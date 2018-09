Chuyên gia chia sẻ điều 'dễ mà khó' trong thẩm mỹ mắt

Bác sĩ Đỗ Thị Thu Vân cho biết cắt mắt hai mí dễ mà khó, yêu cầu bác sĩ phải phải cẩn trọng và tỉ mỉ khi thực hiện.

Đôi mắt không chỉ thu hút ánh nhìn của người đối diện mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc giữa đôi bên trong quá trình giao tiếp. Vì vậy, một đôi mắt đẹp không chỉ là mắt to, tròn, long lanh mà còn phải mang thần thái và nét cá tính riêng biệt.

Bác sĩ Thu Vân - chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ mắt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân chia sẻ, sự tinh tế và tỉ mẩn của việc chỉnh sửa đôi mắt đã thu hút bà, do đó, bà đã lao vào nghiên cứu và thực hiện loại hình này suốt mười mấy năm qua.

“Phẫu thuật cắt mắt hai mí dù đơn giản, nhưng bác sĩ vẫn cần phải có kinh nghiệm, cẩn thận mới giúp đôi mắt đẹp hơn", bác sĩ Thu Vân nói. Sự phát triển của công nghệ làm đẹp giúp chị em có nhiều lựa chọn, một số người phải phải cân nhắc vấn đề tài chính, vừa phải tìm kiếm địa chỉ chất lượng.

Bác sĩ cho biết, cắt mắt hai mí là tiểu phẫu mà bác sĩ nào cũng có thể thực hiện, nhưng để mắt không bị trợn, không quá to, nhìn không bị buồn, dữ, mí đều đẹp... mới là điều khó. Người thực hiện không chỉ có chuyên môn mà còn cần sự khéo léo trong quá trình thực hiện.

Bác sĩ Thu Vân tâm sự: "Suốt mười mấy năm trong nghề thẩm mỹ, tôi luôn tỉ mỉ và kỹ lưỡng khi thực hiện bất kỳ ca phẫu thuật nào trên đôi mắt chị em và đảm bảo không xảy ra sai sót nào. Dúng với câu 'sai một ly đi một dặm', nếu chỉ lỗi một đường may, vẻ đẹp của đôi mắt sẽ bị tổn hại".

Xuka Ngọc Huyền là trường hợp từng phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện tại Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân. Nhờ được bác sĩ Thu Vân tạo hình cắt mắt hai mí, đôi mắt của cô đã rõ mí, đều đẹp.

Xuka Ngọc Huyền đẹp hơn nhờ phẫu thuật cắt mắt hai mí.

"Bác Thu Vân làm mắt đẹp và tự nhiên, mỗi mũi chỉ may bác lại yêu cầu tôi phải mở mắt nhìn lên - nhìn xuống rồi mới may tiếp mũi kế, nhờ vậy mí mắt tôi không bị to, giả vaà tròng mắt cũng không bị trợn”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Hướng đến phong cách tự nhiên, truyền thống, bác sĩ Thu Vân đã tạo hình mắt hai mí thành công trên hàng trăm nghìn ca suốt hơn 10 năm qua tại Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân.

Xuka trước và sau cắt mắt 2 mí

Bác sĩ Thu Vân cho biết, cắt mắt hai mí tuy dễ mà khó. Dễ vì thao tác nhanh và đơn giản, nhưng cũng khó vì yêu cầu sự tinh tế và tỉ mỉ cao. Gần 20 năm trong nghề với hàng trăm nghìn ca, phẫu thuật mắt hai mí tuy tương đồng về kỹ thuật nhưng vẫn đảm bảo nét tự nhiên và hài hòa cho từng cá nhân không phải là điều dễ dàng. Bác sĩ Thu Vân nói riêng và đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân luôn đặt tiêu chí cẩn trọng trong mọi khâu. Xem chi tiết quy trình cắt mắt hai mí tại đây.

