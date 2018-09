Chữa ba khuyết điểm mũi bằng chỉ sinh học không phẫu thuật

Sóng mũi thấp, đầu mũi to, cánh mũi rộng là ba khuyết điểm mũi thường gặp nhưng có thể xử lý nhờ cấy chỉ sinh học từ Hàn Quốc.

Mũi nằm ở vị trí trung tâm, là cầu nối với miệng, trán và cằm, chia khuôn mặt thành những nửa cân xứng nhau. Chiếc mũi cao, thanh tú sẽ giúp tổng thể gương mặt hài hòa. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, đúng chuẩn.

Sóng thấp, đầu mũi to, cánh mũi rộng là ba khuyết điểm mũi thường gặp khiến khuôn mặt mất đi sự cân đối, hài hòa và thiếu điểm nhấn.

Ba khuyết điểm mũi thường gặp hiện nay gồm:

Sóng mũi thấp: đây là yếu tố khiến gương mặt tổng thể mất cân đối. Khi nhìn trực diện, sóng mũi thấp gây cảm giác lỗ mũi bị lộ, hơi hếch. Khi nhìn nghiêng, đầu mũi, đầu môi và đỉnh cằm không nằm trên một đường thẳng. Mũi tẹt, sóng thấp là dáng mũi khá phổ biến ở người châu Á, trong đó có Việt Nam. Tiêu chuẩn của sóng mũi cao nên có chiều dài là 60-70mm, góc nghiêng đạt 120 độ.

Đầu mũi to: nguyên nhân chủ yếu khiến chóp đầu mũi to là cấu trúc phình đại bất thường ở mô mềm cánh mũi, đầu mũi hay sụn vách ngăn. Một số trường hợp đầu mũi to, thô kết hợp cánh mũi bè ra hai bên và sống mũi thấp khiến chiếc mũi trung tâm khuôn mặt kém duyên. Tiêu chuẩn đầu mũi nhỏ gọn vừa phải trong khoảng 22-24mm.

Một số tiêu chuẩn của một chiếc mũi đẹp chuẩn gồm các số đo góc nghiêng và độ dài sóng mũi (1,2), số đo chiều rộng cánh mũi (3), số đo chiều rộng đầu mũi (4)

Cánh mũi rộng: cánh mũi to rộng, da cánh mũi mỏng hoặc dày không chỉ khiến mũi bè ra hai bên còn kéo theo lỗ mũi nở to. Khi nhìn trực diện, tổng thể mũi sẽ thấp đi, thô, làm gương mặt kém thanh tú. Tiêu chuẩn một cánh mũi có độ rộng đạt chuẩn trong khoảng 42-52mm.

Khắc phục ba khiếm khuyết mũi

Sóng mũi thấp, đầu mũi to và cánh mũi rộng là khuyết điểm mũi khá phổ biến ở người Việt Nam. Có người chỉ bị một khuyết điểm, có người lại bị cả ba. Tuy không ảnh hưởng sức khỏe nhưng những hạn chế này tác động đến vẻ đẹp tổng thể, sự hài hòa của gương mặt và làm giảm sự tự tin.

Nhiều phương pháp nâng mũi hiện đại ra đời, áp dụng các kỹ thuật tái cấu trúc mũi linh hoạt nhằm tạo hiệu ứng thẩm mỹ. Trong đó có công nghệ nâng mũi bằng chỉ sinh học - đây là phương pháp nâng cao sóng mũi, thu gọn đầu mũi và cánh mũi, giúp nhiều người sở hữu chiếc mũi cao thon mà không cần "dao kéo".

Công nghệ nâng mũi bằng chỉ Misko đến từ Hàn Quốc giúp định hình dáng mũi thanh tú, sóng mũi cao thẳng thanh mảnh, thu nhỏ đầu mũi, thu gọn cánh mũi hiệu quả.

Hiện Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury sở hữu công nghệ nâng mũi sử dụng chỉ White-Lift Misko từ Hàn Quốc. Chỉ Misko có hình dáng tinh tế, mềm mại nhưng cấu trúc lõi chắc chắn và khả năng đàn hồi, co kéo tốt. Cấu trúc chỉ đôi giúp gia tăng tác dụng sau lần trị liệu đầu tiên. Tính chất sợi chỉ được thiết kế phù hợp, tương thích với cơ địa của người Việt Nam, không gây biến chứng hoặc phản ứng phụ.

Với nguyên lý co kéo và vây quanh mạnh mẽ, chỉ White-Lift Misko kết hợp Hiko cấy vào mũi sẽ lập tức định hình, tạo trục nâng đỡ mô da vùng sống mũi cao thon, đồng thời làm săn gọn cánh mũi rộng và thu gọn đầu mũi to. Chỉ sau khi được cấy sẽ ở vị trí cố định, không dịch chuyển nên duy trì hiệu quả lâu dài. Hơn nữa, các sợi chỉ sẽ tự tiêu nhưng vẫn tiếp tục kích thích cơ thể sản sinh collagen, elastin để hình thành lớp mô tự thân, giúp sống mũi cao, đẹp.

Một số ưu điểm sau nâng mũi bằng chỉ gồm: định hình đường cong S-line, mềm mại cho sóng mũi; tạo trục sóng mũi cao, thẳng; thu nhỏ đầu mũi, khép cánh mũi đúng chuẩn; không lộ sóng, không bị lệch, không đỏ da; không đau, không sưng bầm và tốn thời gian nghỉ dưỡng... Xem chi tiết tại đây.

Chiếc mũi được định hình, đẹp và thanh tú hơn sau khi nâng mũi bằng chỉ sinh học không phẫu thuật.

Nhân sự kiện chuyển giao và ra mắt dòng chỉ sinh học mới từ Hàn Quốc

