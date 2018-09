Chống lão hóa với phẫu thuật mắt to và Midface

Mắt là một trong những bộ phận thể hiện rõ tình trạng lão hóa, tố cáo tuổi tác và sự già nua.

Để cải thiện những vết hằn thời gian, nhiều người lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ. Chia sẻ về một trường hợp thẩm mỹ gần đây, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo - Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc cho biết: "Anh Minh Hoàng, 55 tuổi đến viện để can thiệp với tình trạng vùng da xung quanh mắt ngày càng xuất hiện nhiều nếp gấp, sụp mí nặng. Phần da mí trên quá nhiều khiến mi chỉ mở được một phần 2 mắt, hạn chế tầm nhìn. Đặc biệt, mí dưới có bọng mỡ khiến phần da chảy xệ xuống dưới làm cho phần rãnh hai bên mũi sâu hơn, khuôn mặt trông già nua hơn”. Nhận xét đây là trường hợp khá phức tạp nên sau khi thăm khám cẩn thận, bác sĩ Hảo chỉ định kết hợp hai phương pháp là phẫu thuật mắt to và Midface.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc.

Phẫu thuật mắt to là phương pháp khá phổ biến nhưng chỉ có ở những địa chỉ thẩm mỹ lớn, được đầu tư bài bản theo công nghệ Hàn Quốc. Đây là phẫu thuật khó, cao cấp trong phẫu thuật thẩm mỹ mắt, toàn bộ dụng cụ, chỉ chuyên dùng để thực hiện dịch vụ này đều phải nhập từ Hàn Quốc. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cần hội đủ nhiều yêu cầu khắt khe. Thứ nhất, bác sĩ phải hiểu thật rõ cấu trúc giải phẫu của mắt, nhất là cấu trúc ở tầng sâu như cơ nâng mi trên, cơ Muller. Thứ hai, cơ sở phải có dụng cụ và chỉ chuyên dùng cho phẫu thuật mắt to và có ê kíp phụ mổ thành thục hiểu ý nhau. Bởi vì các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt cực mỏng nên phải thao tác thật nhẹ nhàng, tinh tế và kiên nhẫn. Thứ ba, bác sĩ phải giàu kinh nghiệm về phẫu thuật mắt. Bác sĩ Hảo là người đã thực hiện thành công phẫu thuật mắt to cho rất nhiều bệnh nhân.

Chuyển giao công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc.

Với trường hợp của khách hàng Minh Hoàng, ngoài phẫu thuật mắt to, bác sĩ Hảo còn tiến hành phẫu thuật Midface. Kỹ thuật này là sự kết hợp vừa lấy mỡ, da thừa mí dưới và căng lớp cơ vùng giữa mặt nhằm tác động đến mi dưới và vùng giữa khuôn mặt.

Hình anh Minh Hoàng trước và sau mổ một tuần do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện.

Phẫu thuật Midface áp dụng trong trường hợp bệnh nhân có mỡ da thừa mi dưới hoặc bọng mắt kết hợp vùng gò má bị chảy xệ, làm cho rãnh mũi má bị hằn sâu. Bác sĩ Hảo cho biết ngoài việc nghiên cứu kỹ hiện trạng về độ chảy xệ của làn da, đo vẽ cẩn thận thì thao tác thực hiện cũng là điều vô cùng quan trọng. Theo đó, bác sĩ sẽ rạch một đường sát mi dưới để giải quyết triệt để lượng da, mỡ thừa vô dụng, sau đó kết hợp căng lớp cơ ở tầng giữa mặt bằng loại chỉ đặc biệt của Hàn Quốc. Ở phần căng cơ tầng giữa mặt, ngoài dụng cụ chuyên dùng, bác sĩ phải có kinh nghiệm để đánh giá độ chảy xệ của lớp cơ mà căng cho phù hợp. Chính bước này là sự can thiệp quan trọng đánh giá nét tự nhiên sau phẫu thuật. Do vậy, việc đánh giá cụ thể tình trạng, đúng chỗ, vừa đủ mới cải thiện được phần bọng mi dưới và vùng cơ gò má bị chảy xệ.

