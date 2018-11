Chuyên gia chỉ ra 5 quan điểm sai lầm của chị em về nâng ngực

Nâng cấp vòng một ảnh hưởng đến việc mang thai và cho con bú, đặt túi ngực size càng to càng tốt... là những suy nghĩ không đúng.

"Nâng ngực ảnh hưởng đến việc mang thai và cho con bú"

Nhiều phụ nữ cho rằng khi mang thai và cho con bú, người mẹ bắt buộc phải tháo túi ngực ra, nếu không sẽ không tốt cho con. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Alain Michel - Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh Viện Lyon - Pháp; cộng Sự tại Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền: “Khi mang thai và cho con bú không cần phải tháo túi ngực. Vì túi ngực trên thị trường hiện nay hầu hết đều là túi dạng gel từ các hãng nổi tiếng như EuroSilicone, Mentor, Allergan... Chúng được cấu tạo bởi chất gel bền chắc, được chứng nhận thân thiện với người dùng. Túi ngực chất lượng, có bảo hành từ nhà sản xuất nên không dễ hư hại hay ảnh hưởng đến mẹ và bé”.

Bác sĩ Alain Michel trong lần công tác tại Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền.

Bác sĩ cũng tiết lộ nâng ngực hiện đại sẽ đặt túi ngực dưới cơ thay vì dưới tuyến sữa, do đó tuyến sữa không bị chèn ép, sau này chị em vẫn có thể cho con bú bình thường. "Khoảng từ 6 tháng trở đi sau nâng ngực, bạn muốn có con lại thì hoàn toàn có thể", bác sĩ Alain Michel nói thêm.

"Nâng ngực ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng"

Nhiều chị em chia sẻ muốn đi nâng ngực nhưng chồng không cho vì sợ ảnh hưởng đến việc chăn gối, có thể làm vỡ túi ngực trong quá trình ân ái. Quan niệm này sai lầm vì túi ngực dạng gel được cấu tạo rất bền chắc. Bác sĩ Alain Michel cho biết: "Từng có vụ thử nghiệm vứt túi ngực gel từ tầng 10 của tòa nhà xuống cho xe hơi 7 chỗ cán qua cũng không bị chảy bể, cho thấy sức chịu lực siêu cao của túi ngực ngày nay".

Ngoài ra, vòng một căng đầy, săn chắc sau phẫu thuật có thể giúp chuyện phòng the thăng hoa hơn. Bác sĩ khuyên từ một tháng trở đi, vợ chồng có thể bắt đầu quan hệ trở lại, nhưng nên hạn chế tần suất để đảm bảo chuyện "yêu" không làm ngực bị di lệch hay ảnh hưởng đến kết quả thẩm mỹ.

"Nâng ngực đường quầng vú làm mất cảm giác"

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền - cho biết: nâng ngực có làm mất cảm giác hay không đều không liên quan đến đường mổ trong phẫu thuật. Nhiều chị em nghĩ nâng ngực đường nách tốt hơn, còn đường quầng vú sẽ làm mất cảm giác là chưa đúng. "Mất cảm giác sau nâng ngực là do đặt túi ngực quá to làm ngực căng lên trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng mất đi nếu kết hợp massage đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ", bác sĩ Thắng nói.

Bác sĩ Thắng và cùng các bác sĩ đến từ Pháp thăm hỏi, dặn dò chị em sau phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền.

"Đặt túi ngực size càng to càng tốt"

Quan niệm này là sai lầm vì mỗi người có cân nặng, chiều cao khác nhau, không phải cứ đặt túi ngực to là đẹp. Nếu đặt túi ngực quá to so với dáng ngực sẽ làm lộ túi và căng da, khiến da dãn mỏng theo thời gian. Các chuyên gia tại Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền khuyên phái nữ chỉ cần đặt túi ngực cup hình giọt nước Anatomic là vừa đẹp, đồng thời giá tiền không thay đổi.

"Nâng ngực giữ được vĩnh viễn"

Trên lý thuyết, túi ngực có khả năng tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể, nhưng thực tế, các chuyên gia khuyến khích chị em nên thay túi mới sau phẫu thuật 10-15 năm một lần nhằm đảm bảo dáng ngực tự nhiên và mềm mại như ban đầu. Sau khi đặt túi ngực, nên tái khám cũng như siêu âm định kỳ.

Để loại bỏ những suy nghĩ sai lầm khi đi nâng ngực, chị em có thể gặp trực tiếp bác sĩ, nhờ tư vấn, giải đáp mọi băn khoăn. Các bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền có thể trang bị cho phái đẹp kiến thức chính xác và chỉ định phương pháp cải thiện vòng một hợp lý.

Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền

Địa chỉ: 95/3 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM

Hotline: 08 7300 9922

Facebook: Bvquoctethaodien, Benhvienthaodien

Website: benhvienthaodien.com

Giờ làm việc: 7h - 18h (từ thứ 2 đến thứ 7)

(Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền)