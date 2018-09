Chống lão hóa hiệu quả như Hoa hậu Giáng My

Được mệnh danh là ‘mỹ nhân không tuổi’, Giáng My có bí quyết riêng để đẩy lùi tình trạng da sạm, khô ráp, quầng thâm và bọng mắt.

“Không có vẻ đẹp nào có thể tồn tãi mãi mãi với thời gian”, đó là chia sẻ của Giáng My khi thường xuyên nhận được lời khen về nhan sắc. Hoa hậu Đền Hùng cho biết mọi người thường nghĩ ai đẹp sẽ đẹp mãi, ai xấu sẽ xấu mãi. Thực tế không phải như vậy, nếu bạn không biết cách chăm sóc cho bản thân thì sẽ sớm phải đối diện với sự khắc nghiệt của thời gian.

Sau 26 năm đăng quang Hoa hậu, là bà mẹ một con và doanh nhân thành đạt, Giáng My luôn khiến mọi người trầm trồ mỗi khi xuất hiện với làn da trắng mịn, trẻ trung như thời con gái, vóc dáng chuẩn mực. Khi đứng cạnh cô con gái 22 tuổi, Giáng My vẫn không hề lộ dấu vết tuổi tác. Người hâm mộ nhận xét cô và con gái giống hệt 2 chị em. Người đẹp U50 cho biết cô học tập chế độ chăm sóc da đặc biệt của các bậc đế vương. Cô thường xuyên sử dụng sản phẩm dưỡng và chống lão hóa da cao cấp Thalissi. Trong đó, cô đặc biệt quan tâm đến vùng mắt vì đây là cửa sổ tâm hồn, điểm thu hút trên gương mặt. “Tôi thường mất nhiều thời gian cho đôi mắt vì nó giúp khuôn mặt có hồn hơn”, Giáng My chia sẻ.

Giáng My tin dùng dòng sản phẩm Thalissi cho làn da.

Kem trẻ hóa mắt môi Serum Longevity được Giáng My chọn cho vùng mắt môi nhạy cảm. Sản phẩm chứa tinh chất bột ngọc trai làm giảm bọng mắt, quầng thâm và nếp nhăn. Với các thành phần dịu nhẹ từ thiên nhiên, loại kem dưỡng này nhẹ nhàng nâng niu phần da quanh mắt vốn mỏng manh. Không chỉ giúp chống lão hóa, Serum Longevity còn làm giảm căng thẳng, mệt mỏi cho mắt.

Serum Longevity còn làm giảm căng thẳng, mệt mỏi cho mắt.

Một sản phẩm nữa được Giáng My yêu thích là huyết thanh trẻ hóa da Pro Complex. Với công thức mới chiết xuất từ thiên nhiên, lụa, bột ngọc trai và vi sinh vật biển, Pro Complex giúp da trở nên mịn màng, săn chắc và rạng rỡ hơn. Sản phẩm trám đầy các nếp nhăn, tái tạo, khôi phục lại các mô da ở nhiều cấp độ, tạo điều kiện thúc đẩy cho sự phát triển tế bào mới.

Mỹ phẩm Thalissi nâng niu làn da phái đẹp.

Hai sản phẩm chống lão hóa Giáng My tin dùng đến từ thương hiệu với bề dày 49 năm tại châu Âu - Thalissi. Dòng mỹ phẩm cao cấp của Tây Ban Nha được nghiên cứu từ công thức bí truyền của hoàng gia giúp phái đẹp chạm tay vào ước mơ trẻ lại 10 tuổi.

