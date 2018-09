Chống rụng tóc theo mùa

Giao mùa là lúc tóc thường rụng nhiều, bạn nên áp dụng các biện pháp chăm sóc da đầu và phòng chống rụng trước khi tình hình trở nên xấu hơn.

Không có cách nào biết trước được bạn sẽ bị rụng tóc cho tới khi bạn nhận thấy có rất nhiều sợi tóc rụng trong nhà tắm, trên gối hoặc trên sàn nhà. Tóc của bạn có thể bị rụng từ 40 đến 100 sợi hàng ngày là bình thường. Dù chưa có con số thống kê chính xác nhưng tóc thường bị rụng nhiều vào các thời điểm giao mùa (thu-đông, xuân-hè, hè-thu). Việc rụng tóc trong thời điểm giao mùa có thể là những biểu hiện bình thường của chu trình phát triển sinh học của tóc (giống như cách cây thay lá vào mùa thu), nhưng cũng có thể là những dấu hiệu ban đầu của bệnh rụng tóc nặng hơn nếu không được chú ý can thiệp kịp thời.

Vào những ngày giao mùa đầu thu hanh khô, bạn nên chú ý để việc phòng chống rụng tóc, nguyên nhân chủ yếu là do ở thời điểm này không khí khô đột ngột, thiếu độ ẩm khiến các tuyến dầu giảm hoạt động và da đầu dễ trở nên khô, yếu và thiếu dưỡng khí hơn bình thường dễ dẫn đến rụng tóc. Điều đầu tiên bạn cần làm là chọn sử dụng một loại dầu gội có tác dụng làm sạch nhẹ, bảo vệ da đầu, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu để cung cấp năng lượng cho tóc và da đầu. Bạn có thể tham khảo sử dụng sản phẩm dầu gội chống rụng, kích thích mọc tóc Energizing Shampoo (295.000 đồng chai 250ml) trong dòng Naturaltech của Davines. Dầu gội này an toàn với da đầu và không gây kích ứng do không chứa sulphat, phốt phát và chất bảo quản paraben đồng thời mang lại cảm giác thư giãn sau mỗi lần gội với mùi hương dầu cù là ấm áp đặc trưng. Sau khi gội bạn nên thoa một lớp Energizing Gel (398.000 đồng một chai 150ml) lên da đầu và mát-xa trong vài phút để gel chống rụng này thẩm thấu sâu vào chân tóc. Sản phẩm gel 2 trong 1 này còn có tác dụng tạo kiểu nhẹ trên tóc (tăng độ dày và giữ nếp nhẹ) nên phù hợp với những trường hợp tóc ngắn và bị rụng tóc theo mùa.

Gội và Gel Energizing.

Hiện tượng rụng tóc theo mùa còn bị nặng hơn nếu cơ thể và da đầu phải trải qua những căng thẳng về tâm sinh lý như bạn vừa trải qua một cú sốc tâm lý, tình cảm hay bạn thường xuyên chịu áp lực lớn trong công việc cũng như tại gia đình. Việc phái nữ thường xuyên tân trang mái tóc, thay đổi các kiểu nhuộm, uốn duỗi theo xu hướng, theo mùa mà không để da đầu có thời gian nghỉ hay sử dụng các trị liệu chăm sóc và hồi phục da đầu trước khi làm các dịch vụ hoá chất mạnh trên da đầu tiếp theo cũng khiến cho tình trạng rụng tóc theo mùa càng xấu đi và khó phục hồi hơn. Bạn có thể tham khảo một số lưu ý đây để có thể phòng tránh hiện tượng rụng tóc theo mùa hoặc khiến cho tình trạng này được cải thiện một cách nhanh chóng:

Dưỡng da đầu để phục hồi độ ẩm cho da đầu và củng cố chân tóc sau khi sử dụng các dịch vụ hoá chất mạnh (uốn, nhuộm, duỗi) ít nhất trong 4 tuần trước khi làm các dịch vụ khác.

Hạn chế sử dụng máy sấy hoặc máy uốn xoăn giả để tạo kiểu trong thời điểm giao mùa vì lực kéo và sức nóng của các loại máy này sẽ khiến da đầu và chân tóc càng yếu hơn dễ dẫn tới gãy rụng.

Cân bằng chế độ làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý để da đầu được thư giãn và chân tóc chắc khoẻ sẽ ngăn ngừa và hạn chế tình trạng rụng tóc theo mùa.

Energizing Lotion.

Sử dụng sự hỗ trợ của một sản phẩm chống rụng theo mùa và do căng thẳng tâm sinh lý hiệu quả như Dung dịch chống rụng và kích thích mọc tóc Energizing Lotion (993.000 đồng chai 100ml) trong dòng Naturaltech của Davines. Sau khi gội sạch với dầu gội chống rụng Enerizing Shampoo và thấm khô bằng khăn bông, thoa đều Energizing Lotion lên da đầu và mát-xa nhẹ nhàng trong 3-5 phút để sản phẩm thấm thấu. Mát-xa da đầu là một bước không thể thiếu trong các trị liệu về chống rụng tóc bởi các động tác mát-xa sẽ kích thích lưu thông tuần hoàn máu, tăng cường năng lượng trên da đầu để giúp tóc phát triển và mọc chắc khoẻ hơn. Sử dụng Enerizing liên tục trong 2 ngày một lần trong một tháng tiếp theo duy trì 2 lần một tuần trong 2 tháng kết hợp mát-xa trong mỗi lần sử dụng sẽ cải thiện tình trạng rụng tóc theo mùa đáng kể.

Với phương châm “phòng còn hơn chữa”, bạn sẽ luôn có mái tóc đẹp và khoẻ trong giai đoạn chuyển mùa.

Sản phẩm Davines được bán tại các salon chuyên nghiệp trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm Davines, truy cập: https://www.facebook.com/vietnam.davines

(Nguồn: Davines)