Chương trình miễn phí tái khám phẫu thuật thẩm mỹ

Với thông điệp "Khỏe - Đẹp - An toàn", khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thực hiện khám miễn phí đối với khách hàng từng trải qua dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, khách hàng hút mỡ và nâng ngực sẽ được miễn phí khám và siêu âm để phát hiện những bất thường nếu có. Chương trình áp dụng không chỉ cho riêng khách hàng của Thu Cúc mà dành cho tất cả khách hàng, kể cả người đã thực hiện phẫu thuật ở những cơ sở thẩm mỹ khác.

Trong phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ và nâng ngực là can thiệp đại phẫu. Do đó, các thủ thuật này cần phải thực hiện trong các bệnh viện chuyên khoa, được cấp phép theo quy định chung của Bộ Y tế. Theo các bác sĩ chuyên khoa, ngay sau phẫu thuật, kết quả thẩm mỹ của các can thiệp này chưa thể đánh giá và chính xác, cần thời gian khoảng từ 3 đến 6 tháng sau phẫu thuật để xác định. Chính vì vậy, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã đưa ra lời khuyên và yêu cầu bạn nên tái khám định kỳ để kiểm tra tình trạng liền thương của vùng can thiệp, hướng dẫn cách chăm sóc và theo dõi những biến đổi bất thường xuất hiện nếu có.

Theo các báo cáo của các bác sĩ thẩm mỹ trên thế giới, tỷ lệ thất bại hay kết quả kém thẩm mỹ gặp rất ít với những khách hàng thực hiện đúng quy trình chăm sóc, điều trị và tái khám.

Theo quy định của FDA, khách hàng phẫu thuật nâng ngực cần kiểm tra lại bằng lâm sàng tại các thời điểm sau phẫu thuật một tháng, 6 tháng. Sau phẫu thuật 3 năm cần được kiểm tra bằng hình ảnh (siêu âm, chụp XQ hay chụp MRI tuyến vú), tiếp tục nhắc lại sau đó 2 năm một lần. Tuy nhiên, bạn có thể tới thăm khám và trao đổi với bác sĩ của mình bất cứ lúc nào sau phẫu thuật nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường nào tại vùng vú.

Với khách hàng hút mỡ, việc thực hiện chế độ chăm sóc và tái khám tình trạng liền thương trong giai đoạn đầu rất quan trọng, quyết định tới kết quả thẩm mỹ. Mặc dù bạn cảm thấy kết quả ban đầu “có vẻ ổn”, nhưng một số sẽ gặp phải một số bất thường như vết rạch da không liền tốt, màu sắc da và mật độ da không đều, cảm giác có dịch dọng vùng thấp, đau khu trú, rối loạn cảm giác... Tình trạng này có thể kéo dài một đến 2 tháng hay lâu hơn sau phẫu thuật.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, khách hàng không nên tự xử lý theo cảm tính mà nên đến thăm khám và trao đổi với bác sĩ của mình về những dấu hiệu bất thường. Khách hàng sau hút mỡ cần theo dõi và chăm sóc liên tục trong tuần đầu, nếu nghi ngờ có biến chứng, tiến hành kiểm tra bằng thăm dò hình ảnh siêu âm vùng hút mỡ, tiếp tục tái khám, kiểm tra ở các thời điểm sau hút mỡ sau một, 3 và 6 tháng. Bác sĩ có nhiệm vụ nhắc nhở và khuyến khích khách hàng thực hiện chế độ ăn và luyện tập đã đưa ra sau hút mỡ nhằm đặt kết quả thẩm mỹ cao và lâu dài hơn.

