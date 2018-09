Chữa viêm chân lông, nhận ưu đãi 25%

Vào mùa hanh khô, nếu da lẩn mẩn những nốt sần nâu đen, nhìn kỹ có chiếc lông cuộn tròn bên trong thì bạn đã bị viêm chân lông.

Theo y học, viêm nang lông là nhóm bệnh có mụn mủ nhỏ, khu trú ở nang lông do tụ cầu vàng Staphylococcus A, hoặc trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa, nấm, trực khuẩn gram âm. Ngoài ra, các yếu tố như thời tiết oi bức, hanh khô cũng có thể là nguyên nhân gây nên viêm nang lông. Những tác nhân có thể gây bệnh này có thể do lớp sừng quá dày, lông chân quá yếu và mảnh, cạo, nhổ không đúng khiến vùng da tại đó bị tổn thương; do bẩm sinh và di truyền dị ứng hoặc nhiễm khuẩn da… trong đó có ba nguyên nhân chính cần chú ý là:

Lớp sừng quá dày, trên da có nhiều tế bào chết tích tụ lại gây sừng hoá do da khô và thiếu độ ẩm khiến tốc độ sừng hoá cao hơn trong khi vì thời tiết lạnh, da bị mốc chính là cách gọi dân dã của tình trạng da bề mặt bị sừng hoá quá nhiều.

Nguyên nhân thứ 2 là do lông chân quá yếu và mảnh sẽ không thể xuyên qua lớp da cứng và dầy để mọc lên trên bề mặt da. Các phương pháp triệt lông phổ thông như: cạo, nhổ và waxing không đi kèm việc chăm sóc vệ sinh hợp lý khiến cho vùng da bị tổn thương sau khi sử dụng các phương pháp này bị nhiểm khuẩn gây ra bệnh viêm nang lông.

Một nguyên nhân thường gặp nữa là do di truyền, viêm loại này hay gặp nhất là 2 bên bắp tay.

Diễn biến của bệnh viêm nang lông rất phức tạp nhưng nếu điều trị kịp thời thì sẽ nhanh khỏi và dễ thực hiện. Điều quan trọng là phải luôn giữ vệ sinh da sạch sẽ, giữ cho nang lông thông thoáng, làm sạch ổ nhiễm khuẩn dưới da, khi đó bạn sẽ không còn phải lo lắng về tình trạng viêm nang lông có thể tái phát trở lại.

Các cấp độ viêm nang lông thường gặp.

Cách điều trị tận gốc và “cấm cửa” không cho nang lông xuất hiện trở lại:

Tẩy da chết định kỳ, luôn giữ sạch nang lông

Việc đầu tiên bạn cần làm là giữ vệ sinh sạch sẽ cho làn da, lựa chọn đúng sữa tắm để đảm bảo làn da không bị bám nhờn. Tiếp theo, bạn cần tiến hành tẩy da chết định kỳ 2 lần một tuần bằng muối y tế. Rất đơn giản, bản chỉ cần làm ẩm da, lấy một lượng muối vừa đủ massage tròn đều nhẹ nhàng theo chiều ngược lại của chân lông khoảng 10 phút, sau đó tắm lại bằng nước sạch. Mùa thu đông thời tiết hanh khô, vì vậy hãy bổ sung kem dưỡng hàng ngày để duy trì độ ẩm và tái tạo làn da mềm, mượt mà.

Duy trì tẩy tế bào chết 2 lần một tuần để phòng và điều trị viêm nang lông.

Với những làn da chỉ mới chớm vào viêm chân lông với những biểu hiện sần sùi và mụn nhỏ li ti, bạn chỉ cần duy trì việc tẩy muối tại nhà 2 lần một tuần và dùng kem dưỡng hàng ngày, viêm chân lông sẽ biến mất và không xuất hiện trở lại. Đôi chân trần, lưng trần gợi cảm hay cánh tay thon gọn sẽ được bảo vệ an toàn và duy trì được làn da mềm, mượt đầy sức sống.

Triệt tiêu ổ nhiễm khuẩn dưới da bằng ánh sáng công nghệ cao Version 5

Nếu như bạn để tình trạng viêm bùng phát thành những ổ viêm mủ, bạn cần phải xử lý triệt để ổ nhiễm khuẩn dưới da nhờ công nghệ ánh sáng Version 5.

Ánh sáng Version 5 điều trị tận gốc viêm nang lông.

Sóng RF mang theo năng lượng sẽ làm sạch ổ nhiễm khuẩn ẩn sâu trong nang lông, ngăn không cho chúng lây lan sang vùng lân cân, điều mà không một sản phẩm hay thuốc đặc trị nào có thể giải quyết được. Khi nang lông được bảo vệ an toàn, ổ nhiễm khuẩn được loại bỏ, bạn chỉ cần dưỡng để phục hồi và tái tạo làn da tươi mới.

Một lịch trình điều trị viêm nang lông kết hợp công nghệ ánh sáng và việc tẩy muối định kỳ 2-4 tháng sẽ giúp bạn đẩy lùi viêm nang lông. Và để “cấm cửa” viêm nang lông, hãy duy trì thói quen tẩy tế bào chết 1-2 lần một tuần và sử dụng kem dưỡng mỗi ngày.

Để được tư vấn cách tự điều trị viêm chân lông tại nhà hoặc điều trị cấp tốc bằng công nghệ cao, bạn có thể gọi cho tổ tư vấn theo số ĐT: 04 3722 7555.

Trong tháng 11, Senta dành tặng độc giả ưu đãi lên đến 25-40% cho nhóm dịch vụ triệt lông, điều trị viêm nang lông. Truy cập website: http://senta.com.vn/ để cập nhật thông tin khuyến mại sản phẩm và dịch vụ làm đẹp.

Thông tin được cung cấp bởi spa y tế công nghệ cao Senta Medi (Thương hiệu vàng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2012 - Thương hiệu thẩm mỹ uy tín Tin và Dùng 2011-2012 do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn). Số 2, ngõ 52 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 37227555 - 37227554. Website: http://senta.com.vn.

Fanpage: https://www.facebook.com/Senta.com.vn?ref=hl.

Email: info@senta.com.vn.

YM: senta_medi.

(Nguồn: Spa y tế công nghệ cao Senta Medi)