầu mũi dài, lỗ mũi kín Lỗ mũi Lỗ mũi rộng, cánh mũi rộng Lỗ mũi và cánh mũi tạo hình hạt chanh Xương mũi Xương mũi vẫn to bè, rộng Thu gọn xương mũi rộng, bè Dáng mũi Dáng mũi thô, không tạo đường nét thon gọn Dáng mũi chữ S, trục mũi thanh mảnh Biến chứng Không giải quyết được mũi bóng đỏ, lộ sóng. Mũi dễ di lệch và lộ sóng Giải quyết lâu dài mũi bóng đỏ, lộ sóng. Mũi cố định sớm, không di lệch Tính đa dạng kỹ thuật C hỉ nhanh chóng đặt sụn nhân tạo Kết hợp sụn nhân tạo, sụn tự thân, các loại vật liệu thay thế sụn mũi (Tutoplast, Demoderm, Megaderm…)

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi S line. Chiếc mũi cao thon rõ rệt khắc phục tình trạng mũi ngắn và thấp ban đầu.

