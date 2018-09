Chữa da mặt sần sùi, lỗ chân lông to

Lỗ chân lông to tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm nhưng sẽ khiến nhiều người mất tự tin bởi làn da thô ráp, kém mịn màng.

Lỗ chân lông to, da mặt xù xì như vỏ cam khiến nhiều người mất tự tin.

Nguyên nhân khiến lỗ chân lông to

Lỗ chân lông to thường xảy ra ở những người có da dầu hoặc da hỗn hợp. Tùy vào môi trường và cách chăm sóc da cũng như quá trình lão hóa mà hiện tượng này sẽ xuất hiện sớm hay muộn. Da tiết dầu quá nhiều và ứ đọng tại lỗ chân lông mà không được lấy đi ngay là một trong những nguyên nhân chính khiến lỗ chân lông nở rộng và to ra từng ngày.

Da quá khô và mất nước do chịu tác động của ánh sáng mặt trời cũng khiến lỗ chân lông nở rộng để hô hấp và trao đổi chất. Da lão hóa khi chị em bước vào tuổi 25. Nội tiết tố bắt đầu suy giảm khiến làn da dần trở nên chùng nhão và kém đàn hồi hơn, kéo theo tình trạng lỗ chân lông nở rộng. Chăm sóc da không đúng cách như rửa mặt không sạch, không tẩy da chết, thường xuyên nặn mụn… cũng là một trong những tác nhân khác góp phần vào việc hình thành lỗ chân lông thô.

3 biện pháp khắc phục tình trạng lỗ chân lông thô

Lỗ chân lông to không dễ dàng thu nhỏ, giống như sợi dây chun khi bị gião sẽ khó quay lại được trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, chị em vẫn thường chia sẻ những bí quyết thu nhỏ lỗ chân lông trên các diễn đàn làm đẹp.

Dùng các loại mặt nạ tự nhiên: Mật ong, chanh, cà chua, lòng trắng trứng… là phương pháp có thể sử dụng tại nhà với giá cả hợp lý. Tuy nhiên nhược điểm của giải pháp này là hiệu quả chậm, cải thiện không đáng kể và tốn kém thời gian.

Dùng các sản phẩm chăm sóc da: Nước hoa hồng (toner) hay serum đặc trị là cách thứ 2 mà nhiều phụ nữ thường tìm đến khi gặp vấn đề về lỗ chân lông. Chị em dễ dàng tìm được các sản phẩm này với mức giá dễ chịu và đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, sự đa dạng trong mẫu mã sẽ khiến chị em phải dùng thử qua nhiều sản phẩm mới tìm cho mình được một loại ưng ý. Thông thường, các sản phẩm chăm sóc da phải được dùng kiên trì, đều đặn vài tháng mới thấy được hiệu quả.

Khách hàng sử dụng dịch vụ thu nhỏ lỗ chân lông Genesis vùng mũi đang được bôi than hoạt tính lên vùng điều trị. Tác động của tia laser có bước sóng phù hợp sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả.

Công nghệ thu nhỏ lỗ chân lông Genesis Hàn Quốc: Nếu dùng các sản phẩm tự nhiên và mỹ phẩm tại nhà chỉ cải thiện được 20-50% tình trạng lỗ chân lông thô thì phương pháp thẩm mỹ công nghệ cao Genesis có thể khôi phục được đến 80% hiện trạng ban đầu. Công nghệ phù hợp với những người phải thường xuyên make up, da bị áp lực ánh sáng, khô hạn, nhiều dầu và lỗ chân lông to nhưng không có thời gian để chăm sóc thường xuyên.

Công nghệ Genesis tại spa y tế Senta Medi được nhiều chị em văn phòng và doanh nhân yêu thích bởi hiệu quả ngay từ liệu trình đầu tiên. Tại Hàn Quốc, các ngôi sao giải trí thường sử dụng phương pháp này hai tháng một lần để thanh tẩy độc tố cho da, hút sạch chì, bụi bẩn, hóa chất do trang điểm hoặc do không khí ô nhiễm. Phương pháp điều trị Genesis sử dụng kết hợp với than hoạt tính, giúp làm sạch sâu trong lỗ chân lông mà sửa rửa mặt và tẩy da chết thông thường không làm được. Đồng thời, công nghệ kết hợp với sóng ánh sáng laser toning giúp làm đẹp da, đều màu và săn chắc.

Quá trình chữa da sần sùi và thu nhỏ lỗ chân lông phụ thuộc tình trạng da của người điều trị. Thông thường, làn da được cải thiện ngay sau lần đầu trị liệu từ 7 đến 14 ngày. Trong tháng 6, Senta Medi có chương trình ưu đãi tới 30% cho khách hàng sử dụng dịch vụ Genesis.

Tình trạng lỗ chân lông to được cải thiện đáng kể sau khi khách hàng điều trị bằng công nghệ Genesis tại Senta Medi.

